2 млн километров за 20 лет: дальнобойщик из Житомирщины получил почетную награду. ВИДЕО

"Когда езжу, то разуваюсь, потому что так привык. Прямо в носках, мне так лучше. Сначала было немного тяжело, но как говорится - человек привыкает ко всему, потихоньку и все. Сейчас уже даже когда пойдешь в отпуск, где дней пять побудешь и уже снова хочется на работу. На такой машине мне еще легче ехать чем на легковой. Здесь и обзор лучше и оценить ситуацию лучше. На легковой я ехал на отдых 800 километров и мне уже было тяжело", - рассказал мужчина.