Россия прикормила сотни украинских юристов, оказывающих помощь, как «откосить» от повестки - Горбатенко

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Декабрь » 16 » 14:06:02
По мнению Петра Горбатенко, нужно на законодательном уровне ввести уголовную ответственность уже при первом отказе от повестки. Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" рассказал, как, по его мнению, нужно изменить правила мобилизации.
Об этом Горбатенко сказал в эфире "1+1".
"Во-первых, закон о мобилизации волнует. Тема вручения повесток и тема уклонистов – это просто абсурд и какой-то сюр. Не могу передать эмоции теми словами, которыми можно говорить в прямом эфире. То, что происходит с "обороной" в спортзалах, закрывание в подвалах кафе и т.д. Должна быть жестче мобилизация, должны ее проводить в более широком (формате): и студентов, и максимально всех. Проблема же не только в людях-уклонистах, проблема в ТЦК, есть коррупционная составляющая", — говорит военный.
"Что значит, не хочу брать, не буду. Плюс Российская Федерация расплела кучу юристов, оказывающих помощь, как "откосить" от повестки... Это должен быть законодательный комплекс: с первого раза наступает уголовная ответственность за неявку, за непрохождение (ВЛК) ) и т.д. Также ТЦК должны нести ответственность уголовную, за них нужно серьезнее взяться", — подытожил командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр.
Ранее Горбатенко уже заявлял, что пришло время мобилизовать 18-20-летних, а не "дедов". Командир штурмового батальо