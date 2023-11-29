Ракетный удар по «отделу полиции» 28 ноября: 4 полицейских погибли, 17 тяжело ранены. ФОТО

«заместитель начальника» отдела 33-летний майор полиции Артур Джунусов;

39-летний майор полиции Владимир Новиков, который занимал должность «начальника тыла»;

46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров, занимавший в нелегальной «полиции» в оккупированной части региона должность оперативника;

45-летний капитан полиции Сергей Новиков, занимавший должность «инспектора по делам несовершеннолетних».

Фото погибших и раненых полицейских

4 российских полицейских, включая «начальника тыла» и «замначальника отдела» погибли, 17 тяжело ранены в результате атаки на оккупационный «отдел полиции» «Новокаховский» в Херсонской областиКак сообщают источники, утром 28 ноября в оккупированном селе Юбилейное Херсонской области на Левом берегу Днепра в результате обстрела было разрушено двухэтажное здание так называемого «ОМВД РФ «Новокаховский». Здание находится на улице Соборной, 17, до оккупации Россией в нем находился «Юбилейный сельский совет».Погибли 4 сотрудника оккупационной «полиции»:Помимо этого, пострадали, по данным ASTRA, как минимум 17 сотрудников.В числе раненых — ещё один «заместитель отдела» 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, «заместитель начальника отдела» 44-летняя подполковник полиции Трамбовецкая Татьяна, «начальник следственного отделения» 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, «начальник полиции» 38-летний подполковник полиции Дмитрий Баранов, «начальник ГИБДД» отдела 37-летний капитан полиции Сергей Лысенков и другие. Повреждены как минимум 5 служебных автомобилей.В сети появились фотографии погибших и раненых полицейских в результате атаки по «отделу полиции» в оккупированном селе Херсонской области.Как уже ранее сообщала ASTRA, в результате удара по зданию так называемого «ОМВД РФ «Новокаховский» в селе Юбилейное на Левом берегу Днепра 28 ноября погибли 4 сотрудников оккупационной полиции, ещё 17 пострадали.Как выяснилось, большинство полицейских, трудящихся в данном отделе, приехали из России. Полицейских РФ, как сообщают источники ASTRA, вербуют для работы на оккупированных территориях Украины обещаниями двойных окладов и прочих привилегий.Так, например, погибший в результате удара 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров (фото 1), занимавший в нелегальной «полиции» должность «оперативника», приехал работать в Херсонскую область из Москвы. А получившая ранение 36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева (фото 2) трудившаяся «старшим следователем», решила поехать работать на оккупированные территории Украины из Астрахани.Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко (фото 3) работал в оккупационном отделе полиции «старшим дознавателем». Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя. Пострадавшая «начальник следственного отделения» 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили (фото 4) также как и ее коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.Но есть и те, кто перешёл на сторону россиян, будучи до оккупации полицейскими Украины. Пострадавшая в результате обстрела 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова (фото 5) закончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность «заместителя отдела». А ее коллега младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов (фото 6) закончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать в качестве «оперативника».