Алексей Шевцов про самый сумасшедший BURNING MAN в истории: потоп, дома оргий, нирвана. ВИДЕО

В своем первом опыте на "Burning Man 2023" блогер из Одессы Алексей Шевцов выбрал неделю в пустыне, вместо двух недель на озере Комо в северной Италии или на Лазурном берегу Франции. Видео сегодняшнего дня направлено на разрушение стереотипов о "Burning Man" как о сборище алкоголиков и наркоманов.
Наше путешествие началось в Лос-Анджелесе
Этот фестиваль, долгое время казавшийся мне непонятным, оказался уникальным опытом. Нас затопило, но даже национальная гвардия Невады готовилась нас эвакуировать. Путешествие началось в Лос-Анджелесе, и весь путь был насыщен красотами Калифорнии, начиная от хвойных лесов до пышных полей с яблоками и цитрусовыми. Сакраменто, столица Калифорнии, оказалась небольшим и уютным городком. В пустыню Невады мы въезжали через казиночный посёлок Налды, где можно было приобрести всё необходимое.
Тонкая полоска цивилизации
Первый взгляд на сам "Burning Man" оставил впечатление пустыни среди ниоткуда. Казалось, что на горизонте видна лишь тонкая полоска цивилизации. Это был совершенно другой мир, далекий от шумных городских улиц и технологических новинок. В этом опыте было что-то особенное - нечто, что не увидишь, пока не побываешь здесь сам. Я пересмотрел свои представления о культуре фестиваля и обнаружил там уникальное сообщество людей. Невероятные электровелосипеды, красивые и необычные вещи, которые можно было купить на рынке в Налдах. Я понял, что "Burning Man" - это не просто вечеринка в пустыне, это место, где каждый находит что-то своё, где расцветает креатив и самовыражение.
Я осознал, насколько это уникально
Оказавшись внутри мероприятия, я осознал, насколько это событие уникально. Огонь, искусство и музыка слились в единое целое, создавая невероятную атмосферу. На "Burning Man" я понял, что это не просто фестиваль, это путешествие внутрь себя, возможность пересмотреть свои ценности и узнать что-то новое о себе. Моменты, проведенные здесь, стали для меня настоящим вызовом и одновременно открытием. Я нашел вдохновение в неожиданных местах и встретил удивительных людей, с которыми поделился этим опытом.
Огромная культурная мозаика
"Burning Man" оказался не просто фестивалем искусства и креатива, но и местом, где каждый может найти свое место в этом огромном культурном мозаике. Это было удивительное путешествие, которое изменило мое видение мира и позволило мне открыть для себя что-то новое. Я больше не воспринимаю "Burning Man" как просто вечеринку в пустыне, это событие, которое меняет жизнь и дает возможность пройти через невероятные эмоции и переживания. В этом опыте я нашел красоту и гармонию, и я убедился, что даже в самых экстремальных условиях человек может найти свою истину и смысл жизни.