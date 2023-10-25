Тернопольский суд оштрафовал женщину за то, что она материлась на свекровь в Viber

«В судебное заседание женщина не явилась, хотя ее ранее сообщали о месте, дате и времени рассмотрения дела. Судья заметил, если обвиняемая знала о составлении в отношении нее протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела в суде, однако не явилась, никаких заявлений и ходатайств не подавала, то это дает возможность вынести постановление без присутствия женщины», – говорится в постановлении Шумского районного суда от 19 октября.

В Тернопольской области суд оштрафовал женщину за то, что она свекрови писала матерные слова через Viber и обзывала ее. Жительница Шумской общины уже не первый раз атакует свою родственницу. Согласно постановлению Шумского районного суда, на этот раз женщине придется заплатить штраф в размере 170 гривен.В ходе судебного заседания судья выяснил, что жительница Шумской общины утром 22 августа в мессенджере Viber нецензурно высказывалась относительно своей свекрови, чем совершила в отношении последней домашнее насилие психологического характера.Родственница обвиняемой написала заявление в полицию и попросила разобраться с невесткой. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).Шумской районный суд невестку признал виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее на 170 гривен. Если же женщина не заплатит штраф в течение 15 дней, то в бюджет взимается двойной размер.Также жительница Шумского общества должна заплатить судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек. Постановление может быть обжаловано в течении десяти дней со дня вынесения постановления в Тернопольского апелляционного суда.Добавим, что жительницу Шумской общины уже не впервые привлекают к административной ответственности из-за ее свекрови. Ранее, 8 апреля женщина словесно издевалась над родственницей и обзывала ее в доме, где они совместно проживают. Обвиняемая также заплатила штраф – 170 гривен.