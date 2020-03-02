Координатор Национальной программы "Большое строительство" Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото того, как строятся и реконструируются инфраструктурные объекты в Житомире и области.
"Теплая погода позволила начать строительные работы на дорогах уже формально в феврале. Житомирская область. Трассы М-06 и М-21. Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране"
, - написал он
.
В городе Житомир реконструируется детский сад №32, который был построен более 40 лет назад. Окончание работ состоится в 2020 году.
Также Голик рассказал о том, как реконструируется детский сад и школа в Червоном на Житомирщине.
"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015 году. Население громады почти 6000 жителей. Этот детский сад - крупнейший в громаде. Построенный в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в саду не было. Децентрализация это изменила", - заявил он.
Говоря о реконструкции школы в Червоном, в которой учится 378 детей, Голик отметил, что проект начался еще в 2017 году и в этом году долгострой будет закончен. Финансирование окончания работ по этой школе будет проходить из Государственного фонда регионального развития.
Напомним, с 1 марта в Украине стартовала национальная программа "Большое строительство". В рамках программы на Житомирщине должны провести капремонт и построить
11 школ, 7 детских садов, 7 приемных отделений, 24 амбулатории и 9 стадионов. В целом из 58 объектов только 13 - это новое строительство. Остальные объекты подпадают под реконструкцию.
Координатор «Большого строительства» показал строящиеся в Житомире и области объекты. ФОТО
дадада, далее все будут жить в раю.
А можно написать так: отремонтировано 0,000..% дорог, для того чтобы всё (хотя бы) не разваливалось, надо в год капитально ремонтировать N% дорог, для этого у нас денег просто нет.
ни одного нового объекта.....