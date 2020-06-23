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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 23 » 08:56:47

Неадекватный мужчина избил на рынке продавщицу, которая попросила его надеть маску

Сегодня, 09:02:47 1549 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Неадекватный мужчина избил на рынке продавщицу, которая попросила его надеть маску

 В городе Бердичеве избили продавщицу Центрального рынка после того, как она сделала замечание покупателю касательно защитной маски. 

Неадекватный посетитель рынка ударил продавщицу, после чего она упала и получила телесные повреждения, сообщает местный сайт berdichev.biz.

На рынке, который находится на улице Житомирской, говорят, что также пострадал и случайный прохожий после того как вмешался в конфликт.

В местном отделении полиции эту информацию подтвердили и заявили, что 21 июня действительно возник конфликт между продавщицей и посетителем рынка, материалы дела сейчас находятся у участкового офицера полиции.

Правоохранители также сообщили, что есть видеозапись с камер видеонаблюдения. В данное время устанавливается личность неадекватного мужчины и все обстоятельства происшествия.
Тэги: конфликт, маска, Бердичев, рынок
Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:21:48, Сегодня [Материал]
+4

Мабуть, один з Covid-дисидентів, які заперечують існування коронавірусу.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 09:47:59, Сегодня [Материал]
+3

З нашими дятлами карантін у нас буде вічний. У країнах які вводили карантіни у той само час як у нас вже знімають всі обмеження, а у нас вже час посилювати по повній, деякі областя вже явно йдуть у рознос. І дивлячись на поведінку людей - коли це почнеться у нас лише питання часу.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:24:57, Сегодня [Материал]
-1

"загострэнэ видчуття справэдлывости" взыграло......
чего там личность устанавливать - посв1дчення ж при нём было
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:24:15, Сегодня [Материал]
+1

скорее всего он убежал...а по камерам пытаются установить его личность
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