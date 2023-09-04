Сколько зарабатывает лучший украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев

Брат познакомил с Counter-Strike

Киев Киберспорт Арена

Костылев получил бан по глупости

Симпл начинает стримить

Костылев поступил в Институт иностранных языков

Лучшая игра в карьере

Подписал контракт с украинской "NAVI"

Встречался с Катей Руденко и Ариной Бердниковой

S1mple и AhriNyan В конце 2020 года стало известно о романе Костылева со стримершей Ариной БЕрдниковой, известной под ником «AhriNyan» (АринЯн). Общение молодых людей завязалось благодаря стримам, и во время одной из таких встреч они поцеловались в прямом эфире. Уже в начале 2021 года пара рассталась, но вскоре возобновила отношения. Некоторое время возлюбленные даже жили вместе, но постоянно сходились-расходились, пока осенью того же года окончательно не расстались.

Мечта Симпла наконец осуществилась

Призывает Путина и россиян - одуматься

Сколько зарабатывает Александр s1mple Костылев

Как живет один из лучших Киберспортменов Мира и сколько он Зарабатывает

Александр Костылев – профессиональный украинский киберспортсмен, известный под псевдонимом "s1mple" (Симпл). В столь юном возрасте Александр достиг неимоверных результатов в карьере и заслужено считается лучшим игроком в "Counter-Strike" (контр-страйк). В этой статье мы расскажем вам о талантливом геймере и его нелегком пути к Олимпу Славы.Александр s1mple Костылев – как живет один из лучших киберспортсменов мира, и сколько он зарабатывает? Александр Олегович Костылев родился 2 октября 1997 года в Киеве в семье бывшего военного. У киберспортсмена есть брат Алексей, который старше его на 10 лет. Алексей провел ранее детство в Германии, где на тот момент проходил военную службу глава семейства, а после распада Советского Союза Костылевы вернулись на родину и осели в ее столице.Когда Саше было 4 года, старший брат познакомил его с игрой "Counter-Strike" (Контр-Страйк): один управлял мышкой, другой — клавиатурой, а потом они менялись. Игра настолько увлекла мальчика, что с каждым днем интерес к ней только приумножался. Вскоре он научился сам заходить в "Counter-Strike", где пропадал часами.Только вот была одна проблемка: игроков было двое, а компьютер – один. Наш герой вспоминает, что в детстве с нетерпением ждал, когда Лёша уйдет на учебу и доступ к компьютеру будет свободен. Правда родителям – Анжелике и Олегу Костылевым увлечение сына не нравилось, ведь они боялись, что Саша будет плохо учиться в школе, поэтому главным наказанием за плохие оценки было лишение компьютера.Однако Костылев не только был отличником в школе, но и дополнительно изучал английский язык, делая большие успехи. Также парень много времени уделял футболу. Интересно, что, несмотря на такое увлечение киберспортом, наш герой никогда не планировал стать профессиональным геймером, а мечтал о карьере футболиста.Отличник на уроках был настоящим «сорвиголова» на переменах. Мама Саши рассказывала, что в начальных классах мальчик был очень активным и постоянно дрался с одноклассниками. Она даже призналась, что старалась приходить за сыном как можно позже, чтобы не встречаться с родителями обиженных детей, устав выслушивать от них о поведении своего чада.Правда в старших классах Саша очень изменился: по ее словам, он стал гораздо сдержаннее и стеснительнее. В подростковом возрасте Костылев начал посещать компьютерные клубы, где со своим лучшим другом Денисом в основном играл в "Heroes of Newerth" (Хироус оф Неверс). Но в один из таких вечеров в клубе проходил турнир 2х2 (два на два) по "Counter-Strike", в котором Саша решил просто поучаствовать, но в итоге выиграл, получив в качестве приза дорогую гарнитуру к компьютеру.Несмотря на то, что практически все последующие турниры в этом клубе заканчивались для нашего героя победой, "Counter Strike" оставался для него всего лишь развлечением. Так было до тех пор, пока в августе 2012 года не состоялся релиз новой версии игры – "Counter-Strike: Global Offensive" (Контр-Страйк: Глобал Оффенсив), после выхода которой он всерьез задумался о карьере в киберспорте.Парень начал ходить в компьютерный центр "Киев Киберспорт Арена", где оттачивал навыки игры и присматривался к потенциальным соперникам. К тому времени в семье уже появился второй компьютер, а вместе с ним и возможность развивать свой потенциал. Кстати, родители стали снисходительней относиться к увлечению сына и даже поддерживали его.В 2013 году 16-летний Костылев начал свою киберспортивную карьеру: парню предложили стать участником микскоманды – это временная команда, в которой могут играть не знакомые ранее геймеры. В составе микскоманды Саша выступал под ником "s1mple" (Симпл). Спустя несколько недель Костылев получил предложение от бывших товарищей по игре принять участие в "ESWC Ukraine Qualifier 2013" (Квалификации ЕСВЦ 2013) в качестве рифлера команды "LAN DODGERS" (Лан Доджерс).Саша согласился, и в составе этой команды сумел занять почетное третье место на турнире. Чуть позже Симпл выиграл значимый для себя турнир 1х1 (один на один), после которого у команды появились спонсоры, а наш герой стал знаменитостью не только в школе, но и во всем городе. Во время матчей в "Лан Доджерс" его замечает Андрей Городенский, известный под ником "Blad3" (Блейд), который на тот момент являлся одним из лучших капитанов.Блейд приглашает Сашу играть в составе своей команды "Courage Gaming" (Кураж Гейминг). Игровой путь Симпла в "Кураж Гейминг" начался с победы на Кубке в Воронеже, с помощью которой он заявил о своем таланте на всю Европу. Костылев действительно показывал хорошие результаты в игре, но был крайне токсичным тиммейтом – он вел себя очень эмоционально по отношению к товарищам и не скупился на грубые обвинения во время ошибок своих напарников.После игры страсти, конечно, утихали, но осадок оставался, и никто не хотел играть в одной команде с агрессивным подростком. Спустя 2 месяца таких конфликтов Саша сам решил покинуть "Кураж Гейминг". Правда, в будущем в интервью он неоднократно заявлял, что именно "Блейд" оказал наибольшее влияние на его развитие как игрока, чему он безмерно благодарен. После ухода из "Кураж Гейминг" Костылев возобновил команду "Лан Доджерс", которая позже была переименована в "Amazing Gaming" (Эмейзинг Гейминг).В феврале 2014 года Международная киберспортивная организация дисквалифицировала Костылева за читерство – мошенническое применение внешних программ и дополнительных устройств. В результате Симпл не смог выступать на официальных турнирах, поддерживаемых американским разработчиком компьютерных игр "Valve" (Валв). Сам игрок объяснял, что получил бан по глупости, так как в свое время ради развлечения показывал другу, как играть с читами в Контр-страйк версии 1.6 и тогда еще не знал, что станет профессиональным игроком.Бан очень испортил репутацию Симплу – его блокировали даже в тренировочных играх. Для возвращения он платил деньги, но его аккаунт вновь банили. Победы талантливого киберспортсмена списывали на использование читов, и организаторы не убеждались, даже при съемках игры на видеокамеру. Только играя за пределами дома, на общих сборах, он доказывал, что секрет его побед в таланте и мастерстве.Но парень не отчаивался и продолжал участвовать в других соревнованиях. В сентябре 2014 года Симпл пополнил ряды коллектива "HellRaisers" (ХеллРейзерс) и помог команде войти в топ-8 на мейджоре "DreamHack Winter 2014" (Дрим Хак Винтер 2014). К слову, мейджор-турниры считаются самыми престижными соревнованиями по Контр-Страйк.В тот период Симпл начинает стримить и вновь умудряется испортить себе репутацию, воруя у других игроков скины ради забавы. Правда со временем он принес извинения, но негативный осадок остался. Несмотря на то, что Костылев считался одним из сильнейших игроков команды, спустя 5 месяцев он покинул "ХеллРейзерс" по ряду причин.Во-первых, все мейджоры были от ESL (и эс эль) – той самой организации, которая забанила Симпла и, узнав о его попытке обойти бан, продлила запрет до 2016 года. Также никуда не делась проблема токсичности игрока. Во время одного из матчей Александр умудрился перейти все рамки приличия, отправив оскорбительное послание немцам.Поэтому организация приняла решение о трансфере игрока в другую команду. После ухода из "ХеллРейзерс" в феврале 2015 года Костылев перешел в команду "daT Team" (Дэт Тим), где его товарищем по команде вновь стал Блейд. Спустя некоторое время команда начала выступать под тегом американской организации "FlipSid3 Tactics" (ФлипсАйд ТАктикс).В составе новой команды Саше удалось поиграть с топовыми командами со всего мира, однако 2015 год не принес успеха молодому киберспортсмену, так как самые престижные турниры он пропустил из-за бана. В июле того же года Симпл и его команда отправились в Канаду на турнир в Монреал, но из-за проблем с визой один из игроков не смог туда поехать, в результате чего его заменил американский киберспортсмен Спенсер Мартин, выступающий под ником "Hiko" (Хико).Во время турнира Симпл и Хико успели подружиться, что стало настоящей сенсацией, и большую часть игр друзья находились в верхней части турнирной таблицы, но проиграли в полуфинале. После поражения Костылев окончательно рассорился с партнерами по команде, считая их виноватыми в проигрыше на турнире. После этого он ушел из команды, оставив гневный пост у себя в социальных сетях.А вот новоиспеченный друг Спенсера Мартина вернулся в Америку, где начал играть за команду "Team Liquid" (Тим Ликвид). В то время подошла к концу и учеба в школе. Покидая "ФлипсАйд", Саша заявил, что планирует взять небольшую паузу, чтобы немного отдохнуть от турниров и уделить время образованию, ведь его родители, несмотря на то, что парень делал хорошие успехи в киберспорте, все же мечтали о том, что сын получит "нормальную", по их мнению, профессию.Поэтому после окончания школы парень поступил в Институт иностранных языков, где учился на переводчика китайского. Однако пауза оказалась совсем непродолжительной, и спустя неделю Костылев вновь начал играть за команду "Evolution" (Эволюшн). Правда, спустя месяц он ушел из коллектива и стал выступать за команду "Worst Players" (Ворст Плейерс).Также периодически он помогал своим бывшим коллективам "ФлипсАйд" и "ХеллРейзерс". К тому времени Саша успел сыграть практически за каждую украинскую команду, кроме одной, самой топовой – "НАви", куда его попросту не приглашали.Наш герой не отчаивался и в январе 2016 года принял судьбоносное решение. В один из вечеров он пришел домой и сказал родителям, что бросает институт, отучившись там всего семестр, и переезжает в Лос-Анджелес, куда его пригласил тот самый друг "Хико" играть за "Team Liquid" (Тим Ликвид), а уже спустя месяц с Симпла был снят бан, и он смог свободно участвовать в мейджорах.На турнире "MLG Columbus 2016" (МЛГ Коламбус 2016) - первом мейджоре с "Ликвид" Симпл дошел до полуфинала, но команда так и не смогла одержать победу. Костылев, мечтающий победить на главном турнире, болезненно перенес поражение, ведь в возрасте 18 лет он мог стать самым молодым победителем в истории мейджоров.За время, проведенное в США, Симпл не искоренил свою главную проблему – конфликты в команде. После перехода в "Ликвид" Александр сразу поссорился с некоторыми товарищами, был недоволен капитаном команды, а также нарвался на негатив со стороны латиноамериканских фанатов киберспорта. Наверное, единственным другом Симпла в Америке оставался ХИко: парни постоянно стримили вместе, а во время турниров эмоционально подбадривали друг друга.У друзей даже появилась своя фишка: иногда они играли с никами S1mple Hikovich (Симпл ХИкович) и Hiko S1mplovich (ХИко СИмплович). Несмотря на то, что в США были лучшие условия и высокий уровень менеджмента, морально Саше было очень тяжело находиться там – юноша скучал по дому и родным, поэтому спустя 4 месяца решил всё бросить и вернуться в Украину.На родине он начал играть за "Ворст ПлЭерс", но уже спустя месяц вернулся в Штаты – так получилось, что из команды "Ликвид" ушел один из игроков, а у Саши до сих пор был заключен контракт с американской организацией. Поэтому именно его заявили в качестве замены на два турнира, одним из которых был мейджор – турнир "ESL One: Cologne 2016" (и эс эль КолОгн 2016).В четвертьфинале турнира Костылев встретился с самой сильной командой в СНГ – "НАви", которую одолел со счётом 2–1. Но по итогу соревнования его команда заняла второе место, при этом Симпл был назван звездой турнира, ведь в одном из матчей стал автором одного из ярчайших хайлайтов. В одном из недавних интервью Саша сказал, что это событие до сих пор является лучшим в его карьере. После турнира разработчики игры решили запечатлеть этот момент, создав граффити на месте события, а сам игрок набил татуировку.После такого успеха "Ликвид" всеми силами пыталась удержать Костылева в команде, но в августе 2016 года парень подписал контракт с украинской командой "НАви", в составе которой он мечтал играть с самого детства.Саша остается благодарным команде "Ликвид", которая научила его дисциплине и сдержанности, но только в "Нави", он действительно чувствует себя комфортно, впервые в своей карьере. В составе новой команды Симпл в октябре 2016 года выиграл турнир в Нью-Йорке, а уже в декабре он был удостоен звания "Лучший игрок 2016 года" по версии портала "RedBull Gaming" (рэд булл ГЕйминг).Также Костылев стал "Самым ценным игроком" и занял 4 место в рейтинге 20 лучших киберспортсменов года по версии портала HLTV.org (Хэл ТВ точка орг). Следующий год выдался сложным для игрока: несмотря на то, что команда была одним из главных фаворитов мейджора, она вылетела уже в четвертьфинале и в следующем турнире даже не вышла в плей-офф.В 2018 году появились слухи, что компания "SK" (эс ка) планировала выкупить Александра и его коллегу Егора ВасИльева. По инсайдерским данным сумма продажи могла составить 1 млн. дол., однако, сделка так и не состоялась. Осенью того же года "Нави" приехали на мейджор в Лондон, где без особых проблем дошли до финала, но уступили команде "Astralis" (АстрАлис), которой на тот момент не было равных.При этом Симпл собрал все индивидуальные награды, в том числе стал "Лучшим киберспортсменом 2018 года". Но амбициозному геймеру этого было недостаточно – его главной мечтой оставалась победа команды на мейджоре, ради которой он стал еще больше тренироваться. В феврале 2019 года на мейджоре IEM Katowice (а и эм катОвице), который проходил в Польше, NAVI потерпели поражение со счетом по картам 2-1, проиграв в полуфинале финской команде ENCE (Энц).Позднее Саша пообещает вернуться и одержать победу на этом турнире. Весной 2019 года Саша начал встречаться с Катериной Руденко, которая была дизайнером одежды в "Нави". Интересно, что многие фанаты снайпера хейтили девушку за то, что она может отвлекать его от тренировок и портить статистику. Эмоциональный Симпл не остался в стороне и заступился за Катю, сказав, что он и так тренируется около 10 часов в день, а возлюбленная его поддерживает в этом.Отношения пары действительно были теплыми, но скорее дружескими, поэтому спустя полтора года Саша и Катя расстались, осознав, что не любят друг друга. В марте 2020 года у нашего героя появилась отличная возможность поднять кубок на турнире в Польше IEM Katowice (а и эм КатОвице) 2020. Правда, этот турнир, в отличие от прошлого года, уже не имел статуса мейджора. NAVI одержали победу над французской командой G2 (ДжиТу) со счетом 3-0. Вместе с кубком команда забрала с собой 250 тыс. долларов, а наш герой был назван «Самым ценным игроком турнира».В ноябре 2021 года мечта Симпла наконец осуществилась, и его команда стала победителем мейджора PGL Major Stockholm 2021 (пи джи эль мейджор стОкгольм) – для этого лучшему игроку понадобилось 10 попыток. После победы Симпл радовался больше всех и даже плакал, ведь это самый важный момент в его карьере. Кстати, тренером команды является тот самый Блейд, который сыграл не последнюю роль в жизни Костылева.«Нави» вошла в историю, как единственная команда, выигравшая главный турнир по Контр-Страйк без единой проигранной карты. При этом сам турнир стал самым просматриваемым мейджором – в гранд-финале пик зрителей составил 2,5 млн. человек. По итогам года Симпл был назван «Самым ценным игроком турнира», а также «Лучшим киберспортсменом», а команда NAVI забрала с собой миллион долларов.Осуществив заветную мечту, Саша не планирует останавливаться и уже наметил себе новую цель: в ближайшие 10 лет он планирует стать тренером. Также он хочет поднять киберспорт в Украине на самый высокий уровень. Сейчас украинец находится в Португалии, где готовится к новым турнирам.Пользуясь своей популярностью, киберспортсмен вместе с коллегами, в том числе из России, уделяет особое внимание политической ситуации в мире, призывая Путина и поддерживающих его позицию россиян одуматься.Для этого киберспортсмены записали видео, которое распространяют в своих социальных сетях. К слову, в Инстаграме на Сашу подписаны 1,6 млн. человек, в то время как на платформе «Twitch» (Твитч) за его стримами наблюдают 3 млн. подписчиков. В первые дни войны Костылев выделил более 50 тыс. долларов в качестве благотворительного взноса армии Украины.На сегодняшний день Александр является миллионером, хотя начинал он с малого. Играя за команду «Кураж Гейминг», он зарабатывал 300 долларов в месяц, а переехав в Штаты в «Ликвид» его зарплата возросла до 3,5 тыс. долларов. Вернувшись на родину, в составе «Нави» он получал 7 тыс. долларов ежемесячно, ну а если команда входила в Топ-3, гонорар повышался до 15 тыс. долларов.По некоторым данным, в последние годы Костылев получает уже 40 тыс. долларов в месяц. Только за прошлый год Саша заработал более 1,5 млн. долларов, которые включают в себя зарплату, призовые, спонсорские контракты и доход от стримов. Также геймер является соучредителем компании «Ninja Sushi» (Ниндзя Суши), которой владеет его брат.Александр является многолетним амбассадором процессоров «AMD» (а эм дэ). Также парень получает деньги за эксклюзивного персонажа с его обликом в игре «Raid Shadow Legends» (Рейд ШЭдоу ЛЕджендс). Интересно, что заработанные деньги парень отдает родителям, оставляя себе только необходимую для жизни сумму. Несмотря на то, что за Симплом закрепилось звание самого конфликтного геймера, за пределами игры он производит наилучшее впечатление, являясь открытым и позитивным человеком.Своим родителям Саша купил огромный загородный дом, а себе приобрел квартиру в Киеве, которая сейчас пустует. В квартире есть просторная гостиная, небольшая спальня, ванная, гардеробная и главное уголок для стримов.В 2021 году Костылев купил себе Porsche Taycan Turbo S (ПОрше ТайкАн ТУрбо эс) стоимостью около 700 тыс. долларов. Ранее парень ездил на Audi A5. Также наш герой подарил автомобиль BMW X3 (Икс 3) стоимостью около 200 тыс. долларов своему отцу.Путь Симпла к званию чемпиона мейджора был непростым – он пережил множество неудач, но все же смог стать лучшим из лучших.