Не поделили коня: в Житомирской области мужчина насадил на вилы родственника

В Бердичевском районе Житомирской области двое мужчин не поделили между собой коня: один из них схватился за вилы и нанес ранения оппоненту. События разворачивались в селе Чернорудка Вчорайшенской громады.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что около 13:30 во дворе домохозяйства, где проживают оба мужчины, между ними возник конфликт из-за коня. Оба намеревались работать с ним и никто не собирался уступать другому. Поэтому спор перешел в драку, во время которой 36-летний мужчина схватился за вилы", - говорится в сообщении.
В результате конфликта мужчина нанес 33-летнему шурину колото-резаные раны шеи и грудной клетки. Его срочно госпитализировали медики.
Полицейские задержали нападавшего. Досудебное расследование проводится по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.