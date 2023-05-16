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Как украинцам оформить льготы на коммуналку: простая инструкция

16 Мая 2023, 20:16:59 1318 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как украинцам оформить льготы на коммуналку: простая инструкция

Украинские военные и ветераны войны, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе на жилищно-коммунальные услуги. Как их легко оформить — подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как оформить льготы на коммунальные услуги — подача заявления

Участнику боевых действий следует обратиться в орган Пенсионного фонда (ПФУ) и подать следующие заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРЛ);
  • о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
 

Заявление в Единый государственный автоматизированный реестр можно подать:

  • лично;
  • в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • по почте.

 

Как оформить льготы на коммунальные услуги
Оформление льгот в Украине. Фото: google.com

Какие документы необходимо предъявить УБД

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРПЛ​участник боевых действий предъявляет:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ, подтверждающий право на льготы;
  • данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорте с соответствующей отметкой (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган).


Информацией о месте жительства человека являются сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.

Для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий предоставляет:

  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • договор аренды;
  • справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу;
  • другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.


В случае отсутствия таких документов подается акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Такой акт составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества.

Кто принимает заявления на получение льгот

Заявления с необходимыми документами и сведениями от участников боевых действий принимаются должностными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностными лицами центров предоставления административных услуг, исключительно с формированием электронного дела и передаются в ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступление.

 

Что обязательно нужно знать УБД о предоставлении льгот на коммунальные услуги
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

 

Что обязательно нужно знать УБД о предоставлении льгот на коммунальные услуги

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРЛ включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник сообщает в ПФУ в течение 30 дней.

Ранее мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для УБД в Украине в 2023 году.

Тэги: УБД, комуналка, льготы
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