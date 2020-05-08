В доме на Житомирщине нашли мертвой пенсионерку: в убийстве подозревают ее сына

6 мая полицейские получили сообщение о смерти пожилой жительницы Житомирской области. Во время проверки обстоятельств выяснилось, что женщина погибла от травм. Сейчас по подозрению в их нанесении следователи задержали 50-летнего сына пенсионерки.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
"При осмотре тела женщины очевидным стал факт наличия у нее телесных повреждений, однако о степени их тяжести и непосредственную связь с причиной смерти с уверенностью можно было говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы начали уголовное производство по признакам умышленного убийства", – рассказал начальник Малинского ОП Михаил Старовойт.
Подозрения полицейских вывод экспертов полностью подтвердил – смерть женщины наступила вследствие многочисленных внутренних травм.
Полицейские выяснили, что 83-летняя пенсионерка проживала в Малине вместе с 50-летним сыном, который злоупотребляет алкоголем. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчину и заподозрили в нанесении смертельных травм.
"Полицейским не сразу удалось пообщаться с мужчиной из-за его состояние опьянения. Во время освидетельствования у него было зафиксировано 3,21 промилле алкоголя в крови"
, – добавили в полиции.
Сейчас подозреваемый задержан, назначен ряд следственных действий и экспертных исследований.