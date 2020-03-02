Координатор «Большого строительства» показал строящиеся в Житомире и области объекты. ФОТО

"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015 году. Население громады почти 6000 жителей. Этот детский сад - крупнейший в громаде. Построенный в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в саду не было. Децентрализация это изменила", - заявил он.