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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 27 » 13:10:34

Стоматологи в Житомире протестуют против массовых сокращений

Вчера, 13:23:14 5092 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стоматологи в Житомире протестуют против массовых сокращений

 Сегодня 27 января, около 12:30, возле Житомирской облгосадминистрации собрались зубные врачи. Люди протестуют против сокращений, которые совсем скоро могут касаться и медучреждений области.

Дело в том, что объем функциональных обязанностей зубных врачей меняется, ведь в соответствии с приказом МЗ №117 от 29 марта 2002 года, эти специалисты теряют право лечить пациентов могут только сделать профилактический осмотр пациенту и диагностику.

Предварительно, освобождение должны состояться до апреля 2020 года, когда в соответствии с планом медреформы все врачи должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а медицинские учреждения - зарегистрироваться там же, - сообщает zhitomir.life.


Зубні лікарі протестують в Житомирі

Зубні лікарі протестують в Житомирі

Зубні лікарі протестують в Житомирі

Зубні лікарі протестують в Житомирі
Тэги: врачи, Протесты, стоматологи, медицина, Житомир
Комментариев: 18
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:33:26, Вчера
+3

В смысле - осмотр и диагностику? А на хрена диагностика без лечения?
melan
2 melan (melan)   • 13:59:02, Вчера
+5

а нас разве еще есть бесплатная государственная стоматология??? вроде все они работают себе на карман.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:23:06, Вчера
+4

Не знаю, как на карман, но уверен, что и оборудование и качественные материалы стоят немало. Я много лет пользуюсь услугами одного стоматолога - доволен. Да, не дёшево, но хорошая работа, с хорошими материалами, на хорошем оборудовании - не может стоить мало. Не знаю, сколько попадает им в карман, но что накладные расходы у частника немалые - уверен.
melan
6 melan (melan)   • 14:35:26, Вчера
+2

причем тут частники, тут вопрос стоит о гособеспечении
Олена2807
10 Олена (Олена2807)   • 15:07:55, Вчера
0

мова не про стоматологів , а про зубних лікарів.
Олена2807
11 Олена (Олена2807)   • 15:11:30, Вчера
+1

Є комунальна.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:14:54, Вчера
-7

Караул, помогите!
А где вы, «зубники», были , когда выбрасывали людей из гостиницы «Житомир»? Когда по проспекту Незалежности, возле жилых домов строят АЗС? Когда из гостелецентра выбрасывали работников? Когда закрывали интернаты? Когда у крестьян забирали землю, продавали в рабство детей? Когда нападали на Храмы Божьи? Где вы были, где? Вы не считали нужным помогать переселенцам в санатории под Коростышевым, детям-инвалидам из Ушомерского интерната Где вы были, когда депутат Моисеев выгонял директоров 1-й школы, НВК № 11, НВК «Сонечко»? Вы смеялись над малочисленными активистами, которые защищали в сессионном и судебных залах заповедники Народичей. А теперь вы все пожинаете плоды.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:18:43, Вчера
+7

А во всем вышеперечисленном точно стоматологи виноваты?
Кстати, "Когда нападали на Храмы Божьи? " - это о чём?
Гражданин
7 Гражданин (Гражданин)   • 14:45:07, Вчера
0

У человека проблемы просто.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:17:55, Вчера
-2

На 4. Да, виноваты. Все разрознены. Я призываю к тому, чтобы все друг другу помогали. Потому что власть порошенковская настолько обнаглела, что уже под ногами земли не видят, для них уже не только люди -мусор, для них уже сами законы и Держава - мусор. Поэтому, не будьте эгоистами, подставьте друг другу плечо, протяните руку, дайте милостыню нуждающемуся. Таким образом можно будет защитить себя
dakar
8 Инспектор Кранник (dakar)   • 14:46:27, Вчера
+3

---- МЗ №117 от 29 марта 2002 года
Сейчас 2020 на дворе, приказ только сейчас исполнять решили?
Dimm
13 Димм (Dimm)   • 15:59:01, Вчера
+3

Случайно откопали
Олена2807
9 Олена (Олена2807)   • 15:06:27, Вчера
0

Стоматологи не протестують. Протестують зубні лікарі. Заголовок маніпулятивний і вводить читачів в оману.
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:16:04, Вчера
-3

На 9. Олена . яка різниця ? Сьогодні зубні лікарі, а завтра стоматологи.( До речі за вас також взялися) На іх місці може опинитись пожежний . вчитель. врач и т.д.
AlexIvanov
15 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:04:42, Вчера
+1

Звільнення зубних лікарів. це проблема не тільки для них. а і для хворих. А вообще выбрасывать людей на улицу высшая форма цинизма.
vovik-zt
16 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:07:58, Вчера
0

Щось ніколи і не замислювався що зубні лікарі і стоматологи це різні професіі.
telefon
17 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:57:19, Вчера
0

Я тоже нихрена не понимаю, в чём разница между ними.
И не понимаю, как можно зубному ВРАЧУ запретить ЛЕЧИТЬ ???
Врач на то и врач, чтобы ЛЕЧИТЬ.
Или назовите зубных врачей зубными сёстрами...
Идиотизм какой-то.
telefon
18 джавахарлал нюру (telefon)   • 00:04:53, Сегодня
0

Сейчас разбирался в разнице понятий.
Оказывается, стоматолог - выпускник ВУЗа, а зубной врач - выпускник колледжа (техникума!!!))) ).
Хотя, какая дурында придумала выпускника техникума называть ВРАЧОМ, пусть и зубным?!
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