Как украинцам оформить льготы на коммуналку: простая инструкция

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Май » 16 » 20:16:59
Украинские военные и ветераны войны, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе на жилищно-коммунальные услуги. Как их легко оформить — подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Участнику боевых действий следует обратиться в орган Пенсионного фонда (ПФУ) и подать следующие заявления:
Заявление в Единый государственный автоматизированный реестр можно подать:
При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРПЛучастник боевых действий предъявляет:
Информацией о месте жительства человека являются сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.
Для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий предоставляет:
В случае отсутствия таких документов подается акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Такой акт составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества.
Заявления с необходимыми документами и сведениями от участников боевых действий принимаются должностными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностными лицами центров предоставления административных услуг, исключительно с формированием электронного дела и передаются в ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступление.
Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРЛ включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.
В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник сообщает в ПФУ в течение 30 дней.
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