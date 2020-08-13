В Украине зафиксирован новый антирекорд: почти 1600 случаев COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировано 1592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных за сутки.
Как сообщает Минздрав, по состоянию на утро 13 августа в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные.
Лидеры по количеству новых больных:
- Харьковская область - рекордные 209 новых случаев.
- Львовская область - 166 новых случаев.
- Ивано-Франковская область - 138 новых случаев.
- Киев - 133 новых больных.
- Черновицкая область - 130 новых случаев.
- Одесская область - 114 новых больных.
Всего в Украине выздоровели 46216 пациентов, за последние сутки - 530.
Ситуация на Житомирщине
По данным областного лабораторного центра за последние сутки в Житомирской области зарегистрировали 51 случай коронавируса. С начала эпидемии в области зафиксировали 2266 случаев.
Также стало известно, что 12 августа на Житомирщине зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных вирусом, умерла 65-летняя жительница Житомира. Женщина заболела 3 августа, диагноз подтвержден 4 августа. Пациентка имела сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни.
Это 49-й летальный случай от COVID-19 в Житомирской области.