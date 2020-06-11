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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 11 » 09:48:55

На Житомирщине за сутки зафиксировали 19 новых случаев COVID-19, столько же выздоровели

Сегодня, 10:05:50 823 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине за сутки зафиксировали 19 новых случаев COVID-19, столько же выздоровели

 За прошедшие сутки в Житомирской COVID-19 диагностирован у 19 жителей области. Новые случаи заболевания коронавируса подтверждены лабораторными исследованиями.

Как стало известно «Журналу Житомира», больше всего инфицированных обнаружено в Житомире - 9 человек.

Случаи заболевания зафиксированы:
 
  • г. Житомир - 323, из которых 9 новых случаев;
  • Коростенский - 121;
  • Бердичевский - 109;
  • Житомирский - 103, из которых 5 новых случаев;
  • Любарский - 101, из них 4 новых случая;
  • Коростышевский - 42;
  • Малинский - 41;
  • Андрушевский - 27;
  • Черняховский - 23;
  • Новоград-Волынский - 22;
  • Радомышльский - 19;
  • Чудновский - 14;
  • Олевский - 7;
  • Ружинский - 8;
  • Романовский - 8, из них 1 новый случай;
  • Хорошевский - 5;
  • Барановский - 5;
  • Овручский - 4;
  • Попельнянский - 4;
  • Пулинский - 3;
  • Брусиловский - 1;
  • Лугинский - 1;
  • Народичский - 1.



В Житомирской области с начала эпидемии инфицировались коронавирусом 992 жителя. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 520 пациентов, 19 из них – за прошедшие сутки.

Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 17 пациентов.

В Украине за последние сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования - 689. По состоянию на 11 июня подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровели.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 2
peso
1 peso (peso)   • 13:52:16, Сегодня [Материал]
0

на заметку - инфицированных (В корнях слов после Ц следует писать букву И (например: ЦИРК, ЦИТАТА) во всех словах, кроме слов-исключений: ЦЫГАН, ЦЫПОЧКИ, ЦЫПЛЕНОК, ЦЫКНУТЬ, ЦЫЦ)
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 14:03:49, Сегодня [Материал]
0

Это местный знаток в области промилле пишет так безграмотно.
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