В пгт Хорошев Житомирской области во время съемки сюжета избили оператора одного из центральных телеканалов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции.
"В Хорошевское отделение обратился житель столицы и сообщил о неправомерных действиях в отношении него. Заявитель сообщил, что он является оператором одного из центральных телеканалов и на одной из улиц поселка при подготовке видеоматериала у него возник конфликт с незнакомцами"
, - говорится в сообщении .
По словам 48-летнего мужчины, во время конфликта ему нанесли телесные повреждения.
На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали причастных к конфликту. Ими оказались двое жителей райцентра, 1988 и 1994 годов рождения.
Оба были доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств. Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
В райцентре Житомирской области избили оператора одного из центральных телеканалов