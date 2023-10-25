В Украине появился батальон «Сибирь», полностью состоящий из граждан РФ. ФОТО

"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за развал этого российского советского режима, то почему бы и нет?" сказал Батя, их украинский инструктор и командир, агентству Bloomberg News во время посещения во вторник тренировочной базы группы. "Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина".

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«Хочу, чтобы Якутия была свободной»

"Мы должны уничтожить кремлевский режим", - сказал 29-летний якут с позывным Варган, который признался, что не имел никакого военного опыта до того, как проехал тысячи километров от сибирского города Иркутска, чтобы попытаться вступить в ряды украинской армии. Родом из богатого алмазами Якутского региона России, он добавил: "Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди в ней такие бедные. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину".

"Я почувствовал, что как россиянин я несу за это ответственность", - сказал 41-летний журналист, добавив, что его родители и некоторые другие члены семьи в России были сторонниками Путина. "Я понимаю, что меня могут убить в первом же бою, но для меня гораздо страшнее чувствовать, что я являюсь соучастником зла, которое исходит от моей страны".

Россия - это империя, которая "должна рухнуть", чтобы люди в разных частях самой большой страны мира могли "сами определять, как им жить", - сказал Мартин, 29-летний инженер из Москвы, работавший в сфере информационных технологий до приезда летом на Украину. Его семья не знает, где он находится, "для их же безопасности", - сказал он.

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