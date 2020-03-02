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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 2 » 11:55:03

Координатор «Большого строительства» показал строящиеся в Житомире и области объекты. ФОТО

Сегодня, 12:01:03 1999 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Координатор «Большого строительства» показал строящиеся в Житомире и области объекты. ФОТО

 Координатор Национальной программы "Большое строительство" Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото того, как строятся и реконструируются инфраструктурные объекты в Житомире и области.

"Теплая погода позволила начать строительные работы на дорогах уже формально в феврале. Житомирская область. Трассы М-06 и М-21. Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране", - написал он.

























В городе Житомир реконструируется детский сад №32, который был построен более 40 лет назад. Окончание работ состоится в 2020 году.





















Также Голик рассказал о том, как реконструируется детский сад и школа в Червоном на Житомирщине.
 

"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015 году. Население громады почти 6000 жителей. Этот детский сад - крупнейший в громаде. Построенный в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в саду не было. Децентрализация это изменила", - заявил он.

















Говоря о реконструкции школы в Червоном, в которой учится 378 детей, Голик отметил, что проект начался еще в 2017 году и в этом году долгострой будет закончен. Финансирование окончания работ по этой школе будет проходить из Государственного фонда регионального развития.













Напомним, с 1 марта в Украине стартовала национальная программа "Большое строительство". В рамках программы на Житомирщине должны провести капремонт и построить 11 школ, 7 детских садов, 7 приемных отделений, 24 амбулатории и 9 стадионов. В целом из 58 объектов только 13 - это новое строительство. Остальные объекты подпадают под реконструкцию.
Тэги: строительство, Житомир, реконструкция
Комментариев: 3
forsazh
1 Евгений (forsazh)   • 12:13:06, Сегодня [Материал]
+6

А какое отношение объездная и садик в Житомире имеют к программе "Большое строительство 2020", если объездную начали финансировать ещё в прошлом году, а садик этот уже пару лет на реконструкции?! Постройте с нуля садик/школу, новую объездную, тогда и выдавайте это за новую программу.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 12:24:41, Сегодня [Материал]
-1

"Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране"

дадада, далее все будут жить в раю.
А можно написать так: отремонтировано 0,000..% дорог, для того чтобы всё (хотя бы) не разваливалось, надо в год капитально ремонтировать N% дорог, для этого у нас денег просто нет.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:29:25, Сегодня [Материал]
+1

пропагандисты такие пропагандисты
ни одного нового объекта.....
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