Рана в центре Киева: что будет с домом на Жилянской, который разрушила Россия

В Киеве до сих пор не решена судьба старинного 4-этажного домика на улице Жилянской, пострадавшего от атаки врага по городу. Террористический акт со стороны россиян произошел еще 17 октября 2022 года. В результате попадания "шахеда" была уничтожена половина четырехэтажного дома. Произошел пожар и обрушение конструкции здания. Погибли пять жителей дома, среди которых была семейная пара, которая ожидала ребенка, женщина была на 6 месяце беременности.

Об ужасной трагедии в центре города сейчас напоминает половина уцелевшего здания, она, как болезненная рана, в самом сердце столицы. Но очень странно, что со времени российской атаки прошло уже почти 8 месяцев, а о судьбе дома до сих пор нет никакого решения.

Так выглядит сейчас поврежденный дом по улице Жилянской

Некоторый период времени к поврежденному 120-летнему дому возили многочисленных европейских политиков и чиновников, чтобы показать им во всей красе, как нас "освобождают" россияне, обстреливая дронами и ракетами. Но со временем эти "осмотры" тоже прекратились.

Больше всего удивляет то, что городские власти уже успели восстановить другие пострадавшие в этот период дома, а о судьбе дома на Жилянской – молчание. Точнее, не так, сразу после трагедии городские чиновники заявили, что здание восстановлению не подлежит. Мол, есть заключение экспертов, что восстановить старинный дом невозможно, только демонтировать. Это породило массу слухов: якобы на месте дома хотят построить высотку или очередной ТРЦ.

Что говорят в Киевсовете?

В Киевсовете нам рассказали, что пока ситуация вокруг дома на Жилянской без изменений.

Депутат Ксения Семенова, предполагает, что город пока продолжает игнорировать этот вопрос по неизвестным причинам.

"Город должен отремонтировать этот дом на Жилянской, потому что он пострадал от обстрела РФ. Думаю, городские власти поспешно известили о невозможности восстановления этого исторического здания. Наверняка рассчитывая, что дом можно будет снести, а участок реализовать с одним из застройщиков. Но чиновники столкнулись с людьми, которые принципиально хотят восстановить свой дом там, где он был. Очень странно получается – все дома восстанавливают, а этот в центре Киева, вдруг стал непригодным для восстановления? На мой взгляд, выводы экспертизы появились подозрительно быстро. Скорее всего – это визуальное обследование. Ведь реальная экспертиза занимает значительно больше времени. Знаю, что жильцы дома не собираются сдаваться, наоборот, они открыли сбор средств на восстановление своего дома. Сейчас своими силами они пытаются сделать экспертизу и проект, а дальше ремонтироваться", – рассказывает сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

Таким дом был до начала войны / фото социальные сети

Что говорят в КГГА?

Ранее в КГГА нас уверяли, что на месте дома на Жилянской ничего строить не будут, мол, там целесообразно разбить сквер и поставить памятник местным жителям, погибшим в результате вражеской атаки по городу.

Сейчас позиция города несколько изменилась.

"Окончательное решение по дому еще не принято. Мы ждем выводов экспертов. И только после того, как их получим, примем решение. И сообщим общественности о дальнейших наших действиях", — сообщили нам в КГГА.

Как ножом по сердцу

Сайт ТСН.ua пообщался с жителями пострадавшего здания и поинтересовался, что они думают о дальнейшей судьбе их дома.

Татьяна Махринская, жительница дома на Жилянской, говорит, что в день вражеской атаки, 17 октября, ее не было в городе.

"Если бы я была дома, то, наверное, не пережила бы всего этого кошмара. Меня не было дома. После отбоя тревоги мне друзья написали: "в твой дом прилетел дрон". Сначала я не поверила, это было – как ножом по сердцу. А когда приехала на место, то увидела все своими глазами. Мы в палатках сидели у дома, ждали, пока потушат пожар. На наших глазах спасатели извлекали из-под завалов тела погибших соседей. Соседку со второго этажа нашли уже на следующий день после трагедии. После этого распорядились писать заявления в полицию. И когда мы их писали, появилась новость, что наш дом не подлежит восстановлению. Знаете, это больше всего добило - вот как так быстро определили?", — рассказывает жительница дома.

Спасались от бездомных

В доме сейчас никто не живет. От взрыва там упала лестница между этажами. Вражеский "шахед" уничтожил половину дома. В часть уцелевшего здания невозможно попасть.

"Моя квартира находится на третьем этаже, но до нее невозможно добраться — маршевая лестница разрушена взрывом. Некоторые вещи мы забрали из своего жилья. Лично я нанимала автолестницу и забрала из квартиры через балкон то, что мне было необходимо. Позже стало известно, что в дом каким-то образом попали бездомные и все вещи растащили, да еще и пожар устроили. Дом никто не охранял, поэтому мы были вынуждены собственными силами заварить выбитые окна в подвал", — рассказывает Татьяна.

Живут по знакомым и друзьям

Все жильцы дома, выжившие после удара вражеским дроном, живут в других местах – кто у знакомых, кто у родственников, друзей.

"Нам не предлагали жилье ни в общежитиях, ни в отелях. Сначала нам сказали, что дадут квартиры на Полесской, но никто из людей на это не согласился. Как выяснилось позже, эти квартиры имели совсем другое предназначение. Мы остались без ничего. Нам даже не предоставили денежную компенсацию и вообще никто от власти не хочет с нами говорить. Нас очень возмущает, что судьба людей никого не интересует", — говорит жительница пострадавшего дома.

Жители считают, что их дом на Жилянской можно восстановить и заказали экспертизу

Делают собственную экспертизу на дом

Как объясняет Татьяна, это послужило поводом для сбора средств на проведение экспертизы по состоянию дома и шанса его восстановить.

"На собственные средства мы заказали экспертизу дома. Ее планируем получить ориентировочно до конца июня. Далее мы хотим обращаться с этой экспертизой в КГГА и доказывать им, что наш дом можно восстановить. Мы заказали экспертизу у другой организации. Ведь от представителей власти мы получили только отчет по обследованию дома. По всем пунктам его признали аварийным, а уже чиновники заявили, что дом невозможно отстроить. Так они это видят", — рассказывает Татьяна Махринская.

Жители дома на Жилянской не согласны с выводом, что дом невозможно отстроить.

"Мы совещались со многими архитекторами. Даже после поверхностного осмотра, прямо с улицы, специалисты говорят, что дом можно отстроить и это не является проблемой — было бы желание. В заключении указано, что дом поврежден на 50%, а на самом деле повреждения получили только три квартиры, то есть несущие стены не повреждены. Дом можно попытаться восстановить. Левая часть здания крепко стоит с октября и не рассыпается. Специалисты говорят, что в мэрии просто не хотят возиться с восстановлением, им проще снести то, что осталось. Мы собирали средства на проведение экспертизы – она тоже не дешевая. Определенные растраты закрыли своими силами", — добавляет Татьяна Махринская.

Собирают средства на восстановление

Сейчас жители уже приступили к сбору средств на восстановление дома.

"Время истекает и ждать дальше мы не можем. Мы вынуждены это делать, поскольку, видим, что мэрия не очень спешит с этим помогать. Хотя мы знаем, что существуют зарубежные фонды, выделяющие средства в бюджет города на восстановление пострадавших домов от российской агрессии. Почему нас обходят, мы пока не понимаем. Будем стучаться к власти. Если откажут, тогда вариант один — собирать средства собственными силами или подключать посторонних инвесторов", — объясняет жительница дома на Жилянской.

Она добавляет, что когда услышала новость о сквере на месте их дома, то сразу направила запрос в КГГА. В ответе отмечалось, что решение о создании сквера не принято и пока оно не планируется.



Александр Марущак. Региональный редактор новостной ленты, Киев