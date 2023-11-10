Русский добровольческий корпус (РДК) заявил: «ликвидирован Сергей Шатый, подполковник ФСБ»

Формирование Русский Добровольческий Корпус (РДК), который воюет против оккупантов на стороне защитников Украины, выложило видеоотчет, который, как оно утверждает, снят на территории Брянской области.«В результате профессиональных засадных действий уничтожен подполковник ФСБ и служебный внедорожник», - говорится в подписи к видео.По информации телеграм канала ASTRA, погибший - подполковник по имени Сергей Шатый. Он был заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения. Обстрел произошёл 9 ноября в районе 16 часов в селе Улица. Неизвестный из стрелкового оружия открыл огонь по машине «УАЗ-Патриот» ПУ ФСБ.Российские силовые структуры о нападении и гибели офицера не сообщали.Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, не в первый раз берёт на себя ответственность за диверсии на территории России. Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» – вооружённые формирования, состоящие, как утверждается, из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.