Коли пити каву, а коли краще утриматися

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2025 Май 1 » 13:45:18
Якщо вам казали, що пити каву під час або одразу після їжі - погана ідея, то у цьому є частка правди.
Кава містить понад 1000 різних хімічних сполук, і деякі з них - кофеїн, поліфеноли й таніни - можуть блокувати засвоєння організмом поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які ми отримуємо з їжі.
Хороша новина в тому, що для більшості людей ці ефекти - мінімальні.
"Засвоєння не повністю "блокується", а лише знижується", - пояснює Алекс Руані з університетського коледжу Лондона.
Ефект залежить від міцності кави, кількості поживних речовин та індивідуальних особливостей: віку, генетики, метаболізму, додає Руані.
Під дією кофеїну з організму можуть виводитись кальцій, залізо і вітаміни групи В.
"Якщо їхній рівень відповідає нормі, турбуватися не варто. А ось при дефіциті надмірне вживання кави може сприяти подальшому виснаженню організму", - вказує Емілі Хо, директорка інституту Лайнуса Полінга та професорка Орегонського університету.
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Ще в 1980-х роках учені з'ясували, що кава знижує здатність організму засвоювати залізо.
Цей елемент тісно пов'язаний із процесами, що забезпечують життєдіяльність людини. Він бере участь в утворенні гемоглобіну — білка, що переносить кисень. Залізо також необхідне для роботи імунної системи та синтезу ферментів, що підтримують обмін речовин.
"Коли ви п'єте каву під час їжі, то поліфеноли, що містяться в ній, можуть прикріплятись до певних мінералів у вашій травній системі", - розповідає Хо.
Цей процес може, за її словами, ускладнювати засвоєння заліза організмом - адже мінерали повинні пройти через клітини кишківника, щоб потрапити в кров. "Якщо ж вони залишаються "приклеєними" до поліфенолів, то просто виводяться з нього".
Це насамперед стосується заліза, що надходить в організм переважно з рослинною їжею. Його також називають "негемовим залізом".
"Тому любителям еспресо й американо потрібно почекати щонайменше годину до або кілька після вживання багатих на залізо продуктів, щоб вони не змішувалися у шлунку", - пояснює Алекс Руані.
Це особливо актуально для людей із залізодефіцитом.
Вагітним та жінкам під час місячних також потрібно стежити за рівнем гемоглобіну, а отже, отримувати достатню кількість заліза, яке необхідне для його утворення.
Кальцій потрібен для здоров'я кісток і зубів. У сучасному ритмі життя не завжди є можливість правильно і повноцінно харчуватися, тому сьогодні 40-60% населення планети відчувають дефіцит цього важливого мікроелемента.
Дослідження свідчать: кофеїн може ускладнити утримання кальцію в організмі, порушуючи його переробку в нирках і всмоктування в кишківнику.
Знову ж таки, ці ефекти мінімальні для людей з нормальним рівнем кальцію, і більше стосуються тих, хто не отримує його в достатній кількості з їжі та тих, що мають проблеми зі здоров'ям кісток.
"Популярне дослідження, опубліковане в журналі Osteoporosis International, припускає, що кофеїн може сприяти зниженню кісткової маси, втручаючись у кістковий метаболізм, - каже Руані. - Але щоб визначити справжній вплив кофеїну на ризик розвитку остеопорозу, необхідні додаткові дослідження".
Кальцій може накопичуватись в організмі, тому не обов'язково споживати рекомендовану дозу щоденно, але протягом кількох місяців дорослі у віці 19-64 років мають отримувати в середньому близько 700 мг кальцію на день.
Кава - відомий сечогінний засіб. Хімічні речовини і токсини, які накопичуються в організмі, виводяться з кожним мілілітром сечі. Таким чином, кофеїн сприяє щоденному очищенню вашого тіла від токсинів. Але разом з ними можуть "вимиватись" і корисні елементи.
"Надмірне вживання кофеїну (наприклад, чотири чашки на день або більше) може призвести до виведення з організму водорозчинних вітамінів, зокрема групи В", - пояснює Руані.
Ці вітаміни розчиняються у воді й не накопичуються в організмі, а будь-який надлишок виводиться з сечею.
Пробіотики - це живі бактерії, які, як твердять, мають різні корисні властивості.
Існує думка, що в деяких випадках вони можуть допомогти відновити природну мікрофлору у кишківнику, однак на підтримку цього твердження існує мало наукових даних.
Втім, якщо ви хочете спробувати пробіотичні добавки чи насичені пробіотиками продукти, як-от йогурт і кімчі, краще уникати їх вживання разом із гарячими напоями, наприклад, кавою.
"Живі бактерії в пробіотиках дуже чутливі до тепла, а вплив високих температур може знизити їхню життєздатність у шлунково-кишковому тракті, що зробить їх менш ефективними", - пояснює Руані.
Іноді лікарі призначають пробіотики для профілактики дисбактеріозу після лікування антибіотиками.
Щоб отримати максимальну користь, краще почекати 30-60 хвилин після чашки кави, а вже потім вживати пробіотик.
Якщо ви вирішили відмовитись від кави і перейти на чай, важливо знати, що цей напій теж треба пити правильно, щоб отримати максимальну користь для організму.
"Поліфеноли, що містяться в чаї, можуть впливати на засвоєння поживних речовин так, як і кава, - попереджає Хо. - Тому важливо звертати увагу на час вживання чаю, контролювати міцність і кількість випитого напою".
Автор: Джулія Гранчі, BBC