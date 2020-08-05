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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 5 » 09:49:48

Эпидемия COVID-19: новый антирекорд в Украине и статистика по Житомирской области

Сегодня, 09:49:48 1743 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Эпидемия COVID-19: новый антирекорд в Украине и статистика по Житомирской области

 В Украине за минувшие сутки, 4 августа, коронавирусное заболевание подтвердили у 1271 человека. Также известно, что 914 пациентов выздоровели вчера, а 24 - умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 75 490 человек, из них 41 527 пациентов выздоровели, а 1788 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 33 089 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (150).



В Житомирской области в течение 4 августа зарегистрировано 42 новых лабораторно подтвержденных случаев. Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2009 человек.

По состоянию на 5 августа переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1500 пациентов.

Не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 40 жителей Житомирской области.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 14:56:01, Сегодня [Материал]
0

Идите на х...й со своим COVID-19!!!
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