1 сентября отменят часть выплат переселенцам: кто останется без помощи

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Сентябрь » 1 » 12:18:12
В Украине с 1 сентября введут новые причины для отмены выплат переселенцам. Это коснется тех, кто потратил более 100 тыс. грн за одну покупку, купил машину, которой не больше 5 лет, имеет пригодное для проживания жилье на неоккупированной территории и т. д.
В среднем без выплат из-за новых правил могут остаться около 100 тыс. переселенцев. Отметим, переселенцы получают от государства выплату в размере 2 тыс. грн для взрослого и 3 тыс. грн на ребенка.
Причины для отмены выплаты с 1 сентября:
Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона заявила, что более 100 тыс. переселенцев остались без выплат с августа, передает УНИАН. Принятые правительством решения направлены на то, чтобы, с одной стороны, упорядочить то, кому оказывается помощь для ВПЛ, и, с другой стороны, сфокусировать оказание этой помощи именно тем гражданам, которые без финансовой поддержки не справятся.
В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:
Кроме того, многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2684 грн на каждого ребенка до 6 лет.
А женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. Их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:
Как ранее писали, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.