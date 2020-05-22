Житомирщина – одна из 13 областей, которые готовы ко второму этапу послабления карантина

Житомирская область одна из 13 в Украине, где можно ослаблять карантин с 22 мая 2020 года. Об этом говорится в инфографике, разработанной Кабинетом Министров Украины.
Возможность ослабления карантина определяется по трем основным показателям:
- инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) <12 на 10 тыс. населения;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет <50%;
- охвата тестированием (среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет >12 на 100 тыс. населения).
Согласно опубликованной Правительством инфографики, Житомирская область имеет следующие показатели:
- инцидентность - 4,64;
- загруженность - 1,52;
- охвата тестированием - 20,05.
Именно из-за выполнением этих показателей Житомирщина может переходить ко второму этапу выхода из карантина.
Напомним, второй этап выхода из карантина предусматривает:
- работу пригородного и внутриобластного транспорта;
- деятельность гостиниц (без ресторанов);
- проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек соглашаются с Минздравом);
- проведения религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв м).