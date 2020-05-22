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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 22 » 14:38:28

Житомирщина – одна из 13 областей, которые готовы ко второму этапу послабления карантина

Сегодня, 14:58:28 499 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина – одна из 13 областей, которые готовы ко второму этапу послабления карантина

 Житомирская область одна из 13 в Украине, где можно ослаблять карантин с 22 мая 2020 года. Об этом говорится в инфографике, разработанной Кабинетом Министров Украины.

Возможность ослабления карантина определяется по трем основным показателям:
 
  • инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) <12 на 10 тыс. населения;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет <50%;
  • охвата тестированием (среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет >12 на 100 тыс. населения).



Согласно опубликованной Правительством инфографики, Житомирская область имеет следующие показатели:
 
  • инцидентность - 4,64;
  • загруженность - 1,52;
  • охвата тестированием - 20,05.

Именно из-за выполнением этих показателей Житомирщина может переходить ко второму этапу выхода из карантина.

Напомним, второй этап выхода из карантина предусматривает:
 
  • работу пригородного и внутриобластного транспорта;
  • деятельность гостиниц (без ресторанов);
  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек соглашаются с Минздравом);
  • проведения религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв м).

Тэги: Карантин, Житомирская область
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