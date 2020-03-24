Пациентка житомирской больницы и медсестра: появились детали об инфицированных коронавирусом

«Действительно, сегодня экспресс-тесты показали два положительных результата. Сейчас проводится служебная проверка в больнице №2. В настоящее время проводится еще два теста, есть люди, которые контактировали с этими лицами и по ним также будут проведены экспресс-тесты. Почему-то говорят, что экспресс-тесты не работают - они работают», - рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Медсестра в отделении одного из подразделений второй городской больницы, в котором была на лечении пациентка с подтвержденным тестом», - уточнил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.

«Мы переживаем, что медсестра могла контактировать с другим медперсоналом и пациентами. Мы понимаем, что контактность во время дневного стационара очень высока. Мы понимаем, что этот человек добирался до больницы, ехал из больницы. Мы будем сейчас устанавливать вид транспорта. Но будем надеяться, давайте дождемся лабораторных анализов», - рассказал Виталий Бунечко.