Стоматологи в Житомире протестуют против массовых сокращений

Сегодня 27 января, около 12:30, возле Житомирской облгосадминистрации собрались зубные врачи. Люди протестуют против сокращений, которые совсем скоро могут касаться и медучреждений области.
Дело в том, что объем функциональных обязанностей зубных врачей меняется, ведь в соответствии с приказом МЗ №117 от 29 марта 2002 года, эти специалисты теряют право лечить пациентов могут только сделать профилактический осмотр пациенту и диагностику.
Предварительно, освобождение должны состояться до апреля 2020 года, когда в соответствии с планом медреформы все врачи должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а медицинские учреждения
- зарегистрироваться там же, - сообщает zhitomir.life
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А где вы, «зубники», были , когда выбрасывали людей из гостиницы «Житомир»? Когда по проспекту Незалежности, возле жилых домов строят АЗС? Когда из гостелецентра выбрасывали работников? Когда закрывали интернаты? Когда у крестьян забирали землю, продавали в рабство детей? Когда нападали на Храмы Божьи? Где вы были, где? Вы не считали нужным помогать переселенцам в санатории под Коростышевым, детям-инвалидам из Ушомерского интерната Где вы были, когда депутат Моисеев выгонял директоров 1-й школы, НВК № 11, НВК «Сонечко»? Вы смеялись над малочисленными активистами, которые защищали в сессионном и судебных залах заповедники Народичей. А теперь вы все пожинаете плоды.
Кстати, "Когда нападали на Храмы Божьи? " - это о чём?
Сейчас 2020 на дворе, приказ только сейчас исполнять решили?
И не понимаю, как можно зубному ВРАЧУ запретить ЛЕЧИТЬ ???
Врач на то и врач, чтобы ЛЕЧИТЬ.
Или назовите зубных врачей зубными сёстрами...
Идиотизм какой-то.
Оказывается, стоматолог - выпускник ВУЗа, а зубной врач - выпускник колледжа (техникума!!!))) ).
Хотя, какая дурында придумала выпускника техникума называть ВРАЧОМ, пусть и зубным?!