На Житомирщине за сутки зафиксировали 19 новых случаев COVID-19, столько же выздоровели

За прошедшие сутки в Житомирской COVID-19 диагностирован у 19 жителей области. Новые случаи заболевания коронавируса подтверждены лабораторными исследованиями.
Как стало известно «Журналу Житомира
», больше всего инфицированных обнаружено в Житомире - 9 человек.
Случаи заболевания зафиксированы:
- г. Житомир - 323, из которых 9 новых случаев;
- Коростенский - 121;
- Бердичевский - 109;
- Житомирский - 103, из которых 5 новых случаев;
- Любарский - 101, из них 4 новых случая;
- Коростышевский - 42;
- Малинский - 41;
- Андрушевский - 27;
- Черняховский - 23;
- Новоград-Волынский - 22;
- Радомышльский - 19;
- Чудновский - 14;
- Олевский - 7;
- Ружинский - 8;
- Романовский - 8, из них 1 новый случай;
- Хорошевский - 5;
- Барановский - 5;
- Овручский - 4;
- Попельнянский - 4;
- Пулинский - 3;
- Брусиловский - 1;
- Лугинский - 1;
- Народичский - 1.
В Житомирской области с начала эпидемии инфицировались коронавирусом 992 жителя. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 520 пациентов, 19 из них – за прошедшие сутки.
Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 17 пациентов.
В Украине за последние сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования - 689. По состоянию на 11 июня подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровели.