Дальнобойщик из Романовского района Вячеслав Бондар получил награду "Водитель международник". Соответствующий диплом мужчине вручили от Международного союза автомобильного транспорта (город Женева).
Такое отличие дают водителям, которые проехали более миллиона километров без дорожно-транспортных происшествий и без нарушения таможенных правил, передает Суспільне
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Вячеслав Бондар работает водителем-дальнобойщиком более 20 лет. Впервые сел за руль в 1999 году.
"Когда езжу, то разуваюсь, потому что так привык. Прямо в носках, мне так лучше. Сначала было немного тяжело, но как говорится - человек привыкает ко всему, потихоньку и все. Сейчас уже даже когда пойдешь в отпуск, где дней пять побудешь и уже снова хочется на работу. На такой машине мне еще легче ехать чем на легковой. Здесь и обзор лучше и оценить ситуацию лучше. На легковой я ехал на отдых 800 километров и мне уже было тяжело", - рассказал мужчина.
Начинал ездить водитель на КамАЗе, а сейчас ездит на "DAF" евро 5. Каждый раз он берет в дорогу флешку с украинской музыкой и приготовленные женой банки с борщом. На время командировки автомобиль превращается в мини-квартиру, где по словам Вячеслава, есть все необходимое.
За годы работы мужчина проехал более 2 миллионов километров без нарушения правил дорожного движения.
"Надо проехать 1 млн километров без грубых нарушений правил дорожного движения. Мне когда вручили эту награду я был приятно удивлен и поражен. Эмоции были невероятные! Когда ездишь нужно всегда помнить, что высшей ценностью является человеческая жизнь"
, - говорит Вячеслав Бондар.
2 млн километров за 20 лет: дальнобойщик из Житомирщины получил почетную награду. ВИДЕО
Согласно европейского законодательства в области управления грузовых автомобилей и автобусов водители обязаны носить обувь, которая плотно облегает ногу и обладает устойчивостью при использовании педалей.