В Житомирской области создадут один госпитальный округ и госпитальный совет. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик во время заседания коллегии облгосадминистрации, которая состоялась 21 января.
В Житомирской ОГА отмечают, что создание госпитального округа определено постановлением КМУ №1074 от 27 ноября 2019 года.
"Один госпитальный округ на область дает возможность рассматривать лучшим образом маршрут пациента, куда ему ехать, как направлять, какая есть возможность организации всех видов доступных услуг для пациентов"
, - говорят в облгосадминистрации.
В Минздраве отмечают, что создание таких округов должно упорядочить медицинскую сеть, чтобы у пациента был гарантирован доступ - физический и временной - к качественной услуге в любой сфере базовой медпомощи. Это должно способствовать эффективному расходу государственных средств, чтобы, например, в районах не было больниц с идентичными функциями, и они не простаивали пустыми.
Напомним, в начале года в Житомире открыли современную диспетчерскую, которая координирует работу "скорых" по всей области.