COVID-19 на Житомирщине: количество выздоровевших за сутки в разы больше, чем новых больных

В течение 13 и 14 июля в Житомирской области диагностировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Примечательно, что все случаи коронавируса обнаружили за прошедшие сутки, тогда как 13 июля не зафиксировано ни одного нового больного.
Оперативную информацию по состоянию на 15 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1 тыс. 550 жителей.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано:
- г. Житомир - 519, из которых 2 новых случая;
- Житомирский район - 199;
- Коростенский район - 151, из которых 2 новых случая;
- Любарский район - 133;
- Бердичевский район - 130, из которых 2 новых случая.
В то же время на протяжении прошлых суток зафиксировано 47 случаев выздоровления, 28 из которых - в Житомире.
Всего с начала эпидемии переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 206 пациентов. От осложнений, вызванных COVID-19, от начала пандемии умерло 34 пациента.
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-53407028