Новый список «запрещённых» артистов на России: Ургнат, Макс Корж, Инстасамка и Джиган

Появился новый список «запрещенных» на России артистов. В нем 79 человек и групп — это противники войны, артисты, изменившие свое мнение о вторжении в Украину, и даже сторонники Путина. В стоп-листе оказались Иван Ургант, Макс Корж, Наталья Подольская, Гуф, Джиган и другие. При этом как минимум шесть звезд исключили из списка. Кто из артистов оказался в перечне, на что он влияет и чем грозит — рассказывает «Вёрстка».

Список «запрещённых» артистов разослали сотрудникам рекламных агентств

В начале сентября среди российских рекламных агентств и компаний по организации мероприятий распространили новый список «запрещенных» артистов, рассказали «Вёрстке» два источника в этих сферах. В стоп-листе 79 позиций — сольные исполнители, музыкальные группы, комики и тиктокеры.

Первые такие списки начали появляться еще до полномасштабной войны. В них обычно включали открытых противников Путина и участников оппозиционных протестов, после чего таким артистам часто отменяли и срывали концерты. После российского вторжения в Украину списки начали расширять, в основном за счет тех, кто выступил против военной агрессии.

Как говорят собеседники «Вёрстки», новая редакция списка адресована сотрудникам рекламных и ивент-агентств. По словам одного из них, треки всех исполнителей, вошедших в новый стоп-лист, запрещено использовать в рекламных кампаниях, а самих звезд — в продвижении российских брендов. Другой источник «Вёрстки» добавил, что запрет формально носит рекомендательный характер, но по факту «все понимают, что использовать этих людей не вариант».

Полный список «запрещенных» артистов

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5diez



Александр Гудков



Алёна Швец



Анастасия Анисимова



Анна Седокова



Аня Покров



Артём КИД



Артур Чапарян



Браво



Валерий Леонтьев



Ваня Усович



ГРОТ



Гуф



Денис Клявер



Денис Чужой



Джиган



Дора



Звери



Иван Ургант



Идрак Мирзализаде



Ирина Приходько



Кирилл Селегей



Комсомольск



ЛАУД



Лилу ЛСП



Макс Корж



Манижа



Маугли



Мумий Тролль



Найк Борзов



Наталья Подольская



нежность на бумаге



Незлобин



Нэнси



Руслан Белый



Сергей Орлов



Синекдоха Монток



Скриптонит



Слава Комиссаренко



Сплин



СЯВА



Тима Белорусских



тима ищет свет



ча



Animal Джаz



Big Baby Tape



Big Russian Boss



Dead Blonde



Dino MC47



FLAFFYX



GONE. FLUDD Green Apelsin



Instasamka



Jah Khalib



kizaru



Lizer



Markul



OG Buda



PLC



Rakhim



Rauf & Faik



Slava Marlow



Sorry Jesus



T‑Fest



Taras Bazeev



Tesla Boy



uglystephan



VESNA305



Vlad Hoshin



Yanix



zhanulka



Beyonce



Lana del Rey



Florence and the Machine



Hozier



Iamx



Metalica



Большинство из вошедших в новый стоп-лист выступают на русском языке, но помимо них в список включили и западных звезд — Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и IAMX. Как объясняет один из источников «Вёрстки», их треки запретили использовать на публичных мероприятиях. Расширяется ли запрет до исключения песен этих звезд из репертуаров кавер-групп собеседник не уточнил.

Среди русскоязычных имен в списке встречаются как исполнители, ставшие популярными в последние несколько лет, так и устоявшиеся звезды российской сцены. В стоп-листе такие проекты как «тима ищет свет», Green Apelsin и Алёна Швец соседствуют с Анной Седоковой, Валерием Леонтьевым и Скриптонитом.

Ряды запрещенных пополнили также эмигрировавшие комики — Артур Чапарян, Ваня Усович, Ирина Приходько, Кирилл Селегей, Александр Незлобин. Из уже упоминавшихся в подобных списках в новом стоп-листе встречаются певицы Дора и Dead Blonde, группа Комсомольск, комик Руслан Белый, рэпер Markul.

Под запрет попали и некоторые тикток-звезды — Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin — и исполнители, которые промолчали о войне — Тима Белорусских и Instasamka. На этом составители списка не остановились: в стоп-лист вошли и вполне лояльные власти артисты. Среди них, например, Джиган, который высмеивал бегущих от мобилизации россиян, и Dino MC47, с 2014 года поддерживающий войну в Украине.

Вместе с этим, в перечне исключенных из под запрета, который также получили сотрудники рекламных и пиар-агентств, среди шести артистов упоминается и Миша Марвин, осудивший войну и уехавший из России на полгода.

В стоп-лист теперь попадают даже за дружбу с антивоенными артистами

Если ранее попадание в подобные списки большинству звезд обеспечивали выступления против властей или неоднозначные заявления о войне и политике Путина, то теперь появилась еще одна причина — дружба с другими знаменитостями.

Как выяснила «Вёрстка», основанием для включения в список «запрещенных» артистов может стать общение звезд с уехавшими блогерами и музыкантами, а также — с артистами с явной антивоенной позицией. Даже если сам исполнитель не делает политических заявлений, но дружит с теми, кто их высказывает — этого достаточно для попадания в стоп-лист.

Так, в новый список попала тикток-блогер Аня Покров (Анна Покровская), у которой более 18 млн подписчиков. В декабре 2022 девушка в составе тикток-дома Dream Team House переехала в Лос-Анджелес. Почти через год, в октябре 2023, она вернулась обратно в Россию и объявила о своем выходе из проекта. Как стало известно «Вёрстке», именно временный переезд в США и друзья-тиктокеры с антивоенной позицией стали поводом для включения самой девушки в стоп-листы.

В списке оказалась также и Анастасия Анисимова, девушка рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Ранее на него писала донос Екатерина Мизулина. В феврале 2022 года музыкант выступил против войны в Украине и тоже оказался в этом же стоп-листе. При этом «Вёрстка» не обнаружила у его девушки Анастасии Анисимовой никаких политических заявлений и комментариев.

По какой причине в списке оказались лояльные власти исполнители, доподлинно неизвестно.

Кто и за что включал звезд в предыдущие списки запрещенных артистов

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Как писала Медуза, причинами для включения артиста в стоп-листы могут стать в том числе селфи со старых митингов, мемы с шутливыми подписями (не связанными с политикой), упоминания в позитивном контексте «недружественных государств». К началу 2024 года в подобных списках могли находиться более сотни знаменитостей.

«Они [власти] вполне могут решить, что если ты, допустим, спел про двух девушек, то поддержал ЛГБТ, а если поешь на английском — хвалишь Запад. До абсурда доходит. Эти люди непредсказуемо реагируют», — говорил в разговоре с журналистами музыкальный продюсер (анонимно).

Составляют подобные списки «запрещенных» артистов, по данным журналистов, как минимум двое сотрудников управления по общественным проектам Администрации президента: религиовед, бывший зам Мединского Александр Журавский и Николай Синцов, эск-сотрудник ФСБ, отвечающий параллельно за работу агитбригад на войне с Украиной.

Для исключения из списков и попыток обезопасить себя и близких многие артисты соглашаются на сотрудничество с властями: меняют позицию по отношению к войне, удаляют посты и ездят с гуманитарными миссиями и концертами в оккупированные и прифронтовые регионы, выступают на патриотических мероприятиях. Тем не менее, как показывает практика, этого не всегда достаточно.

Например, в нынешней редакции списка все еще упоминаются группы «Звери» и «Комсомольск», участники которых в феврале-марте 2022 года выступили против войны, а позже отправились с концертами на оккупированные территории Украины. Группа «Комсомольск» в итоге распалась.

Несмотря на удаление антивоенных заявлений в соцсетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных регионов в списке оказали также Yanix, OG Buda, Markul, Big Russian Boss, GONE. FLUDD, ЛСП, Гуф, Денис Клявер и другие исполнители.

При этом шесть человек исключили из списка. Среди них Егор Крид, Леша Свик, Миши Марвин, Сергей Лазарев, Тося Чайкина и Feduk.

Если Сергей Лазарев публично менял позицию по отношению к войне, Леша Свик отправлял гуманитарные грузы беженцам, а Егор Крид выступал на концерте 9 мая и записывал ролик для уроков «Разговоры о важном», то с Чайкиной и Федуком подобное не происходило.

В случая уроженца Черновцов Миши Марвина ситуация развивалась иначе. После начала войны в Украине он объявил о разрыве отношений с Black Star, уехал в Киев, сменил псевдоним на «Миша М.», но уже через полгода вернулся обратно в Москву и продолжил выступать на русском языке под предыдущим именем.

«Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться», — говорил тогда гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов. Сам Миша Марвин позже объяснял журналистам, что они якобы недопоняли с Курьяновым друг друга, а когда конфликт разрешился, он вернулся в Москву.

Как шести звездам удалось добиться исключения из списков запрещенных, собеседники «Вёрстки» доподлинно не знают. Один из них сообщил, что на это могло повлиять сотрудничество некоторых артистов с российскими медиакомпаниями, включая VK. «Вёрстка» обратилась с запросом о комментарии к менеджерам упомянутых звезд.

«Где вы взяли эту херню, туда и обращайтесь», — заявил представитель Сергея Лазарева Михаил, отвечающий за концерты и рекламу. Его номер телефона указан на странице Лазарева в Instagram.

Представительница Миши Марвина, отвечающая за PR, сообщила, что о наличии подобных списков ей ничего не известно. Менеджеры остальных звезд на момент публикации материала не ответили на запросы «Вёрстки».

Попадание в стоп-лист может сказать на рекламных контрактах

Менеджеры большинства звезд из нового стоп-листа, к которым обратилась «Вёрстка», не ответили на запросы редакции. Лишь несколько из них на условиях анонимности сообщили, что им неизвестно о списках, в которые были бы включены работающие с ними исполнители.

«В списках нас нет. На гос мероприятиях и фестивалях мы играем», — сказал участник одной из групп, включенных в новый стоп-лист.

Скажется ли попадание в этот стоп-лист на концертной деятельности звезд — неясно. У трети артистов из списка запланированы концерты на ближайшие полгода. Еще порядка 19 звёзд ранее сталкивались с отменой выступлений на политической почве.

Тем не менее, в СМИ уже описывали случаи, когда артист фактически находился в списке, но продолжал свободно выступать на концертах или корпоративах. Например, певица Дора, указанная и в нынешнем списке, и в предыдущих, несмотря на «запрет» в июне выступала на корпоративе одной из российских онлайн-школ в Казани, отмечает один из собеседников «Вёрстки».

Источники «Вёрстки» в рекламной сфере утверждают, что появление в списке может повлиять на число рекламных контрактов с брендами и на участие артистов в публичных мероприятиях — ток-шоу, премиях, кинопремьерах.