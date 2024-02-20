Як отримати пільги на комунальні послуги для УБД: що знадобиться в 2024 році

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Февраль » 20 » 19:24:54
Українські військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати різноманітні пільги від держави. Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначено чималий перелік пільг для УБД.
Зокрема, на законодавчому рівні передбачено пільги й на оплату комунальних послуг.
Факти дізнавалися, які пільги на комунальні послуги передбачено для УБД у 2023 році та як їх отримати.
Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).
Варто наголосити, що одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комуналку ви не зможете оформити.
Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:
Подати заяви та необхідні документи можна:
За результатами опрацювання заяви спеціалісти ПФУ поінформують заявника щодо стану та рішення опрацювання його заяви.
До речі, оформлювати пільги на комунальні послуги може не лише учасник бойових дій, а й його близькі родичі (батьки, дружина, діти). Для цього потрібно мати документи, які підтверджують родинні звʼязки, та довідку про призначення статусу УБД.