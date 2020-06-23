Неадекватный мужчина избил на рынке продавщицу, которая попросила его надеть маску

В городе Бердичеве избили продавщицу Центрального рынка после того, как она сделала замечание покупателю касательно защитной маски.
Неадекватный посетитель рынка ударил продавщицу, после чего она упала и получила телесные повреждения, сообщает местный сайт berdichev.biz
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На рынке, который находится на улице Житомирской, говорят, что также пострадал и случайный прохожий после того как вмешался в конфликт.
В местном отделении полиции эту информацию подтвердили и заявили, что 21 июня действительно возник конфликт между продавщицей и посетителем рынка, материалы дела сейчас находятся у участкового офицера полиции.
Правоохранители также сообщили, что есть видеозапись с камер видеонаблюдения. В данное время устанавливается личность неадекватного мужчины и все обстоятельства происшествия.
чего там личность устанавливать - посв1дчення ж при нём было