Не поделили коня: в Житомирской области мужчина насадил на вилы родственника

"Предварительно установлено, что около 13:30 во дворе домохозяйства, где проживают оба мужчины, между ними возник конфликт из-за коня. Оба намеревались работать с ним и никто не собирался уступать другому. Поэтому спор перешел в драку, во время которой 36-летний мужчина схватился за вилы", - говорится в сообщении.