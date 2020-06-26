Количество новых больных COVID-19 на Житомирщине не идет на спад, но выздоравливают больше

В Житомирской области за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, из которых в Житомире - 16. Оперативную информацию с заболеваемостью COVID-19 предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 26 июня.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 457 человек, в Житомирском районе - 170 и в Коростенском - 133.
В Житомирской области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1366 жителей. Всего выздоровели от коронавирусной болезни 726 пациентов, 32 из которых - за прошедшие сутки.
В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 27 пациентов, из них 1 - за прошедшие сутки. Летальный случай зафиксирован в Пулинском районе.
Также стало известно, что в течение последних суток в Украине лабораторно подтверждено 1109 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. Лидером по количеству подтвержденных больных является Львовская область - 4836 человек.