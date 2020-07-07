«Потенциал у ребят есть»: новый тренер житомирского «Полесья» поведал, какой будет игра команды в I лиге

«Хочу поблагодарить всех: и болельщиков, и фанов, и спонсоров, которые помогали «тянуть» команду, и областной администрации, городским депутатам, которые выделяли финансирование. Сегодня мечты стали возможными - команда в I лиге. Сейчас на I лигу стоят свои задачи, свои вызовы. Поэтому мы сегодня представляем нового тренера. Думаю, в новом сезоне команде нужно будет усиления и эти вопросы уже будут больше к новому тренеру. В настоящее время у команды есть титульный спонсор. Сразу скажу, я пока не могу назвать эту компанию, потому что представление компании и спонсора будет вместе с обновленной формой перед началом сезона. В ближайшее время команда соберется на сборы, будет проводиться просмотр новых возможных игроков, которые будут играть в команде», - рассказывает Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«Я смотрел игры «Полесья», еще не зная буду я в команде или нет, просто следил. Я знаю некоторых ребят и тренера. Некоторые игры в сезоне я смотрел, и они мне очень понравились: по отношению ребят к игре, команда неплохо действовала в обороне и турнир показал, что команда пропустила меньше всех. В последние дни, когда мы встретились с мэром, с потенциальным спонсором и мне сообщили, что я претендент на должность, я изучал команду более детально. В целом мне нравились действия команды. Конечно, я видел и ошибки, но это естественно. У меня свой взгляд на тот футбол, который я хочу видеть. Будем работать, будем знакомиться с ребятами. Потенциал у ребят есть. Будем смотреть, как они будут воспринимать мое видение, мои требования и дальше определяться - кто останется в команде. В процессе работы мы будем делать выводы и двигаться вперед», - говорит главный тренер ФК «Полесье».

«Я хочу играть в современный футбол, изучаю современные тенденции, которые есть в футболе. И должен признаться - я люблю атаковать, люблю играть в комбинационный футбол, который нравится зрителям. Есть различные тактические моменты - кто обороняется и играет в контратаках. Я люблю, чтобы был баланс: мы должны атаковать, должны понимать, как мы атакуем и обороняться. Футбол, в который мы будем играть - с какой-то стороны это риск, но мы будем делать так, чтобы этот риск минимизировать, чтобы каждый на футбольном поле понимал, что он делает. Можно обороняться и потерять при этом в атаке. Я хочу, чтобы был баланс, чтобы футболисты понимали и как мы атакуем, и как мы обороняемся. Это очень важно», - говорит Сергей Шищенко.

«Мы будем иметь абсолютно ороший, не самый большой, но вполне приличный средний бюджет. С мэром Житомира и спонсорами были определены задачи на сезон. На сегодня стоит задача выступить достойно. Достойно - это не какие-то абстрактные результаты. В сезоне будет 18 команд. Достойное выступление - это середина таблицы с 8 по 10 место. Такие задачи на сезон», - рассказывает директор ФК «Полесье» Владимир Загурский.

«С Виталием Ивановичем Бунечко у нас уже было несколько разговоров относительно того, чтобы команда начала играть на этом стадионе. Даже если работы не будут закончены полностью, можно сдать в эксплуатацию первую очередь. Почти наверняка, первые игры будут проходить без болельщиков. И этот стадион готов к тому, чтобы команда начала выступление в сезоне здесь», - говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин.