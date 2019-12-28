На Житомирщине «заминировали» сельский клуб: бомбу не обнаружили, зато нашли автора звонка

В полицию поступило сообщение о заминировании сельского клуба в Коростышевском районе. Правоохранители проверили информацию и никаких взрывных устройств не нашли, зато задержали шутника, сообщившего о "заминировании".
События разворачивались вечером 27 декабря в селе Слободка. Около 20:20 по спецлинии "102" позвонил мужчина, который сообщил, что его односельчанин заминировал местный дом культуры.
Для проверки тревожного сообщения в село прибыли следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехники ГУНП и другие экстренные службы. Из помещения клуба эвакуировали людей, которые на тот момент там находились.
"Правоохранители провели все неотложные меры по ограничению доступа к вероятно опасной территории, а также осмотрели здание и прилегающую местность. В результате никаких взрывных устройств или других предметов, которые могли бы представлять опасность, не обнаружили", - отмечают в полиции.
В то же время сотрудники криминальной полиции разоблачили в совершении ложного сообщения ранее судимого 22-летнего жителя с. Торчин. На момент общения с правоохранителями парень по внешним признакам находился в состоянии опьянения.
Полиция по данному факту открыла уголовное производство. По действующему законодательству задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
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