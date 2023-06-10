Контужен, но жив: Сальдо попал под ракетный удар ВСУ на Арабатской Стрелке

Сегодня ночью 10 июня мощная "бавовна" произошла на Арабатской Стрелке возле Геническа и в Железном Порту Херсонской области на берегу Черного моря. В результате прилета разрушена гостиница "PositiV", в которой якобы часто ночевал коллаборант Владимир Сальдо. Сам он остался жив, однако получил контузию.

Об этом сообщили OBOZ собственные источники среди местных партизан. Они отметили, что это была лишь одна из точек, где бывает предатель, однако активистам сопротивления известны все данные оперативно передаются ВСУ.

"После нашей публикации Сальдо испугался и изменил место пребывания. Мы отследили, что это гостиница "PositiV" в Железном Порту. Наши военные четко отработали по координатам", – рассказали партизаны.

"Гауляйтер был ранен и получил контузию, но, к сожалению, выжил. Что ж, мы вышли на след, так что это ненадолго. Его С.Р.О.К. пришел!" – подчеркнул собеседник издания.

Сам коллаборант уже заявил, что удары были нанесены дальнобойными ракетами Storm Shadow.

"С ночи продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны преступного киевского режима по н.п. Железный порт. Разрушен отель "Позитив"", – сказано в сообщении в Telegram гауляйтера.

Информацию о том, что Сальдо действительно попал под удар подтвердил также экс-нардеп Олег Царев, который скрывается в оккупированном Крыму.

"Перезвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу, с ним все хорошо. Жив. Не ранен", – написал он.

Кроме того, по словам Царева, в результате взрыва "есть погибшие и раненые – как минимум одна женщина погибла. Люди могут быть под завалами".

В то же время Telegram-канал "Николаевский Ванек", ссылаясь на свои источники в кругах коллаборантов Херсонской области, сообщил, что Сальдо в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

"Приехала скорая и забрала Вову..." – написал автор канала.







Отметим, что OSINT-аналитики по геолокации определили места ударов Сил обороны Украины, нанесенных накануне.



Отмечается, что поражен штаб оккупационных войск "Днепр" на Арабатской Стрелке, куда в апреле приезжал кремлевский диктатор Владимир Путин. Они считают, что удары нанесли крылатыми ракетами Storm Shadow.



Отмечается, что штаб находился на территории базы отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево – почти в 140 километрах от линии фронта. Также взрыв прогремел на территории лагеря "Буревестник".

Также 10 июня прогремели взрывы во временно оккупированном Россией Симферополе на территории Крыма, ориентировочно в районе железнодорожного вокзала. Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов заявил, что работала ПВО, якобы сбившая две баллистические ракеты;