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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 15 » 09:46:55

COVID-19 на Житомирщине: количество выздоровевших за сутки в разы больше, чем новых больных

Сегодня, 09:56:39 681 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 на Житомирщине: количество выздоровевших за сутки в разы больше, чем новых больных

 В течение 13 и 14 июля в Житомирской области диагностировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Примечательно, что все случаи коронавируса обнаружили за прошедшие сутки, тогда как 13 июля не зафиксировано ни одного нового больного.

Оперативную информацию по состоянию на 15 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1 тыс. 550 жителей.



Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано:
 
  • г. Житомир - 519, из которых 2 новых случая;
  • Житомирский район - 199;
  • Коростенский район - 151, из которых 2 новых случая;
  • Любарский район - 133;
  • Бердичевский район - 130, из которых 2 новых случая.

В то же время на протяжении прошлых суток зафиксировано 47 случаев выздоровления, 28 из которых - в Житомире.

Всего с начала эпидемии переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 206 пациентов. От осложнений, вызванных COVID-19, от начала пандемии умерло 34 пациента.
Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:22:55, Сегодня [Материал]
+1

Хотілось би знати наскільки відновлюється стан тих хто виздоровів і чи дійсно вони повертаються до нормального життя.
Стаття на цю тему.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53407028
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