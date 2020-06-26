Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 26.06.2020    15:48:21
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 26 » 10:20:21

Количество новых больных COVID-19 на Житомирщине не идет на спад, но выздоравливают больше

Сегодня, 10:48:21 661 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Количество новых больных COVID-19 на Житомирщине не идет на спад, но выздоравливают больше

 В Житомирской области за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, из которых в Житомире - 16. Оперативную информацию с заболеваемостью COVID-19 предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 26 июня.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 457 человек, в Житомирском районе - 170 и в Коростенском - 133.

В Житомирской области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1366 жителей. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 726 пациентов, 32 из которых - за прошедшие сутки.
 

В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 27 пациентов, из них 1 - за прошедшие сутки. Летальный случай зафиксирован в Пулинском районе.

Также стало известно, что в течение последних суток в Украине лабораторно подтверждено 1109 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. Лидером по количеству подтвержденных больных является Львовская область - 4836 человек.
 
Тэги: статистика. Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 3
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 11:26:14, Сегодня [Материал]
+2

Идёт тотальное увеличение количества заражённых, а вы всё хвастаетесь тем, сколько выздоровело. Может уже хватит!!!
melan
2 melan (melan)   • 12:58:42, Сегодня [Материал]
+3

народ не соблюдает никаких правил, о каком спаде может идти речь??
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:17:45, Сегодня [Материал]
+1

І не піде на спад, враховуючи рівень самодисципліни та відповідальності біомаси.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus