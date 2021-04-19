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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 19 » 13:22:06

Не поделили коня: в Житомирской области мужчина насадил на вилы родственника

Вчера, 13:45:06 993 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не поделили коня: в Житомирской области мужчина насадил на вилы родственника

 В Бердичевском районе Житомирской области двое мужчин не поделили между собой коня: один из них схватился за вилы и нанес ранения оппоненту. События разворачивались в селе Чернорудка Вчорайшенской громады.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что около 13:30 во дворе домохозяйства, где проживают оба мужчины, между ними возник конфликт из-за коня. Оба намеревались работать с ним и никто не собирался уступать другому. Поэтому спор перешел в драку, во время которой 36-летний мужчина схватился за вилы", - говорится в сообщении.


В результате конфликта мужчина нанес 33-летнему шурину колото-резаные раны шеи и грудной клетки. Его срочно госпитализировали медики.

Полицейские задержали нападавшего. Досудебное расследование проводится по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: драка, Житомирская область, вилы
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