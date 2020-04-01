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Каждый пятый – в неоплачиваемом отпуске: как карантин повлиял на работу украинцев

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Каждый пятый – в неоплачиваемом отпуске: как карантин повлиял на работу украинцев

 Карантин негативно отразился на карьере и доходах 4 из 10 опрошенных украинцев: многим снизили зарплату, отправили в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволили. 

Такие данные опубликовала аналитическая компания Factum Group, передает AIN.UA.
 

Что с зарплатами

 
  • С момента введения карантина 20% украинцев ушли в отпуск без зарплаты.
  • У 19% граждан зарплата стала ниже, чем до карантина. В большинстве случаев снижение заработной платы сопровождается снижением рабочей нагрузки. Однако для 7% опрошенных после сокращения заработной платы объем работы остался неизменным.
  • В большинстве случаев снижение заработной платы было на уровне 30% или менее.
  • Около 5% украинцев понесли больше потерь — их доходы сократились более чем на треть.


Большинство продолжают ходить на работу

 
  • Только треть работающих украинцев переключили на дистанционный режим. Несмотря на карантин, около 6 из 10 работающих украинцев продолжают ходить на работу.
  • В большинстве случаев люди вынуждены ходить на работу либо из-за отсутствия организационного предоставления удаленного режима, либо из-за специфики самой работы.
  • 22% работающих украинцев сочетают дистанционный и обычный формат работы.
  • 36% работающих украинцев полностью ушли на удаленную работу.


Что думают про удаленку


Подавляющее большинство граждан положительно относятся к удаленке. Среди основных преимуществ украинцы указали появление свободное время и экономию времени.

Также отмечают:
 
  • отсутствие затрат на обед и поездки,
  • дистанцирование от неприятных коллег и требовательное лидерство,
  • умение сочетать домашнюю работу с профессиональной деятельностью,

Только 6% из тех, кто работает удаленно, полностью недовольны этим режимом. В частности, из-за отсутствия связи, плохой технической поддержке, что значительно усложняет работу в новых условиях.

Опрос проводился 26-27 марта 2020 года. Выборка насчитывает 400 интервью с максимальной статистической погрешностью не более 5%. Респонденты: городское население Украины 18-55 лет (пользователи интернета, города с населением 50 000+).
Тэги: статистика, работа, Карантин
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