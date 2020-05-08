В доме на Житомирщине нашли мертвой пенсионерку: в убийстве подозревают ее сына

"При осмотре тела женщины очевидным стал факт наличия у нее телесных повреждений, однако о степени их тяжести и непосредственную связь с причиной смерти с уверенностью можно было говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы начали уголовное производство по признакам умышленного убийства", – рассказал начальник Малинского ОП Михаил Старовойт.