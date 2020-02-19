49 грн за прием и 8000 грн за роды. Сколько государство готово заплатить за лечение украинцев

"За консультацию одного человека будет оплачиваться 49,42 грн. А за операцию в амбулатории почти 500", – подтвердила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет. Для оплаты этой услуги НСЗУ пациент должен иметь направление на прохождение такой процедуры от врача первички или лечащего врача", – говорится в пояснении Нацслужбы здоровья.