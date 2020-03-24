Пациентка житомирской больницы и медсестра: появились детали об инфицированных коронавирусом

В Житомире экспресс-тесты показали положительные результаты у двух женщин: пациентки городской больницы №2, 1961 года рождения, а также у 66-летней медсестры этой больницы.
Об этом 24 марта во время брифинга рассказали в Житомирской ОГА, передает Житомир инфо
.
«К сожалению, два положительных результата, которые обнаружили экспресс-тесты. Эти больные сейчас во второй городской больнице Житомира, они будут перемещены в первую больницу. И после лабораторных исследований мы уже сможем точно знать результат»
, - рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
«Действительно, сегодня экспресс-тесты показали два положительных результата. Сейчас проводится служебная проверка в больнице №2. В настоящее время проводится еще два теста, есть люди, которые контактировали с этими лицами и по ним также будут проведены экспресс-тесты. Почему-то говорят, что экспресс-тесты не работают - они работают», - рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, обе женщины, у которых тест показал положительный результат, не были за границей.
«Они не были за границей. Женщина, 1961 года рождения, а также медсестра, которой 66 лет»
, - уточнил мэр Житомира.
«Медсестра в отделении одного из подразделений второй городской больницы, в котором была на лечении пациентка с подтвержденным тестом», - уточнил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.
Относительно проверкм контактных лиц, мэр Житомира отметил, что информация по результатам тестов появилась недавно, поэтому уже начали устанавливать круг контактных лиц инфицированных.
«Будет проводиться работа по установлению контактных лиц. Но поскольку человек не был за границей, то мы понимаем, что инфицирование произошло здесь, у нас. Надо отследить источник заражения»
, - рассказал мэр Житомира.
«Мы переживаем, что медсестра могла контактировать с другим медперсоналом и пациентами. Мы понимаем, что контактность во время дневного стационара очень высока. Мы понимаем, что этот человек добирался до больницы, ехал из больницы. Мы будем сейчас устанавливать вид транспорта. Но будем надеяться, давайте дождемся лабораторных анализов», - рассказал Виталий Бунечко.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 24 марта экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус
у двух женщин из Житомира. Сейчас по ним ожидают результатов лабораторного исследования. Первый лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом в Житомире
зафиксировали 19 марта.
Пациентка житомирской больницы и медсестра: появились детали об инфицированных коронавирусом