Алексей Шевцов про самый сумасшедший BURNING MAN в истории: потоп, дома оргий, нирвана. ВИДЕО

Наше путешествие началось в Лос-Анджелесе

Тонкая полоска цивилизации

Я осознал, насколько это уникально

Огромная культурная мозаика

Фоторепортаж

Чад Саско (слева) и Электра на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE

Обувь, адаптированная для грязных условий Burning Man 2023.Эшли Харрелл/SFGATE

Орри Крофт (слева) и Табита Амендолара на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE



Тим Шапкер и Винни Састри (слева), а также Джоэл и Джордан на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE

Участник Burning Man пытается откопать свой фургон... с помощью тарелки.

Эшли Харрелл/SFGATE

Джессика Риш на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.

Джейн Ху/Специально для SFGATE

Актерский состав «Бала Фу» с Фу Фу Ха! на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.

Джейн Ху/Специально для SFGATE



Николай Уваров (слева) и Освальдо Торо на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE

Кристин Нго с Мауси и Пигги на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.

Джейн Ху/Специально для SFGATE

Лекс Смит и Саймон Тэм (слева) и недавно помолвленные Люмен Сивиц и Вероника Бучер на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE

Инга Бейлер и Эрик Шаннинг в студии Джен Левин «The Ursas» на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.

Джейн Ху / Специально для SFGATE

Джейми Моссенгрен, он же Единорог на моноцикле.

Эшли Харрелл/SFGATE

Кадр из фильма "MudBurn" 2023.

Эшли Харрелл/SFGATE

В своем первом опыте на "Burning Man 2023" блогер из Одессы Алексей Шевцов выбрал неделю в пустыне, вместо двух недель на озере Комо в северной Италии или на Лазурном берегу Франции. Видео сегодняшнего дня направлено на разрушение стереотипов о "Burning Man" как о сборище алкоголиков и наркоманов.Этот фестиваль, долгое время казавшийся мне непонятным, оказался уникальным опытом. Нас затопило, но даже национальная гвардия Невады готовилась нас эвакуировать. Путешествие началось в Лос-Анджелесе, и весь путь был насыщен красотами Калифорнии, начиная от хвойных лесов до пышных полей с яблоками и цитрусовыми. Сакраменто, столица Калифорнии, оказалась небольшим и уютным городком. В пустыню Невады мы въезжали через казиночный посёлок Налды, где можно было приобрести всё необходимое.Первый взгляд на сам "Burning Man" оставил впечатление пустыни среди ниоткуда. Казалось, что на горизонте видна лишь тонкая полоска цивилизации. Это был совершенно другой мир, далекий от шумных городских улиц и технологических новинок. В этом опыте было что-то особенное - нечто, что не увидишь, пока не побываешь здесь сам. Я пересмотрел свои представления о культуре фестиваля и обнаружил там уникальное сообщество людей. Невероятные электровелосипеды, красивые и необычные вещи, которые можно было купить на рынке в Налдах. Я понял, что "Burning Man" - это не просто вечеринка в пустыне, это место, где каждый находит что-то своё, где расцветает креатив и самовыражение.Оказавшись внутри мероприятия, я осознал, насколько это событие уникально. Огонь, искусство и музыка слились в единое целое, создавая невероятную атмосферу. На "Burning Man" я понял, что это не просто фестиваль, это путешествие внутрь себя, возможность пересмотреть свои ценности и узнать что-то новое о себе. Моменты, проведенные здесь, стали для меня настоящим вызовом и одновременно открытием. Я нашел вдохновение в неожиданных местах и встретил удивительных людей, с которыми поделился этим опытом."Burning Man" оказался не просто фестивалем искусства и креатива, но и местом, где каждый может найти свое место в этом огромном культурном мозаике. Это было удивительное путешествие, которое изменило мое видение мира и позволило мне открыть для себя что-то новое. Я больше не воспринимаю "Burning Man" как просто вечеринку в пустыне, это событие, которое меняет жизнь и дает возможность пройти через невероятные эмоции и переживания. В этом опыте я нашел красоту и гармонию, и я убедился, что даже в самых экстремальных условиях человек может найти свою истину и смысл жизни.