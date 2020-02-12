В Житомире планируют построить фермы, где будут выращивать австралийских раков

В Житомире планируют начать промышленное выращивание австралийского червонопалого рака. Об этом сообщается на сайте Житомирского национального агроэкологического университета.
«Достигнута договоренность, что агентство Goodwill будет координировать реализацию проекта, а представители ОО "Атошник" отвечать за строительство акваферм и бизнес-составляющую проекта. Житомирский национальный агроэкологический университет с участием ученых и студентов будет проводить научные исследования, направленные на улучшение технологии выращивания австралийского червонопалого рака»
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.
Датские инвесторы рассматривают проект как перспективный и заинтересованы в финансировании его научно-исследовательской и бизнес-составляющих.
Также в сообщении отмечается, что австралийские раки имеют на 30% больше мясных участков чем у обычных речных, взрослые раки могут достигать в весе до 200-500 г. Розничная цена таких раков составляет 500-1000 грн/кг.