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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 8 » 12:40:46

В доме на Житомирщине нашли мертвой пенсионерку: в убийстве подозревают ее сына

Вчера, 13:09:07 609 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В доме на Житомирщине нашли мертвой пенсионерку: в убийстве подозревают ее сына

 6 мая полицейские получили сообщение о смерти пожилой жительницы Житомирской области. Во время проверки обстоятельств выяснилось, что женщина погибла от травм. Сейчас по подозрению в их нанесении следователи задержали 50-летнего сына пенсионерки.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.
 

"При осмотре тела женщины очевидным стал факт наличия у нее телесных повреждений, однако о степени их тяжести и непосредственную связь с причиной смерти с уверенностью можно было говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы начали уголовное производство по признакам умышленного убийства", – рассказал начальник Малинского ОП Михаил Старовойт.


Подозрения полицейских вывод экспертов полностью подтвердил – смерть женщины наступила вследствие многочисленных внутренних травм.

Полицейские выяснили, что 83-летняя пенсионерка проживала в Малине вместе с 50-летним сыном, который злоупотребляет алкоголем. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчину и заподозрили в нанесении смертельных травм.

"Полицейским не сразу удалось пообщаться с мужчиной из-за его состояние опьянения. Во время освидетельствования у него было зафиксировано 3,21 промилле алкоголя в крови", – добавили в полиции.

Сейчас подозреваемый задержан, назначен ряд следственных действий и экспертных исследований.
Тэги: Житомирщина, убийство
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