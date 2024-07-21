100 известных цитат из американских фильмов собранные за 100 лет

Кинематограф — это не только захватывающие сюжеты и впечатляющие визуальные эффекты, но и мудрые, трогательные, а иногда и совершенно неожиданные фразы, которые навсегда остаются в памяти зрителей. Американский институт киноискусства (AFI) провел масштабное исследование, чтобы определить 100 самых знаковых цитат в истории американского кино за последние 100 лет.
В этой статье мы представляем вам эти цитаты, которые стали неотъемлемой частью культуры, вдохновляли поколения и продолжают делать это сегодня. Приготовьтесь вспомнить великие моменты и знаменитые фразы, которые сделали фильмы незабываемыми!
100 известных цитат с переводом и авторами:
1. "Frankly, my dear, I don't give a damn."
- Перевод:
"Честно говоря, моя дорогая, мне все равно."
- Автор:
Ретт Батлер (Кларк Гейбл), "Унесенные ветром" (1939)
2. "I'm gonna make him an offer he can't refuse."
- Перевод:
"Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться."
- Автор:
Вито Корлеоне (Марлон Брандо), "Крестный отец" (1972)
3. "You don't understand! I coulda had class. I coulda been a contender. I could've been somebody, instead of a bum, which is what I am."
- Перевод:
"Ты не понимаешь! Я мог бы стать значимым. Я мог бы быть претендентом. Я мог бы стать кем-то, а не ничтожеством, которым я являюсь."
- Автор:
Терри Мэллой (Марлон Брандо), "В порту" (1954)
4. "Toto, I've a feeling we're not in Kansas anymore."
- Перевод:
"Тото, у меня такое чувство, что мы больше не в Канзасе."
- Автор:
Дороти (Джуди Гарленд), "Волшебник страны Оз" (1939)
5. "Here's looking at you, kid."
- Перевод:
"Смотрю на тебя, малыш."
- Автор:
Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)
6. "Go ahead, make my day."
- Перевод:
"Ну давай, порадуй меня."
- Автор:
Гарри Каллахан (Клинт Иствуд), "Внезапный удар" (1983)
7. "All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up."
- Перевод:
"Хорошо, мистер ДеМилль, я готова к крупному плану."
- Автор:
Норма Десмонд (Глория Суонсон), "Сансет бульвар" (1950)
8. "May the Force be with you."
- Перевод:
"Да пребудет с тобой Сила."
- Автор:
Хан Соло (Харрисон Форд), "Звездные войны" (1977)
9. "Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night."
- Перевод:
"Пристегните ремни. Будет тряская ночь."
- Автор:
Марго Ченнинг (Бетт Дейвис), "Все о Еве" (1950)
10. "You talking to me?"
- Перевод:
"Ты говоришь со мной?"
- Автор:
Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро), "Таксист" (1976)
11. "What we've got here is failure to communicate."
- Перевод:
"У нас тут проблема с общением."
- Автор:
Лагерный начальник (Строзер Мартин), "Хладнокровный Люк" (1967)
12. "I love the smell of napalm in the morning."
- Перевод:
"Я люблю запах напалма по утрам."
- Автор:
Лейтенант Килгор (Роберт Дюваль), "Апокалипсис сегодня" (1979)
13. "Love means never having to say you're sorry."
- Перевод:
"Любовь означает, что никогда не нужно извиняться."
- Автор:
Дженнифер Кавиллери (Эли МакГроу), "История любви" (1970)
14. "The stuff that dreams are made of."
- Перевод:
"То, из чего сделаны мечты."
- Автор:
Сэм Спейд (Хамфри Богарт), "Мальтийский сокол" (1941)
15. "E.T. phone home."
- Перевод:
"Инопланетянин звонит домой."
- Автор:
E.T. (голос Петера Койот), "Инопланетянин" (1982)
16. "They call me Mister Tibbs!"
- Перевод:
"Они зовут меня мистер Тиббс!"
- Автор:
Вирджил Тиббс (Сидни Пуатье), "В полночь из Пекла" (1967)
17. "Rosebud."
- Перевод:
"Розовый бутон."
- Автор:
Чарльз Фостер Кейн (Орсон Уэллс), "Гражданин Кейн" (1941)
18. "Made it, Ma! Top of the world!"
- Перевод:
"Сделал это, мам! На вершине мира!"
- Автор:
Артур Коди Джарретт (Джеймс Кэгни), "Белая горячка" (1949)
19. "I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!"
- Перевод:
"Я безумно зол, и я больше не намерен это терпеть!"
- Автор:
Говард Бил (Питер Финч), "Сеть" (1976)
20. "Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship."
- Перевод:
"Луи, я думаю, это начало прекрасной дружбы."
- Автор:
Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)
21. "A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti."
- Перевод:
"Один раз переписчик населения пытался проверить меня. Я съел его печень с некоторыми бобами и хорошим кьянти."
- Автор:
Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс), "Молчание ягнят" (1991)
22. "Bond. James Bond."
- Перевод:
"Бонд. Джеймс Бонд."
- Автор:
Джеймс Бонд (Шон Коннери), "Доктор Ноу" (1962)
23. "There's no place like home."
- Перевод:
"Нет места лучше дома."
- Автор:
Дороти (Джуди Гарленд), "Волшебник страны Оз" (1939)
24. "I am big! It's the pictures that got small."
- Перевод:
"Я великая! Это фильмы стали маленькими."
- Автор:
Норма Десмонд (Глория Суонсон), "Сансет бульвар" (1950)
25. "Show me the money!"
- Перевод:
"Покажи мне деньги!"
- Автор:
Роду Тидвелл (Куба Гудинг младший), "Джерри Магуайр" (1996)
26. "Why don't you come up sometime and see me?"
- Перевод:
"Почему бы тебе не зайти как-нибудь ко мне?"
- Автор:
Леди Лу (Мэй Уэст), "Она поступала неправильно" (1933)
27. "I'm walking here! I'm walking here!"
- Перевод:
"Я иду здесь! Я иду здесь!"
- Автор:
Ратсо Риццо (Дастин Хоффман), "Полуночный ковбой" (1969)
28. "Play it, Sam. Play 'As Time Goes By.'"
- Перевод:
"Играй, Сэм. Играй 'Как проходит время'."
- Автор:
Илза Лунд (Ингрид Бергман), "Касабланка" (1942)
29. "You can't handle the truth!"
- Перевод:
"Ты не можешь справиться с правдой!"
- Автор:
Полковник Джессеп (Джек Николсон), "Несколько хороших парней" (1992)
30. "I want to be alone."
- Перевод:
"Я хочу быть одна."
- Автор:
Грейс (Грета Гарбо), "Гранд Отель" (1932)
31. "After all, tomorrow is another day
!"
- Перевод:
"В конце концов, завтра будет новый день!"
- Автор:
Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли), "Унесенные ветром" (1939)
32. "Round up the usual suspects."
- Перевод:
"Собирайте обычных подозреваемых."
- Автор:
Капитан Рено (Клод Рейнс), "Касабланка" (1942)
33. "I'll have what she's having."
- Перевод:
"Я буду то же, что и у нее."
- Автор:
Клиентка (Эстелла Райнер), "Когда Гарри встретил Салли" (1989)
34. "You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow."
- Перевод:
"Ты знаешь, как свистеть, Стив? Просто сложи губы вместе и дуй."
- Автор:
Мари "Слим" Браунинг (Лорен Бэколл), "Иметь и не иметь" (1944)
35. "You're gonna need a bigger boat."
- Перевод:
"Тебе понадобится большая лодка."
- Автор:
Мартин Броуди (Рой Шайдер), "Челюсти" (1975)
36. "Badges? We don't need no stinking badges!"
- Перевод:
"Значки? Нам не нужны никакие значки!"
- Автор:
Бандит (Альфонсо Бедойя), "Сокровища Сьерра-Мадре" (1948)
37. "I'll be back."
- Перевод:
"Я вернусь."
- Автор:
Терминатор (Арнольд Шварценеггер), "Терминатор" (1984)
38. "Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth."
- Перевод:
"Сегодня я считаю себя самым удачливым человеком на земле."
- Автор:
Лу Гериг (Гэри Купер), "История Лу Герига" (1942)
39. "If you build it, he will come."
- Перевод:
"Если ты построишь, он придет."
- Автор:
Голос (Рэй Лиотта), "Поле его мечты" (1989)
40. "Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get."
- Перевод:
"Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что тебе попадется."
- Автор:
Форрест Гамп (Том Хэнкс), "Форрест Гамп" (1994)
41. "We rob banks."
- Перевод:
"Мы грабим банки."
- Автор:
Клайд Бэрроу (Уоррен Битти), "Бонни и Клайд" (1967)
42. "Plastics."
- Перевод:
"Пластмассы."
- Автор:
Мистер МакГвайр (Уолтер Брук), "Выпускник" (1967)
43. "We'll always have Paris."
- Перевод:
"У нас всегда будет Париж."
- Автор:
Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)
44. "I see dead people."
- Перевод:
"Я вижу мертвых людей."
- Автор:
Коул Сир (Хэйли Джоэл Осмент), "Шестое чувство" (1999)
45. "Stella! Hey, Stella!"
- Перевод:
"Стелла! Эй, Стелла!"
- Автор:
Стэнли Ковальски (Марлон Брандо), "Трамвай "Желание"" (1951)
46. "Oh, Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars."
- Перевод:
"О, Джерри, давай не будем просить Луну. У нас есть звезды."
- Автор:
Шарлотта Вэйл (Бетт Дейвис), "Теперь, путешественник" (1942)
47. "Shane. Shane. Come back!"
- Перевод:
"Шейн. Шейн. Вернись!"
- Автор:
Джои Старретт (Брендон Де Уайлд), "Шейн" (1953)
48. "Well, nobody's perfect."
- Перевод:
"Ну, никто не совершенен."
- Автор:
Оскар (Джо Э. Браун), "В джазе только девушки" (1959)
49. "It's alive! It's alive!"
- Перевод:
"Оно живое! Оно живое!"
- Автор:
Генри Франкенштейн (Колин Клайв), "Франкенштейн" (1931)
50. "Houston, we have a problem."
- Перевод:
"Хьюстон, у нас проблема."
- Автор:
Джим Ловелл (Том Хэнкс), "Аполлон-13" (1995)
51. "You've got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"
- Перевод:
"Ты должен задать себе один вопрос: 'Чувствую ли я себя везунчиком?' Ну что, подонок, чувствуешь?"
- Автор:
Гарри Каллахан (Клинт Иствуд), "Грязный Гарри" (1971)
52. "You had me at 'hello.'"
- Перевод:
"Ты покорил меня с 'привет'."
- Автор:
Дороти Бойд (Рене Зеллвегер), "Джерри Магуайр" (1996)
53. "One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I don't know."
- Перевод:
"Однажды утром я застрелил слона в своей пижаме. Как он попал в мою пижаму, я не знаю."
- Автор:
Капитан Сполдинг (Граучо Маркс), "Животные крекеры" (1930)
54. "There's no crying in baseball!"
- Перевод:
"В бейсболе не плачут!"
- Автор:
Джимми Дуган (Том Хэнкс), "Своя лига" (1992)
55. "La-dee-da, la-dee-da."
- Перевод:
"Ла-ди-да, ла-ди-да."
- Автор:
Энни Холл (Дайан Китон), "Энни Холл" (1977)
56. "A boy's best friend is his mother."
- Перевод:
"Лучший друг мальчика — это его мать."
- Автор:
Норман Бейтс (Энтони Перкинс), "Психо" (1960)
57. "Greed, for lack of a better word, is good."
- Перевод:
"Жадность, за неимением лучшего слова, это хорошо."
- Автор:
Гордон Гекко (Майкл Дуглас), "Уолл-стрит" (1987)
58. "Keep your friends close, but your enemies closer."
- Перевод:
"Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе."
- Автор:
Майкл Корлеоне (Аль Пачино), "Крестный отец II" (1974)
59. "As God is my witness, I'll never be hungry again."
- Перевод:
"Как Бог свидетель, я никогда больше не буду голодной."
- Автор:
Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли), "Унесенные ветром" (1939)
60. "Well, here's another nice mess you've gotten me into!"
- Перевод:
"Ну вот, в еще одну хорошую заварушку ты меня втянул!"
- Автор:
Оливер Харди (Оливер Харди), "Сыновья пустыни" (1933)
61. "Say 'hello' to my little friend!"
- Перевод:
"Скажи 'привет' моему маленькому другу!"
- Автор:
Тони Монтана (Аль Пачино), "Лицо со шрамом" (1983)
62. "What a dump."
- Перевод:
"Какой мусорник."
- Автор:
Роза М
улд (Бетт Дейвис), "На север от Северо-запада" (1950)
63. "Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?"
- Перевод:
"Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить. Не так ли?"
- Автор:
Бенджамин Брэддок (Дастин Хоффман), "Выпускник" (1967)
64. "Gentlemen, you can't fight in here! This is the War Room!"
- Перевод:
"Господа, вы не можете драться здесь! Это военная комната!"
- Автор:
Президент Меркин Маффли (Питер Селлерс), "Доктор Стрейнджлав" (1964)
65. "Elementary, my dear Watson."
- Перевод:
"Элементарно, мой дорогой Ватсон."
- Автор:
Шерлок Холмс (Безил Рэтбоун), "Шерлок Холмс и голос ужаса" (1942)
66. "Get your stinking paws off me, you damned dirty ape."
- Перевод:
"Убери свои вонючие лапы от меня, проклятая грязная обезьяна."
- Автор:
Джордж Тейлор (Чарлтон Хестон), "Планета обезьян" (1968)
67. "Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine."
- Перевод:
"Из всех генщинов в мире, она зашла в мою."
- Автор:
Рик Блейн (Хамфри Богарт), "Касабланка" (1942)
68. "Here's Johnny!"
- Перевод:
"Вот и Джонни!"
- Автор:
Джек Торранс (Джек Николсон), "Сияние" (1980)
69. "They're here!"
- Перевод:
"Они здесь!"
- Автор:
Кэрол Энн Фриллинг (Хэзер О'Рурк), "Полтергейст" (1982)
70. "Is it safe?"
- Перевод:
"Это безопасно?"
- Автор:
Доктор Кристиан Шель (Лоуренс Оливье), "Марафонец" (1976)
71. "Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothin' yet!"
- Перевод:
"Подождите минутку, подождите минутку. Вы еще ничего не слышали!"
- Автор:
Джек Робин (Эл Джолсон), "Певец джаза" (1927)
72. "No wire hangers, ever!"
- Перевод:
"Никаких проволочных вешалок, никогда!"
- Автор:
Джоан Кроуфорд (Фэй Данауэй), "Мамочка, дорогая" (1981)
73. "Mother of mercy, is this the end of Rico?"
- Перевод:
"Мать милосердия, это конец Рико?"
- Автор:
Цезарь Энрико Банделло (Эдвард Г. Робинсон), "Маленький Цезарь" (1931)
74. "Forget it, Jake, it's Chinatown."
- Перевод:
"Забудь об этом, Джейк, это Чайнатаун."
- Автор:
Лоуренс Уолш (Джо Платтон), "Чайнатаун" (1974)
75. "I have always depended on the kindness of strangers."
- Перевод:
"Я всегда зависел от доброты незнакомцев."
- Автор:
Бланш Дюбуа (Вивьен Ли), "Трамвай "Желание"" (1951)
76. "Hasta la vista, baby."
- Перевод:
"До свидания, детка."
- Автор:
Терминатор (Арнольд Шварценеггер), "Терминатор 2: Судный день" (1991)
77. "Soylent Green is people!"
- Перевод:
"Сойлент Грин — это люди!"
- Автор:
Детектив Торн (Чарлтон Хестон), "Сойлент Грин" (1973)
78. "Open the pod bay doors, HAL."
- Перевод:
"Открой двери отсека, ХАЛ."
- Автор:
Дейв Боуман (Кир Дули), "Космическая одиссея 2001 года" (1968)
79. "Striker: Surely you can't be serious. Rumack: I am serious... and don't call me Shirley."
- Перевод:
"Страйкер: Вы, должно быть, шутите. Рамак: Я серьезно... и не называйте меня Ширли."
- Автор:
Тед Страйкер (Роберт Хейс) и доктор Рамак (Лесли Нильсен), "Аэроплан!" (1980)
80. "Yo, Adrian!"
- Перевод:
"Эй, Адриан!"
- Автор:
Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), "Рокки" (1976)
81. "Hello, gorgeous."
- Перевод:
"Привет, красавица."
- Автор:
Фанни Брайс (Барбра Стрейзанд), "Смешная девчонка" (1968)
82. "Toga! Toga!"
- Перевод:
"Тога! Тога!"
- Автор:
Джон "Блитзо" Блутарски (Джон Белуши), "Зверинец" (1978)
83. "Listen to them. Children of the night. What music they make."
- Перевод:
"Слушайте их. Дети ночи. Какую музыку они создают."
- Автор:
Дракула (Бела Лугоши), "Дракула" (1931)
84. "Oh, no, it wasn't the airplanes. It was Beauty killed the Beast."
- Перевод:
"О, нет, это были не самолеты. Это Красота убила Зверя."
- Автор:
Карл Денхам (Роберт Армстронг), "Кинг Конг" (1933)
85. "My precious."
- Перевод:
"Моя прелесть."
- Автор:
Голлум (Энди Серкис), "Властелин колец: Братство кольца" (2001)
86. "Attica! Attica!"
- Перевод:
"Аттика! Аттика!"
- Автор:
Сони Вортцик (Аль Пачино), "Собачий полдень" (1975)
87. "Sawyer, you're going out a youngster, but you've got to come back a star!"
- Перевод:
"Сойер, ты выходишь юнцом, но должен вернуться звездой!"
- Автор:
Джулиан Марш (Уорнер Бакстер), "42-я улица" (1933)
88. "Listen to me, mister. You're my knight in shining armor. Don't you forget it. You're going to get back on that horse, and I'm going to be right behind you, holding on tight, and away we're gonna go, go, go!"
- Перевод:
"Послушай меня, мистер. Ты мой рыцарь в сверкающих доспехах. Не забывай это. Ты сядешь обратно на коня, а я буду прямо за тобой, держась крепко, и мы поедем, поедем, поедем!"
- Автор:
Этель Тэер (Кэтрин Хепбёрн), "На Золотом пруду" (1981)
89. "Tell 'em to go out there with all they got and win just one for the Gipper."
- Перевод:
"Скажите им выйти туда и сделать все, чтобы выиграть хотя бы один раз для Гиппера."
- Автор:
Джордж Гипп (Рональд Рейган), "Кнут Рокни - американец" (1940)
90. "A martini. Shaken, not stirred."
- Перевод:
"Мартини. Взболтать, но не смешивать."
- Автор:
Джеймс Бонд (Шон Коннери), "Голдфингер" (1964)
91. "Who's on first?"
- Перевод:
"Кто на первом?"
- Автор:
Эбботт и
Костелло (Бад Эбботт и Лу Костелло), "День на бейсбольном матче" (1945)
92. "Cinderella story. Outta nowhere. A former greenskeeper, now, about to become the Masters champion."
- Перевод:
"История Золушки. Из ниоткуда. Бывший смотритель поля, теперь на пути к чемпионству в Мастерсе."
- Автор:
Карл Спаклер (Билл Мюррей), "Кэддишак" (1980)
93. "Life is a banquet, and most poor suckers are starving to death!"
- Перевод:
"Жизнь — это банкет, а большинство бедных дурней умирают от голода!"
- Автор:
Мэйм Деннис (Розалинд Рассел), "Тетушка Мэйм" (1958)
94. "I feel the need - the need for speed!"
- Перевод:
"Я чувствую потребность - потребность в скорости!"
- Автор:
Пит Митчелл (Том Круз), "Лучший стрелок" (1986)
95. "Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary."
- Перевод:
"Carpe diem. Ловите момент, мальчики. Сделайте свои жизни необыкновенными."
- Автор:
Джон Китинг (Робин Уильямс), "Общество мертвых поэтов" (1989)
96. "Snap out of it!"
- Перевод:
"Приди в себя!"
- Автор:
Лоретта Касторини (Шер), "Лунная магия" (1987)
97. "My mother thanks you. My father thanks you. My sister thanks you. And I thank you."
- Перевод:
"Моя мама благодарит вас. Мой папа благодарит вас. Моя сестра благодарит вас. И я благодарю вас."
- Автор:
Джордж М. Коэн (Джеймс Кэгни), "Янки Дудл Денди" (1942)
98. "Nobody puts Baby in a corner."
- Перевод:
"Никто не загоняет Бэйби в угол."
- Автор:
Джонни Касл (Патрик Суэйзи), "Грязные танцы" (1987)
99. "I'll get you, my pretty, and your little dog too!"
- Перевод:
"Я поймаю тебя, моя хорошенькая, и твою маленькую собачку тоже!"
- Автор:
Злая Ведьма Запада (Маргарет Хэмилтон), "Волшебник страны Оз" (1939)
100. "I'm the king of the world!"
- Перевод:
"Я король мира!"
- Автор:
Джек Доусон (Леонардо Ди Каприо), "Титаник" (1997)
Знаковые цитаты из фильмов — это не просто слова, произнесенные на экране. Они отражают дух времени, передают эмоции и создают связь между зрителем и персонажем. Эти фразы живут вне экранов, они становятся частью повседневной речи, источником вдохновения и предметом обсуждений. Просматривая этот список, вы, вероятно, вспомнили моменты, которые заставили вас смеяться, плакать или задуматься.
Эти цитаты — настоящие жемчужины киноискусства, которые продолжают восхищать и вдохновлять нас. Надеемся, что наша подборка помогла вам окунуться в магию кино и заново открыть для себя величие американского кинематографа.