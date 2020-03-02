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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 2 » 13:12:37

В райцентре Житомирской области избили оператора одного из центральных телеканалов

Сегодня, 13:33:37 1122 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В райцентре Житомирской области избили оператора одного из центральных телеканалов

 В пгт Хорошев Житомирской области во время съемки сюжета избили оператора одного из центральных телеканалов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции.

"В Хорошевское отделение обратился житель столицы и сообщил о неправомерных действиях в отношении него. Заявитель сообщил, что он является оператором одного из центральных телеканалов и на одной из улиц поселка при подготовке видеоматериала у него возник конфликт с незнакомцами", - говорится в сообщении .

По словам 48-летнего мужчины, во время конфликта ему нанесли телесные повреждения.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали причастных к конфликту. Ими оказались двое жителей райцентра, 1988 и 1994 годов рождения.

Оба были доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств. Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Тэги: Житомирская область, драка, оператор
Комментариев: 1
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1 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:43:12, Сегодня [Материал]
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