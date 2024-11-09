Чому пити каву корисно для здоров'я і як це пов’язано з ризиком раку

У минулому кава асоціювалася з підвищеним ризиком для здоров’я. Але дослідження останнього десятиліття показують, що вживання кави насправді може принести вашому здоров’ю користь.

Кофеїн є найпопулярнішою психоактивною речовиною у світі. Люди п’ють каву, природне джерело кофеїну, протягом століть, але багато десятиліть існують неоднозначні думки щодо її впливу на здоров’я людини.

"Традиційно каву вважали чимось поганим", - каже Марк Гантер, професор епідеміології раку в Імперському коледжі Лондона та колишній керівник відділу харчування та метаболізму в Міжнародному агентстві з дослідження раку (IARC).

"Дослідження 1980-х і 90-х років дійшли висновку, що люди, які п’ють каву, мають вищий ризик серцево-судинних захворювань - але відтоді це змінилося", - додає він.

Гантер каже, що за останнє десятиліття з’явилося більше масштабних популяційних досліджень, і тепер вчені мають дані про сотні тисяч людей, які п’ють каву.

То що ж говорять ці дослідження – чи приносить пиття кави користь чи шкоду здоров’ю?

Каву пов’язують із підвищеним ризиком раку, оскільки вона містить акриламід, канцерогенну речовину, яка міститься в продуктах харчування, зокрема тостах, тістечках та чипсах.

Однак у 2016 році IARC дійшло висновку, що кава не є канцерогенною, якщо її не п’ють дуже гарячою – вище 65C. В огляді 2023 року дослідники стверджують, що попри те, що кава є одним із основних джерел акриламіду в нашому раціоні, досі немає переконливої ​​доказової бази, яка показує, що вона пов’язана з ризиком раку.

Таблиця міцності кавових напоїв

Кавові напої за шкалою міцності, де вищий рівень означає більший вміст кофеїну та інтенсивніший смак. Міцність напою залежить від концентрації кави, методу приготування та об’єму порції.

Кавовий напій Міцність Об'єм напою (мл) Опис Еспресо 5/5 30–40 Концентрований напій з насиченим смаком Рістретто 5/5 20–25 Дуже концентрований, міцніший за еспресо Американо 3/5 120–180 Еспресо, розбавлений водою, менш інтенсивний Капучино 3/5 120–180 Еспресо з молочною піною Лате 2/5 200–300 Еспресо з великою кількістю молока Флет Уайт 4/5 160 Подібний до капучино, але з меншою кількістю піни Лунго 4/5 50–70 Більший об’єм еспресо, розведений, але з міцним смаком Мокачино 3/5 150–200 Еспресо з молоком і шоколадом Макіато 4/5 30–50 Еспресо з невеликою кількістю молока Фрапе 2/5 200–250 Охолоджений, збитий напій на основі розчинної кави Кава по-турецьки 5/5 50–70 Дуже міцна кава, приготовлена зі змеленої кави в турці Кава по-східному 5/5 50–70 Міцна кава зі спеціями, приготовлена у спеціальному посуді

Додаткова інформація:

Еспресо є основою багатьох кавових напоїв, а його міцність варіюється в залежності від об'єму та розведення.

є основою багатьох кавових напоїв, а його міцність варіюється в залежності від об'єму та розведення. Рістретто та Кава по-турецьки — найбільш міцні напої, тоді як лате та фрапе є м’якшими завдяки розведенню молоком або водою.

Автор фото,Getty Images Якщо каву пити дуже гарячою, вона може бути канцерогенною

Потенційна користь для здоров’я від вживання кави

Більше того, інші дослідження показали, що кава насправді може мати захисний ефект. Деякі дослідження знайшли зв’язок між вживанням кави та меншим ризиком деяких видів раку у пацієнтів.

У 2017 році Гантер опублікував результати дослідження, яке вивчало звички вживання кави пів мільйона людей по всій Європі протягом 16 років. Ті, хто пив більше кави, мали менший ризик смерті від хвороб серця, інсульту та раку. Ці висновки узгоджуються з дослідженнями в інших частинах світу, зокрема США, і останніми дослідженнями у Британії.

Гантер каже, що в обсерваційних дослідженнях є достатній консенсус, щоб підтвердити, що люди, які випивають до чотирьох чашок кави на день, мають менше захворювань порівняно з тими, хто не п’є жодної.

Потенційна користь кави може бути ще більшою. У дослідженні Гантера ті люди, що пили каву, частіше курили і дотримувалися більш нездорової дієти, ніж ті, хто її не пив.

Це свідчить про те, що якщо кава справді знижує ризик серцево-судинних захворювань і раку, ця її здатність може бути сильнішою, ніж ми думаємо, – бо вона переважає наслідки нездорової поведінки.

Автор фото,Getty Images Кава як із кофеїном, так і без має однакову кількість антиоксидантів

Це стосується як кави з кофеїном, так і без. Дослідження показали, що кава без кофеїну має таку ж кількість антиоксидантів, як і звичайна кава. У своєму дослідженні Гантер не виявив жодних відмінностей між здоров’ям людей, які вживали каву з кофеїном, і тими, хто пив цей напій без кофеїну, що змусило його зробити висновок, що користь для здоров’я, пов’язана з кавою, пов’язана не з кофеїном, а з чимось іншим.

Чому ми не знаємо напевне, як кава впливає на наше здоров'я

Однак усі ці дослідження базувалися на популяційних даних - які не підтверджують причинно-наслідкові зв’язки.

Люди, які вживають каву, можуть просто мати краще здоров’я, ніж люди, які її не п'ють, каже Пітер Роджерс, який вивчає вплив кофеїну на поведінку, настрій, пильність і увагу у Бристольському університеті. І це попри їхні нездорові звички, як показало дослідження Гантера.

"Дехто припускав, що кава може мати захисний ефект, що є дещо суперечливим, оскільки базується на популяційних даних", - каже він.

Тим часом люди, які регулярно вживають каву, часто мають підвищений артеріальний тиск, що повинно збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Але, за словами Роджерса, немає доказів того, що підвищення артеріального тиску через вживання кави пов’язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань.

Автор фото,Getty Images Люди, які регулярно вживають каву, часто мають вищий артеріальний тиск, але, здається, це не підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Клінічні випробування кави, які могли б краще визначити її переваги та ризики, проводять рідше, ніж популяційні дослідження. Але група науковців провела одне дослідження, під час якого вони спостерігали вплив вживання кави з кофеїном на рівень цукру в крові.

Невелике дослідження, проведене Центром харчових вправ і метаболізму в Університеті Бата в Англії, вивчало, як кава впливає на реакцію організму на сніданок після фрагментованого нічного сну.

Вони виявили, що учасники, які пили каву, а потім солодкий напій на сніданок, мали на 50% більше підвищення рівня цукру в крові порівняно з тими, хто спочатку кави не пив.

Але для того, щоб такий ризик накопичився, така поведінка має повторюватися постійно протягом тривалого часу.

Автор фото,Getty Images Важко зрозуміти, як дослідження, проведені в лабораторних умовах, можна використати в реальному житті

Дослідження людей у ​​лабораторних умовах також порушує питання про те, наскільки їхні результати відповідають реальному життю - це говорить про те, що ані популяційні, ані лабораторні дослідження не можуть дати остаточної відповіді на те, як кава впливає на наше здоров’я.

Чи може вживання кави збільшити ризик викидня?

Поради щодо споживання кави з кофеїном є особливо неоднозначними під час вагітності. Один огляд досліджень 2022 року виявив зв’язок між вживанням кави до та під час вагітності та викиднем. Але дослідники кажуть, що, оскільки вони розглянули популяційні дослідження, можуть бути інші пояснення зв’язку, який вони виявили між споживанням кави та втратою вагітності. Наприклад, зі споживанням кофеїну часто пов'язане куріння, яке, як відомо, підвищує ризик викидня.

Естер Маєрс, дієтологиня і виконавча директорка EF Myers Consulting, проаналізувала 380 досліджень і дійшла висновку, що чотири чашки кави на день для дорослих і три для вагітних жінок не мають призводити до будь-яких негативних наслідків.

Проте Агентство харчових стандартів рекомендує вагітним та жінкам, які годують грудьми, не вживати більше однієї-двох чашок кави на день.

Водночас огляд попередніх досліджень дійшов висновку, що вагітні жінки повинні повністю відмовитися від кави, щоб зменшити ризик викидня, низької ваги при народженні та мертвонародження.

Автор фото,Getty Images Огляд попередніх досліджень дійшов висновку, що вагітні жінки повинні повністю відмовитися від кави з кофеїном

Емілі Остер, економістка і авторка книги "Краще очікування" (Expecting Better), в якій досліджуються дані щодо рекомендацій щодо вагітності, також вважає рекомендації щодо кави непослідовними.

"Велике занепокоєння викликає можливість того, що споживання кофеїну може бути пов’язане з викиднем, особливо в перші три місяці", - каже вона.

Але вона додає, що рандомізованих даних з цього приводу небагато, і робити висновки на основі наявних даних ненадійно.

"Жінки, які п’ють каву під час вагітності, швидше за все, старші та частіше курять. Ми знаємо, що вік і вживання тютюну причинно-наслідково пов’язані з вищою частотою викиднів", – каже вона.

"Друга проблема полягає в тому, що жінки, які відчувають нудоту на ранніх термінах вагітності, мають меншу ймовірність викидня. Ці жінки також уникають кави – тому багато жінок, які відчувають нудоту та не вживають кави, мають меншу ймовірність викидня", - додає Остер.

Дві-чотири чашки кави на день, каже Остер, здається, не пов’язані з підвищеним ризиком викидня.

А як щодо кофеїнової залежності?

Окрім потенційного впливу кави на здоров’я серця, рак і викидень, існує також те, як вона впливає на мозок і нервову систему. Кофеїн є психоактивним препаратом, а це означає, що він впливає на наші когнітивні здібності.

У загальній популяції деякі люди можуть пити каву з кофеїном цілий день, тоді як інші відчувають неспокій навіть після однієї чашки. Дослідження виявили, що вплинути на те, наскільки по-різному люди метаболізують кофеїн, можуть відмінності в наших генах. Але, каже Маєрс, "ми не розуміємо, чому одній людині цілком нормально вживати кофеїн, а іншій - ні".

Тим часом для тих, хто п’є каву постійно, є погані новини щодо її здатності підвищувати концентрацію.

"Мірою того, як організм звикає до щоденного вживання кофеїну, відбуваються фізіологічні зміни, які адаптують організм до життя з кофеїном і підтримують нормальну роботу", - каже Роджерс.

"Вживання кави не приносить чистої користі для нашої здатності ефективніше працювати, бо ми призвичаюємося до такого її ефекту, але поки ви продовжуєте її споживати, гірше вам, ймовірно, не буде", - додає він.

Автор фото,Getty Images Якщо ви регулярно п’єте каву, то одна її чашка навряд чи допоможе підвищити вашу концентрацію

За його словами, єдині люди, які можуть використовувати кофеїн для досягнення певних цілей, це ті, хто не вживає його регулярно.

З іншого боку, багато людей жартують про залежність від кави. Але в більшості випадків вони просто мають таку звичку, каже Роджерс.

"Існує низький ризик залежності від кофеїну – якщо в людини його забрати, вона не почуватиметься чудово, але й не відчуватиме непереборного бажання", – додає він.

Кава, за його словами, демонструє різницю між залежністю, коли є примусове бажання прийняти наркотик, і звичкою, коли когнітивні здібності споживача погіршуються, але вони не докладають надмірних зусиль, щоб його отримати.

Єдине, про що варто знати любителям кави, каже він, - це абстинентний синдром.

"Кожен, хто випиває кілька чашок кави на день, звикає до кофеїну. Якщо в них забрати каву, вони почуватимуться втомлено і, можливо, у них болітиме голова", - каже Роджерс.

Ці симптоми залежать від того, скільки кави випила людина, але зазвичай вони тривають від трьох днів до тижня, каже він. У цей час кофеїн - єдине, що їх полегшить.

Чи має значення сорт кави?

Те, як ви заварюєте каву – чи використовуючи зерна, чи розчинний варіант – здається, не змінює того факту, що кава може принести користі. Вивчаючи людей по всій Європі, Гантер виявив, що користь можуть принести різні види кави.

"В Італії та Іспанії люди п'ють невеличкі порції еспресо, у північній Європі - більші об'єми кави та більше розчинної кави", - каже Гантер.

"Ми розглянули різні типи кави та побачили стабільні результати в різних країнах, що свідчить про те, що йдеться не про типи кави, а про вживання кави як таке", - додає він.

Автор фото,Getty Images Усі види кави мають користь для здоров’я, але найбільшу - мелена кава

Водночас дослідження, проведене в 2018 році, виявило, що зв’язок між кавою та тривалістю життя був більшим у випадку вживання меленої кави, ніж для розчинної або кави без кофеїну - хоча ці варіанти все одно виявилися кориснішими, ніж не пити каву взагалі.

Можливою причиною дослідники називають те, що розчинна кава має меншу кількість біоактивних сполук, зокрема поліфенолів, які відомі своїми протизапальними властивостями.

Популяційне дослідження 2021 року показало, що всі види кави, включно з кавою без кофеїну, розчинною та меленою, пов’язані зі зниженим ризиком хронічних захворювань печінки.

Однак в іншому дослідженні 2022 року вчені виявили, що хоча всі ці три типи кави були пов’язані зі зниженням рівня серцево-судинних захворювань і смерті, найбільше зниження ризику смерті від усіх причин спостерігалося при вживанні двох-трьох чашок на день кави без кофеїну.

Гантер каже, що наявні сучасні дані свідчать про те, що вживання не більше чотирьох чашок кави на день може принести користь для здоров’я, зокрема знизити ризик серцевих захворювань і раку.

"Це здоровий глузд: якщо ви п'єте занадто багато чогось, це, ймовірно, не корисно, але немає переконливих доказів того, що вживання кількох чашок кави на день шкідливо для здоров'я, - говорить він. - Навіть навпаки".

Автор: Джессіка Браун,BBC Future