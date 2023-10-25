В Украине появился батальон «Сибирь», полностью состоящий из граждан РФ. ФОТО

Украинская армия вербует россиян, стремящихся воевать и победить Путина. Так, ВСУ уже сформировали батальон солдат, полностью состоящий из граждан России, которые хотят воевать против вторжения диктатора Путина.
В батальоне "Сибирь" собраны десятки россиян и представителей этнических меньшинств России, которые приехали через третьи страны, чтобы вступить в ряды украинской армии, как утверждают представители учебного лагеря. В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России"
, заявивших о своей поддержке Украины, эти бойцы входят в состав регулярной украинской армии и ожидают отправки в бой в ближайшее время.
Среди них есть представители таких народностей, как якуты и буряты, проживающие в обширном восточно-сибирском регионе России, которые заявили о своем желании получить независимость от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к этой цели.
"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за развал этого российского советского режима, то почему бы и нет?" сказал Батя, их украинский инструктор и командир, агентству Bloomberg News во время посещения во вторник тренировочной базы группы. "Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина".
ВСУ создали батальон «Сибирь»
Украина афишировала существование батальона, поскольку война вступает в 21-й месяц, и на востоке и юге страны идут ожесточенные бои. Российские войска, наступающие в районе города Авдеевка в Донецкой области, несут "катастрофические потери"
, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. На прошлой неделе Путин заявил журналистам, что многомесячное контрнаступление Украины с целью вернуть оккупированную территорию "полностью провалилось" и что Россия перешла к "активной обороне".
Тысячи россиян присоединились к спорадическим акциям протеста в городах страны вскоре после начала вторжения, однако массовые репрессии со стороны силовых структур быстро подавили любую оппозицию войне в стране с населением 143 млн. человек. Видные критики Путина попали в тюрьмы или покинули Россию, поскольку Кремль развязал самую жесткую волну репрессий за последние десятилетия. Это заставило замолчать многих противников вторжения, хотя опросы общественного мнения также показали широкую поддержку войны среди простых россиян.
«Хочу, чтобы Якутия была свободной»
Украинские официальные лица заявили, что рассчитывают привлечь большее число российских граждан, особенно из числа национальных меньшинств, для участия в войне против Путина. Участники батальона "Сибирь" прошли тщательную проверку на предмет их принадлежности к сторонникам Украины, после чего подписали военный контракт, приняв армейские позывные для защиты своей личности.
"Мы должны уничтожить кремлевский режим", - сказал 29-летний якут с позывным Варган, который признался, что не имел никакого военного опыта до того, как проехал тысячи километров от сибирского города Иркутска, чтобы попытаться вступить в ряды украинской армии. Родом из богатого алмазами Якутского региона России, он добавил: "Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди в ней такие бедные. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину".
Россиянин из Московской области, позывной Ганди, заявил, что покинул Россию вскоре после вторжения в феврале 2022 года и отправился на Украину через Польшу, "чтобы бороться с преступлениями, совершенными моей страной". Он выбрал свой позывной, связанный с индийским лидером-пацифистом, потому что выступает против насилия, но "имею право защищать жизнь других людей", - сказал он.
"Я почувствовал, что как россиянин я несу за это ответственность", - сказал 41-летний журналист, добавив, что его родители и некоторые другие члены семьи в России были сторонниками Путина. "Я понимаю, что меня могут убить в первом же бою, но для меня гораздо страшнее чувствовать, что я являюсь соучастником зла, которое исходит от моей страны".
Россия - это империя, которая "должна рухнуть", чтобы люди в разных частях самой большой страны мира могли "сами определять, как им жить", - сказал Мартин, 29-летний инженер из Москвы, работавший в сфере информационных технологий до приезда летом на Украину. Его семья не знает, где он находится, "для их же безопасности", - сказал он.
По словам представителя украинской армии, все военнослужащие 60-тысячного батальона - добровольцы, и никто из них не набирается из числа российских военнопленных. По его словам, украинские военные планируют ускорить проверку анкетных данных, которая может длиться до года, чтобы привлечь больше россиян в свои ряды.
"С ними комфортно работать", - говорит 36-летний инструктор Батя. "Они ответственные и хорошо обучаются".
Дарьи Краснолуцкой, Bloomberg News
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