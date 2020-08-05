Эпидемия COVID-19: новый антирекорд в Украине и статистика по Житомирской области

В Украине за минувшие сутки, 4 августа, коронавирусное заболевание подтвердили у 1271 человека. Также известно, что 914 пациентов выздоровели вчера, а 24 - умерли от осложнений.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 75 490 человек, из них 41 527 пациентов выздоровели, а 1788 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 33 089 человек.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (150).
В Житомирской области в течение 4 августа зарегистрировано 42 новых лабораторно подтвержденных случаев. Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2009 человек.
По состоянию на 5 августа переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1500 пациентов.
Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 40 жителей Житомирской области.