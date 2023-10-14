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Главная » Новости » Культура » 2023 » Октябрь » 14 » 13:58:36
 

Алексей Шевцов про самый сумасшедший BURNING MAN в истории: потоп, дома оргий, нирвана. ВИДЕО

Сегодня, 15:04:36 177 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Алексей Шевцов про самый сумасшедший BURNING MAN в истории: потоп, дома оргий, нирвана. ВИДЕО

В своем первом опыте на "Burning Man 2023" блогер из Одессы Алексей Шевцов выбрал неделю в пустыне, вместо двух недель на озере Комо в северной Италии или на Лазурном берегу Франции. Видео сегодняшнего дня направлено на разрушение стереотипов о "Burning Man" как о сборище алкоголиков и наркоманов.

Наше путешествие началось в Лос-Анджелесе

Этот фестиваль, долгое время казавшийся мне непонятным, оказался уникальным опытом. Нас затопило, но даже национальная гвардия Невады готовилась нас эвакуировать. Путешествие началось в Лос-Анджелесе, и весь путь был насыщен красотами Калифорнии, начиная от хвойных лесов до пышных полей с яблоками и цитрусовыми. Сакраменто, столица Калифорнии, оказалась небольшим и уютным городком. В пустыню Невады мы въезжали через казиночный посёлок Налды, где можно было приобрести всё необходимое. 

Тонкая полоска цивилизации

Первый взгляд на сам "Burning Man" оставил впечатление пустыни среди ниоткуда. Казалось, что на горизонте видна лишь тонкая полоска цивилизации. Это был совершенно другой мир, далекий от шумных городских улиц и технологических новинок. В этом опыте было что-то особенное - нечто, что не увидишь, пока не побываешь здесь сам. Я пересмотрел свои представления о культуре фестиваля и обнаружил там уникальное сообщество людей. Невероятные электровелосипеды, красивые и необычные вещи, которые можно было купить на рынке в Налдах. Я понял, что "Burning Man" - это не просто вечеринка в пустыне, это место, где каждый находит что-то своё, где расцветает креатив и самовыражение.

Я осознал, насколько это уникально

Оказавшись внутри мероприятия, я осознал, насколько это событие уникально. Огонь, искусство и музыка слились в единое целое, создавая невероятную атмосферу. На "Burning Man" я понял, что это не просто фестиваль, это путешествие внутрь себя, возможность пересмотреть свои ценности и узнать что-то новое о себе. Моменты, проведенные здесь, стали для меня настоящим вызовом и одновременно открытием. Я нашел вдохновение в неожиданных местах и встретил удивительных людей, с которыми поделился этим опытом.

Огромная культурная мозаика

"Burning Man" оказался не просто фестивалем искусства и креатива, но и местом, где каждый может найти свое место в этом огромном культурном мозаике. Это было удивительное путешествие, которое изменило мое видение мира и позволило мне открыть для себя что-то новое. Я больше не воспринимаю "Burning Man" как просто вечеринку в пустыне, это событие, которое меняет жизнь и дает возможность пройти через невероятные эмоции и переживания. В этом опыте я нашел красоту и гармонию, и я убедился, что даже в самых экстремальных условиях человек может найти свою истину и смысл жизни.

 
 
 

Фоторепортаж

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Чад Саско (слева) и Электра на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE
 
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Обувь, адаптированная для грязных условий Burning Man 2023.Эшли Харрелл/SFGATE
 
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Орри Крофт (слева) и Табита Амендолара на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE
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Тим Шапкер и Винни Састри (слева), а также Джоэл и Джордан на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE
Участник Burning Man пытается откопать свой фургон... с помощью тарелки. 
Участник Burning Man пытается откопать свой фургон... с помощью тарелки. 
Эшли Харрелл/SFGATE
Джессика Риш на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Джессика Риш на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Джейн Ху/Специально для SFGATE
Актерский состав «Бала Фу» с Фу Фу Ха! на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Актерский состав «Бала Фу» с Фу Фу Ха! на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Джейн Ху/Специально для SFGATE
 

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Николай Уваров (слева) и Освальдо Торо на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE
Кристин Нго с Мауси и Пигги на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Кристин Нго с Мауси и Пигги на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Джейн Ху/Специально для SFGATE
 
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Лекс Смит и Саймон Тэм (слева) и недавно помолвленные Люмен Сивиц и Вероника Бучер на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.Джейн Ху / Специально для SFGATE
Инга Бейлер и Эрик Шаннинг в студии Джен Левин «The Ursas» на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Инга Бейлер и Эрик Шаннинг в студии Джен Левин «The Ursas» на фестивале Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в Герлахе, штат Невада.
Джейн Ху / Специально для SFGATE
Джейми Моссенгрен, он же Единорог на моноцикле.
Джейми Моссенгрен, он же Единорог на моноцикле.
Эшли Харрелл/SFGATE
Кадр из фильма "MudBurn" 2023
Кадр из фильма "MudBurn" 2023. 
Эшли Харрелл/SFGATE
Тэги: блогеры, фестивали, США

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