Коли пити каву, а коли краще утриматися

Якщо вам казали, що пити каву під час або одразу після їжі - погана ідея, то у цьому є частка правди.

Кава містить понад 1000 різних хімічних сполук, і деякі з них - кофеїн, поліфеноли й таніни - можуть блокувати засвоєння організмом поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які ми отримуємо з їжі.

Хороша новина в тому, що для більшості людей ці ефекти - мінімальні.

"Засвоєння не повністю "блокується", а лише знижується", - пояснює Алекс Руані з університетського коледжу Лондона.

Ефект залежить від міцності кави, кількості поживних речовин та індивідуальних особливостей: віку, генетики, метаболізму, додає Руані.

Автор фото,Getty Images Лікарі не забороняють вагітним жінкам насолоджуватися кавою, головне - не перевищувати безпечну дозу

Під дією кофеїну з організму можуть виводитись кальцій, залізо і вітаміни групи В.

"Якщо їхній рівень відповідає нормі, турбуватися не варто. А ось при дефіциті надмірне вживання кави може сприяти подальшому виснаженню організму", - вказує Емілі Хо, директорка інституту Лайнуса Полінга та професорка Орегонського університету.

Запивати їжу кавою шкідливо?

Пропустити WhatsApp і продовжити



BBC Україна тепер у WhatsApp Головне про Україну та світ - у нашому WhatsApp-каналі Клікніть тут, щоб підписатися Кінець WhatsApp

Ще в 1980-х роках учені з'ясували, що кава знижує здатність організму засвоювати залізо.

Цей елемент тісно пов'язаний із процесами, що забезпечують життєдіяльність людини. Він бере участь в утворенні гемоглобіну — білка, що переносить кисень. Залізо також необхідне для роботи імунної системи та синтезу ферментів, що підтримують обмін речовин.

"Коли ви п'єте каву під час їжі, то поліфеноли, що містяться в ній, можуть прикріплятись до певних мінералів у вашій травній системі", - розповідає Хо.

Цей процес може, за її словами, ускладнювати засвоєння заліза організмом - адже мінерали повинні пройти через клітини кишківника, щоб потрапити в кров. "Якщо ж вони залишаються "приклеєними" до поліфенолів, то просто виводяться з нього".

Це насамперед стосується заліза, що надходить в організм переважно з рослинною їжею. Його також називають "негемовим залізом".

"Тому любителям еспресо й американо потрібно почекати щонайменше годину до або кілька після вживання багатих на залізо продуктів, щоб вони не змішувалися у шлунку", - пояснює Алекс Руані.

Це особливо актуально для людей із залізодефіцитом.

Автор фото,Getty Images Кофеїн може виводити кальцій з організму, кажуть вчені

Вагітним та жінкам під час місячних також потрібно стежити за рівнем гемоглобіну, а отже, отримувати достатню кількість заліза, яке необхідне для його утворення.

Кальцій

Кальцій потрібен для здоров'я кісток і зубів. У сучасному ритмі життя не завжди є можливість правильно і повноцінно харчуватися, тому сьогодні 40-60% населення планети відчувають дефіцит цього важливого мікроелемента.

Дослідження свідчать: кофеїн може ускладнити утримання кальцію в організмі, порушуючи його переробку в нирках і всмоктування в кишківнику.

Знову ж таки, ці ефекти мінімальні для людей з нормальним рівнем кальцію, і більше стосуються тих, хто не отримує його в достатній кількості з їжі та тих, що мають проблеми зі здоров'ям кісток.

"Популярне дослідження, опубліковане в журналі Osteoporosis International, припускає, що кофеїн може сприяти зниженню кісткової маси, втручаючись у кістковий метаболізм, - каже Руані. - Але щоб визначити справжній вплив кофеїну на ризик розвитку остеопорозу, необхідні додаткові дослідження".

Кальцій може накопичуватись в організмі, тому не обов'язково споживати рекомендовану дозу щоденно, але протягом кількох місяців дорослі у віці 19-64 років мають отримувати в середньому близько 700 мг кальцію на день.

Вітаміни групи B

Кава - відомий сечогінний засіб. Хімічні речовини і токсини, які накопичуються в організмі, виводяться з кожним мілілітром сечі. Таким чином, кофеїн сприяє щоденному очищенню вашого тіла від токсинів. Але разом з ними можуть "вимиватись" і корисні елементи.

"Надмірне вживання кофеїну (наприклад, чотири чашки на день або більше) може призвести до виведення з організму водорозчинних вітамінів, зокрема групи В", - пояснює Руані.

Ці вітаміни розчиняються у воді й не накопичуються в організмі, а будь-який надлишок виводиться з сечею.

Автор фото,Getty Images Експерти не рекомендують вживати пробіотики разом із гарячою їжею

Пробіотики

Пробіотики - це живі бактерії, які, як твердять, мають різні корисні властивості.

Існує думка, що в деяких випадках вони можуть допомогти відновити природну мікрофлору у кишківнику, однак на підтримку цього твердження існує мало наукових даних.

Втім, якщо ви хочете спробувати пробіотичні добавки чи насичені пробіотиками продукти, як-от йогурт і кімчі, краще уникати їх вживання разом із гарячими напоями, наприклад, кавою.

"Живі бактерії в пробіотиках дуже чутливі до тепла, а вплив високих температур може знизити їхню життєздатність у шлунково-кишковому тракті, що зробить їх менш ефективними", - пояснює Руані.

Автор фото,Getty Images Не завжди наш організм може витримувати підвищені навантаження від постійного вживання кави

Іноді лікарі призначають пробіотики для профілактики дисбактеріозу після лікування антибіотиками.

Щоб отримати максимальну користь, краще почекати 30-60 хвилин після чашки кави, а вже потім вживати пробіотик.

Що краще: чай чи кава?

Якщо ви вирішили відмовитись від кави і перейти на чай, важливо знати, що цей напій теж треба пити правильно, щоб отримати максимальну користь для організму.

"Поліфеноли, що містяться в чаї, можуть впливати на засвоєння поживних речовин так, як і кава, - попереджає Хо. - Тому важливо звертати увагу на час вживання чаю, контролювати міцність і кількість випитого напою".

Автор: Джулія Гранчі, BBC