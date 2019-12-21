Местные жители победили и остановили строительство АЗС «UPG» в их микрорайоне. ФОТО

Сегодня в субботу, 21 декабря, исполком Житомирского горсовета принял решение остановить строительство АЗС «UPG». Это решение поддержали все 7 членов исполнительного комитета — единогласно.
Местные жители, получив подписанное решение исполнительного комитета, поехали на место строительства устанавливать преграждающие бетонные блоки, которые физически заблокирует незаконное строительство АЗС, сообщает FreshNews
с места событий.
Однако, уже на месте произошли столкновения между жителями района и так называемыми охранниками. На место была вызвана полиция.
Как выяснилось, компания «UPG» не проводила ни экологическую экспертизу (согласно требованиям старого законодательства), ни оценку влияния на окружающую среду (согласно новому закону, принятому в 2017-м году).
Кроме того, компания не согласовала в Житомирском горсовете схему проезда и выезда крупногабаритной строительной техники, осуществляющей строительные работы. Схема проезда, которую компания предоставила и согласовала в Управлении патрульной полиции, не соответствовала действительности.
На основании этих, и других нарушений, 18 декабря ГАСИ (государственная архитектурно-строительная инспекция, «ДАБІ», укр.) выдала предписание о немедленной остановке строительства.
Это предписание было отправлено в департамент градостроительства Житомирского горсовета, однако сотрудник департамента по непонятным причинам отказался его принимать, и оно было отправлено в городской совет почтой (рекомендательным письмом), что значительно увеличивало сроки, до 14 дней.
Несмотря на официальный запрет контролирующих органов, строительство продолжалось до сих пор, и очень активно — даже ночью.
Днем ранее, в пятницу, 20 декабря, инициативная группа жителей, журналисты и советник мэра Александр Черняхович выехали на место стройки. Даже вечером, после 20:00, работы активно продолжались.
Охранники ООО «Армада 11» не пропустили на территорию стройки никого, ни представителей власти, ни журналистов, ни полицию. Предписание о том, что строительство должно быть остановлено немедленно, сотрудники «UPG» получить, а тем более исполнить, отказались.
Местные жители победили и остановили строительство АЗС «UPG» в их микрорайоне. ФОТО
И скажу одно если люди вливают бабки не малые они явно просчитывают все форс мажоры они ж не дурачки! так что если все завезено то оно все будет и дальше снимайте это или не снимайте
2. незаконная постройка которая уже построена - ее элементарно узаконить.
Так что схема ясна: Сухомлин типа не при чем, а по факту: стройте))