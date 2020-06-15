Рост заболеваемости COVID-19. Украинцы перепутали смягчение карантина с его отменой

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине связан с тем, что люди перестали соблюдать карантин и приняли его смягчения за отмену. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что уже на протяжении последних пяти дней количество больных на уровне больше 650, а один день было 753 за сутки.

"Мы ставим рекорды по заболеваемости. Думаю, нам просто нужно посмотреть на улицу, посмотреть на многочисленные видео в интернете, в соцсетях, что у нас происходит в клубах, других местах. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно в этом мы видим то количество людей, которое больше болеет, то есть рост заболеваемости", – сказал Степанов.



Министр подчеркнул, что каждый день растет и количество госпитализированных людей, и тех, у кого пневмония.

"Все это прямое следствие "отмены" карантина для людей, которые перепутали смягчение карантина с отменой, и все это происходит в голове наших граждан. Снова обращаюсь, чтобы соблюдали рекомендации Минздрава, потому что тогда риск инфицирования максимально снижается – если мы носим маски, пользуемся антисептиками, придерживаемся социальной дистанции", – резюмировал глава Минздрава.



Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить противоэпидемическую безопасность, прописанную Кабинетом министров.



