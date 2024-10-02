Новый список «запрещённых» артистов на России: Ургнат, Макс Корж, Инстасамка и Джиган

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Октябрь 2 » 17:00:48
Появился новый список «запрещенных» на России артистов. В нем 79 человек и групп — это противники войны, артисты, изменившие свое мнение о вторжении в Украину, и даже сторонники Путина. В стоп-листе оказались Иван Ургант, Макс Корж, Наталья Подольская, Гуф, Джиган и другие. При этом как минимум шесть звезд исключили из списка. Кто из артистов оказался в перечне, на что он влияет и чем грозит — рассказывает «Вёрстка».
В начале сентября среди российских рекламных агентств и компаний по организации мероприятий распространили новый список «запрещенных» артистов, рассказали «Вёрстке» два источника в этих сферах. В стоп-листе 79 позиций — сольные исполнители, музыкальные группы, комики и тиктокеры.
Первые такие списки начали появляться еще до полномасштабной войны. В них обычно включали открытых противников Путина и участников оппозиционных протестов, после чего таким артистам часто отменяли и срывали концерты. После российского вторжения в Украину списки начали расширять, в основном за счет тех, кто выступил против военной агрессии.
Как говорят собеседники «Вёрстки», новая редакция списка адресована сотрудникам рекламных и ивент-агентств. По словам одного из них, треки всех исполнителей, вошедших в новый стоп-лист, запрещено использовать в рекламных кампаниях, а самих звезд — в продвижении российских брендов. Другой источник «Вёрстки» добавил, что запрет формально носит рекомендательный характер, но по факту «все понимают, что использовать этих людей не вариант».
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5diez
Александр Гудков
Алёна Швец
Анастасия Анисимова
Анна Седокова
Аня Покров
Артём КИД
Артур Чапарян
Браво
Валерий Леонтьев
Ваня Усович
ГРОТ
Гуф
Денис Клявер
Денис Чужой
Джиган
Дора
Звери
Иван Ургант
Идрак Мирзализаде
Ирина Приходько
Кирилл Селегей
Комсомольск
ЛАУД
Лилу
|ЛСП
Макс Корж
Манижа
Маугли
Мумий Тролль
Найк Борзов
Наталья Подольская
нежность на бумаге
Незлобин
Нэнси
Руслан Белый
Сергей Орлов
Синекдоха Монток
Скриптонит
Слава Комиссаренко
Сплин
СЯВА
Тима Белорусских
тима ищет свет
ча
Animal Джаz
Big Baby Tape
Big Russian Boss
Dead Blonde
Dino MC47
FLAFFYX
GONE. FLUDD
|Green Apelsin
Instasamka
Jah Khalib
kizaru
Lizer
Markul
OG Buda
PLC
Rakhim
Rauf & Faik
Slava Marlow
Sorry Jesus
T‑Fest
Taras Bazeev
Tesla Boy
uglystephan
VESNA305
Vlad Hoshin
Yanix
zhanulka
Beyonce
Lana del Rey
Florence and the Machine
Hozier
Iamx
Metalica
Большинство из вошедших в новый стоп-лист выступают на русском языке, но помимо них в список включили и западных звезд — Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и IAMX. Как объясняет один из источников «Вёрстки», их треки запретили использовать на публичных мероприятиях. Расширяется ли запрет до исключения песен этих звезд из репертуаров кавер-групп собеседник не уточнил.
Среди русскоязычных имен в списке встречаются как исполнители, ставшие популярными в последние несколько лет, так и устоявшиеся звезды российской сцены. В стоп-листе такие проекты как «тима ищет свет», Green Apelsin и Алёна Швец соседствуют с Анной Седоковой, Валерием Леонтьевым и Скриптонитом.
Ряды запрещенных пополнили также эмигрировавшие комики — Артур Чапарян, Ваня Усович, Ирина Приходько, Кирилл Селегей, Александр Незлобин. Из уже упоминавшихся в подобных списках в новом стоп-листе встречаются певицы Дора и Dead Blonde, группа Комсомольск, комик Руслан Белый, рэпер Markul.
Под запрет попали и некоторые тикток-звезды — Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin — и исполнители, которые промолчали о войне — Тима Белорусских и Instasamka. На этом составители списка не остановились: в стоп-лист вошли и вполне лояльные власти артисты. Среди них, например, Джиган, который высмеивал бегущих от мобилизации россиян, и Dino MC47, с 2014 года поддерживающий войну в Украине.
Вместе с этим, в перечне исключенных из под запрета, который также получили сотрудники рекламных и пиар-агентств, среди шести артистов упоминается и Миша Марвин, осудивший войну и уехавший из России на полгода.
Если ранее попадание в подобные списки большинству звезд обеспечивали выступления против властей или неоднозначные заявления о войне и политике Путина, то теперь появилась еще одна причина — дружба с другими знаменитостями.
Как выяснила «Вёрстка», основанием для включения в список «запрещенных» артистов может стать общение звезд с уехавшими блогерами и музыкантами, а также — с артистами с явной антивоенной позицией. Даже если сам исполнитель не делает политических заявлений, но дружит с теми, кто их высказывает — этого достаточно для попадания в стоп-лист.
Так, в новый список попала тикток-блогер Аня Покров (Анна Покровская), у которой более 18 млн подписчиков. В декабре 2022 девушка в составе тикток-дома Dream Team House переехала в Лос-Анджелес. Почти через год, в октябре 2023, она вернулась обратно в Россию и объявила о своем выходе из проекта. Как стало известно «Вёрстке», именно временный переезд в США и друзья-тиктокеры с антивоенной позицией стали поводом для включения самой девушки в стоп-листы.
В списке оказалась также и Анастасия Анисимова, девушка рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Ранее на него писала донос Екатерина Мизулина. В феврале 2022 года музыкант выступил против войны в Украине и тоже оказался в этом же стоп-листе. При этом «Вёрстка» не обнаружила у его девушки Анастасии Анисимовой никаких политических заявлений и комментариев.
По какой причине в списке оказались лояльные власти исполнители, доподлинно неизвестно.
Как писала Медуза, причинами для включения артиста в стоп-листы могут стать в том числе селфи со старых митингов, мемы с шутливыми подписями (не связанными с политикой), упоминания в позитивном контексте «недружественных государств». К началу 2024 года в подобных списках могли находиться более сотни знаменитостей.
«Они [власти] вполне могут решить, что если ты, допустим, спел про двух девушек, то поддержал ЛГБТ, а если поешь на английском — хвалишь Запад. До абсурда доходит. Эти люди непредсказуемо реагируют», — говорил в разговоре с журналистами музыкальный продюсер (анонимно).
Составляют подобные списки «запрещенных» артистов, по данным журналистов, как минимум двое сотрудников управления по общественным проектам Администрации президента: религиовед, бывший зам Мединского Александр Журавский и Николай Синцов, эск-сотрудник ФСБ, отвечающий параллельно за работу агитбригад на войне с Украиной.
Для исключения из списков и попыток обезопасить себя и близких многие артисты соглашаются на сотрудничество с властями: меняют позицию по отношению к войне, удаляют посты и ездят с гуманитарными миссиями и концертами в оккупированные и прифронтовые регионы, выступают на патриотических мероприятиях. Тем не менее, как показывает практика, этого не всегда достаточно.
Например, в нынешней редакции списка все еще упоминаются группы «Звери» и «Комсомольск», участники которых в феврале-марте 2022 года выступили против войны, а позже отправились с концертами на оккупированные территории Украины. Группа «Комсомольск» в итоге распалась.
Несмотря на удаление антивоенных заявлений в соцсетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных регионов в списке оказали также Yanix, OG Buda, Markul, Big Russian Boss, GONE. FLUDD, ЛСП, Гуф, Денис Клявер и другие исполнители.
При этом шесть человек исключили из списка. Среди них Егор Крид, Леша Свик, Миши Марвин, Сергей Лазарев, Тося Чайкина и Feduk.
Если Сергей Лазарев публично менял позицию по отношению к войне, Леша Свик отправлял гуманитарные грузы беженцам, а Егор Крид выступал на концерте 9 мая и записывал ролик для уроков «Разговоры о важном», то с Чайкиной и Федуком подобное не происходило.
В случая уроженца Черновцов Миши Марвина ситуация развивалась иначе. После начала войны в Украине он объявил о разрыве отношений с Black Star, уехал в Киев, сменил псевдоним на «Миша М.», но уже через полгода вернулся обратно в Москву и продолжил выступать на русском языке под предыдущим именем.
«Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться», — говорил тогда гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов. Сам Миша Марвин позже объяснял журналистам, что они якобы недопоняли с Курьяновым друг друга, а когда конфликт разрешился, он вернулся в Москву.
Как шести звездам удалось добиться исключения из списков запрещенных, собеседники «Вёрстки» доподлинно не знают. Один из них сообщил, что на это могло повлиять сотрудничество некоторых артистов с российскими медиакомпаниями, включая VK. «Вёрстка» обратилась с запросом о комментарии к менеджерам упомянутых звезд.
«Где вы взяли эту херню, туда и обращайтесь», — заявил представитель Сергея Лазарева Михаил, отвечающий за концерты и рекламу. Его номер телефона указан на странице Лазарева в Instagram.
Представительница Миши Марвина, отвечающая за PR, сообщила, что о наличии подобных списков ей ничего не известно. Менеджеры остальных звезд на момент публикации материала не ответили на запросы «Вёрстки».
Менеджеры большинства звезд из нового стоп-листа, к которым обратилась «Вёрстка», не ответили на запросы редакции. Лишь несколько из них на условиях анонимности сообщили, что им неизвестно о списках, в которые были бы включены работающие с ними исполнители.
«В списках нас нет. На гос мероприятиях и фестивалях мы играем», — сказал участник одной из групп, включенных в новый стоп-лист.
Скажется ли попадание в этот стоп-лист на концертной деятельности звезд — неясно. У трети артистов из списка запланированы концерты на ближайшие полгода. Еще порядка 19 звёзд ранее сталкивались с отменой выступлений на политической почве.
Тем не менее, в СМИ уже описывали случаи, когда артист фактически находился в списке, но продолжал свободно выступать на концертах или корпоративах. Например, певица Дора, указанная и в нынешнем списке, и в предыдущих, несмотря на «запрет» в июне выступала на корпоративе одной из российских онлайн-школ в Казани, отмечает один из собеседников «Вёрстки».
Источники «Вёрстки» в рекламной сфере утверждают, что появление в списке может повлиять на число рекламных контрактов с брендами и на участие артистов в публичных мероприятиях — ток-шоу, премиях, кинопремьерах.