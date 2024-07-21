100 известных цитат из американских фильмов собранные за 100 лет

100 известных цитат с переводом и авторами:

Кинематограф — это не только захватывающие сюжеты и впечатляющие визуальные эффекты, но и мудрые, трогательные, а иногда и совершенно неожиданные фразы, которые навсегда остаются в памяти зрителей. Американский институт киноискусства (AFI) провел масштабное исследование, чтобы определить 100 самых знаковых цитат в истории американского кино за последние 100 лет.В этой статье мы представляем вам эти цитаты, которые стали неотъемлемой частью культуры, вдохновляли поколения и продолжают делать это сегодня. Приготовьтесь вспомнить великие моменты и знаменитые фразы, которые сделали фильмы незабываемыми!1."Честно говоря, моя дорогая, мне все равно."Ретт Батлер (Кларк Гейбл), "Унесенные ветром" (1939)2."Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться."Вито Корлеоне (Марлон Брандо), "Крестный отец" (1972)3."Ты не понимаешь! Я мог бы стать значимым. Я мог бы быть претендентом. Я мог бы стать кем-то, а не ничтожеством, которым я являюсь."Терри Мэллой (Марлон Брандо), "В порту" (1954)4."Тото, у меня такое чувство, что мы больше не в Канзасе."Дороти (Джуди Гарленд), "Волшебник страны Оз" (1939)5."Смотрю на тебя, малыш."Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)6."Ну давай, порадуй меня."Гарри Каллахан (Клинт Иствуд), "Внезапный удар" (1983)7."Хорошо, мистер ДеМилль, я готова к крупному плану."Норма Десмонд (Глория Суонсон), "Сансет бульвар" (1950)8."Да пребудет с тобой Сила."Хан Соло (Харрисон Форд), "Звездные войны" (1977)9."Пристегните ремни. Будет тряская ночь."Марго Ченнинг (Бетт Дейвис), "Все о Еве" (1950)10."Ты говоришь со мной?"Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро), "Таксист" (1976)11."У нас тут проблема с общением."Лагерный начальник (Строзер Мартин), "Хладнокровный Люк" (1967)12."Я люблю запах напалма по утрам."Лейтенант Килгор (Роберт Дюваль), "Апокалипсис сегодня" (1979)13."Любовь означает, что никогда не нужно извиняться."Дженнифер Кавиллери (Эли МакГроу), "История любви" (1970)14."То, из чего сделаны мечты."Сэм Спейд (Хамфри Богарт), "Мальтийский сокол" (1941)15."Инопланетянин звонит домой."E.T. (голос Петера Койот), "Инопланетянин" (1982)16."Они зовут меня мистер Тиббс!"Вирджил Тиббс (Сидни Пуатье), "В полночь из Пекла" (1967)17."Розовый бутон."Чарльз Фостер Кейн (Орсон Уэллс), "Гражданин Кейн" (1941)18."Сделал это, мам! На вершине мира!"Артур Коди Джарретт (Джеймс Кэгни), "Белая горячка" (1949)19."Я безумно зол, и я больше не намерен это терпеть!"Говард Бил (Питер Финч), "Сеть" (1976)20."Луи, я думаю, это начало прекрасной дружбы."Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)21."Один раз переписчик населения пытался проверить меня. Я съел его печень с некоторыми бобами и хорошим кьянти."Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс), "Молчание ягнят" (1991)22."Бонд. Джеймс Бонд."Джеймс Бонд (Шон Коннери), "Доктор Ноу" (1962)23."Нет места лучше дома."Дороти (Джуди Гарленд), "Волшебник страны Оз" (1939)24."Я великая! Это фильмы стали маленькими."Норма Десмонд (Глория Суонсон), "Сансет бульвар" (1950)25."Покажи мне деньги!"Роду Тидвелл (Куба Гудинг младший), "Джерри Магуайр" (1996)26."Почему бы тебе не зайти как-нибудь ко мне?"Леди Лу (Мэй Уэст), "Она поступала неправильно" (1933)27."Я иду здесь! Я иду здесь!"Ратсо Риццо (Дастин Хоффман), "Полуночный ковбой" (1969)28."Играй, Сэм. Играй 'Как проходит время'."Илза Лунд (Ингрид Бергман), "Касабланка" (1942)29."Ты не можешь справиться с правдой!"Полковник Джессеп (Джек Николсон), "Несколько хороших парней" (1992)30."Я хочу быть одна."Грейс (Грета Гарбо), "Гранд Отель" (1932)31."В конце концов, завтра будет новый день!"Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли), "Унесенные ветром" (1939)32."Собирайте обычных подозреваемых."Капитан Рено (Клод Рейнс), "Касабланка" (1942)33."Я буду то же, что и у нее."Клиентка (Эстелла Райнер), "Когда Гарри встретил Салли" (1989)34."Ты знаешь, как свистеть, Стив? Просто сложи губы вместе и дуй."Мари "Слим" Браунинг (Лорен Бэколл), "Иметь и не иметь" (1944)35."Тебе понадобится большая лодка."Мартин Броуди (Рой Шайдер), "Челюсти" (1975)36."Значки? Нам не нужны никакие значки!"Бандит (Альфонсо Бедойя), "Сокровища Сьерра-Мадре" (1948)37."Я вернусь."Терминатор (Арнольд Шварценеггер), "Терминатор" (1984)38."Сегодня я считаю себя самым удачливым человеком на земле."Лу Гериг (Гэри Купер), "История Лу Герига" (1942)39."Если ты построишь, он придет."Голос (Рэй Лиотта), "Поле его мечты" (1989)40."Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что тебе попадется."Форрест Гамп (Том Хэнкс), "Форрест Гамп" (1994)41."Мы грабим банки."Клайд Бэрроу (Уоррен Битти), "Бонни и Клайд" (1967)42."Пластмассы."Мистер МакГвайр (Уолтер Брук), "Выпускник" (1967)43."У нас всегда будет Париж."Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)44."Я вижу мертвых людей."Коул Сир (Хэйли Джоэл Осмент), "Шестое чувство" (1999)45."Стелла! Эй, Стелла!"Стэнли Ковальски (Марлон Брандо), "Трамвай "Желание"" (1951)46."О, Джерри, давай не будем просить Луну. У нас есть звезды."Шарлотта Вэйл (Бетт Дейвис), "Теперь, путешественник" (1942)47."Шейн. Шейн. Вернись!"Джои Старретт (Брендон Де Уайлд), "Шейн" (1953)48."Ну, никто не совершенен."Оскар (Джо Э. Браун), "В джазе только девушки" (1959)49."Оно живое! Оно живое!"Генри Франкенштейн (Колин Клайв), "Франкенштейн" (1931)50."Хьюстон, у нас проблема."Джим Ловелл (Том Хэнкс), "Аполлон-13" (1995)51."Ты должен задать себе один вопрос: 'Чувствую ли я себя везунчиком?' Ну что, подонок, чувствуешь?"Гарри Каллахан (Клинт Иствуд), "Грязный Гарри" (1971)52."Ты покорил меня с 'привет'."Дороти Бойд (Рене Зеллвегер), "Джерри Магуайр" (1996)53."Однажды утром я застрелил слона в своей пижаме. Как он попал в мою пижаму, я не знаю."Капитан Сполдинг (Граучо Маркс), "Животные крекеры" (1930)54."В бейсболе не плачут!"Джимми Дуган (Том Хэнкс), "Своя лига" (1992)55."Ла-ди-да, ла-ди-да."Энни Холл (Дайан Китон), "Энни Холл" (1977)56."Лучший друг мальчика — это его мать."Норман Бейтс (Энтони Перкинс), "Психо" (1960)57."Жадность, за неимением лучшего слова, это хорошо."Гордон Гекко (Майкл Дуглас), "Уолл-стрит" (1987)58."Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе."Майкл Корлеоне (Аль Пачино), "Крестный отец II" (1974)59."Как Бог свидетель, я никогда больше не буду голодной."Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли), "Унесенные ветром" (1939)60."Ну вот, в еще одну хорошую заварушку ты меня втянул!"Оливер Харди (Оливер Харди), "Сыновья пустыни" (1933)61."Скажи 'привет' моему маленькому другу!"Тони Монтана (Аль Пачино), "Лицо со шрамом" (1983)62."Какой мусорник."Роза Мулд (Бетт Дейвис), "На север от Северо-запада" (1950)63."Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить. Не так ли?"Бенджамин Брэддок (Дастин Хоффман), "Выпускник" (1967)64."Господа, вы не можете драться здесь! Это военная комната!"Президент Меркин Маффли (Питер Селлерс), "Доктор Стрейнджлав" (1964)65."Элементарно, мой дорогой Ватсон."Шерлок Холмс (Безил Рэтбоун), "Шерлок Холмс и голос ужаса" (1942)66."Убери свои вонючие лапы от меня, проклятая грязная обезьяна."Джордж Тейлор (Чарлтон Хестон), "Планета обезьян" (1968)67."Из всех генщинов в мире, она зашла в мою."Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)68."Вот и Джонни!"Джек Торранс (Джек Николсон), "Сияние" (1980)69."Они здесь!"Кэрол Энн Фриллинг (Хэзер О'Рурк), "Полтергейст" (1982)70."Это безопасно?"Доктор Кристиан Шель (Лоуренс Оливье), "Марафонец" (1976)71."Подождите минутку, подождите минутку. Вы еще ничего не слышали!"Джек Робин (Эл Джолсон), "Певец джаза" (1927)72."Никаких проволочных вешалок, никогда!"Джоан Кроуфорд (Фэй Данауэй), "Мамочка, дорогая" (1981)73."Мать милосердия, это конец Рико?"Цезарь Энрико Банделло (Эдвард Г. Робинсон), "Маленький Цезарь" (1931)74."Забудь об этом, Джейк, это Чайнатаун."Лоуренс Уолш (Джо Платтон), "Чайнатаун" (1974)75."Я всегда зависел от доброты незнакомцев."Бланш Дюбуа (Вивьен Ли), "Трамвай "Желание"" (1951)76."До свидания, детка."Терминатор (Арнольд Шварценеггер), "Терминатор 2: Судный день" (1991)77."Сойлент Грин — это люди!"Детектив Торн (Чарлтон Хестон), "Сойлент Грин" (1973)78."Открой двери отсека, ХАЛ."Дейв Боуман (Кир Дули), "Космическая одиссея 2001 года" (1968)79."Страйкер: Вы, должно быть, шутите. Рамак: Я серьезно... и не называйте меня Ширли."Тед Страйкер (Роберт Хейс) и доктор Рамак (Лесли Нильсен), "Аэроплан!" (1980)80."Эй, Адриан!"Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), "Рокки" (1976)81."Привет, красавица."Фанни Брайс (Барбра Стрейзанд), "Смешная девчонка" (1968)82."Тога! Тога!"Джон "Блитзо" Блутарски (Джон Белуши), "Зверинец" (1978)83."Слушайте их. Дети ночи. Какую музыку они создают."Дракула (Бела Лугоши), "Дракула" (1931)84."О, нет, это были не самолеты. Это Красота убила Зверя."Карл Денхам (Роберт Армстронг), "Кинг Конг" (1933)85."Моя прелесть."Голлум (Энди Серкис), "Властелин колец: Братство кольца" (2001)86."Аттика! Аттика!"Сони Вортцик (Аль Пачино), "Собачий полдень" (1975)87."Сойер, ты выходишь юнцом, но должен вернуться звездой!"Джулиан Марш (Уорнер Бакстер), "42-я улица" (1933)88."Послушай меня, мистер. Ты мой рыцарь в сверкающих доспехах. Не забывай это. Ты сядешь обратно на коня, а я буду прямо за тобой, держась крепко, и мы поедем, поедем, поедем!"Этель Тэер (Кэтрин Хепбёрн), "На Золотом пруду" (1981)89."Скажите им выйти туда и сделать все, чтобы выиграть хотя бы один раз для Гиппера."Джордж Гипп (Рональд Рейган), "Кнут Рокни - американец" (1940)90."Мартини. Взболтать, но не смешивать."Джеймс Бонд (Шон Коннери), "Голдфингер" (1964)91."Кто на первом?"Эбботт иКостелло (Бад Эбботт и Лу Костелло), "День на бейсбольном матче" (1945)92."История Золушки. Из ниоткуда. Бывший смотритель поля, теперь на пути к чемпионству в Мастерсе."Карл Спаклер (Билл Мюррей), "Кэддишак" (1980)93."Жизнь — это банкет, а большинство бедных дурней умирают от голода!"Мэйм Деннис (Розалинд Рассел), "Тетушка Мэйм" (1958)94."Я чувствую потребность - потребность в скорости!"Пит Митчелл (Том Круз), "Лучший стрелок" (1986)95."Carpe diem. Ловите момент, мальчики. Сделайте свои жизни необыкновенными."Джон Китинг (Робин Уильямс), "Общество мертвых поэтов" (1989)96."Приди в себя!"Лоретта Касторини (Шер), "Лунная магия" (1987)97."Моя мама благодарит вас. Мой папа благодарит вас. Моя сестра благодарит вас. И я благодарю вас."Джордж М. Коэн (Джеймс Кэгни), "Янки Дудл Денди" (1942)98."Никто не загоняет Бэйби в угол."Джонни Касл (Патрик Суэйзи), "Грязные танцы" (1987)99."Я поймаю тебя, моя хорошенькая, и твою маленькую собачку тоже!"Злая Ведьма Запада (Маргарет Хэмилтон), "Волшебник страны Оз" (1939)100."Я король мира!"Джек Доусон (Леонардо Ди Каприо), "Титаник" (1997)Знаковые цитаты из фильмов — это не просто слова, произнесенные на экране. Они отражают дух времени, передают эмоции и создают связь между зрителем и персонажем. Эти фразы живут вне экранов, они становятся частью повседневной речи, источником вдохновения и предметом обсуждений. Просматривая этот список, вы, вероятно, вспомнили моменты, которые заставили вас смеяться, плакать или задуматься.Эти цитаты — настоящие жемчужины киноискусства, которые продолжают восхищать и вдохновлять нас. Надеемся, что наша подборка помогла вам окунуться в магию кино и заново открыть для себя величие американского кинематографа.