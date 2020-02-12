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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Февраль » 12 » 17:06:15

В Житомире планируют построить фермы, где будут выращивать австралийских раков

Сегодня, 17:34:15 286 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире планируют построить фермы, где будут выращивать австралийских раков

 В Житомире планируют начать промышленное выращивание австралийского червонопалого рака. Об этом сообщается на сайте Житомирского национального агроэкологического университета.

«Достигнута договоренность, что агентство Goodwill будет координировать реализацию проекта, а представители ОО "Атошник" отвечать за строительство акваферм и бизнес-составляющую проекта. Житомирский национальный агроэкологический университет с участием ученых и студентов будет проводить научные исследования, направленные на улучшение технологии выращивания австралийского червонопалого рака», - отмечается в сообщении.

Датские инвесторы рассматривают проект как перспективный и заинтересованы в финансировании его научно-исследовательской и бизнес-составляющих.

Также в сообщении отмечается, что австралийские раки имеют на 30% больше мясных участков чем у обычных речных, взрослые раки могут достигать в весе до 200-500 г. Розничная цена таких раков составляет 500-1000 грн/кг.
Тэги: раки, Житомир, ферма
Комментариев: 1
Пятница13
1 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 17:39:21, Сегодня
0

Это хорошо! Всё лучше, чем житомирский рак игорек.
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