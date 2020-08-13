Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 13.08.2020    16:06:25
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 13 » 10:24:16

В Украине зафиксирован новый антирекорд: почти 1600 случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 10:39:16 534 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Украине зафиксирован новый антирекорд: почти 1600 случаев COVID-19 за сутки

 В Украине зафиксировано 1592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных за сутки.

Как сообщает Минздрав, по состоянию на утро 13 августа в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные.

Лидеры по количеству новых больных:
 
  • Харьковская область - рекордные 209 новых случаев.
  • Львовская область - 166 новых случаев.
  • Ивано-Франковская область - 138 новых случаев.
  • Киев - 133 новых больных.
  • Черновицкая область - 130 новых случаев.
  • Одесская область - 114 новых больных.

Всего в Украине выздоровели 46216 пациентов, за последние сутки - 530.


 

Ситуация на Житомирщине


По данным областного лабораторного центра за последние сутки в Житомирской области зарегистрировали 51 случай коронавируса. С начала эпидемии в области зафиксировали 2266 случаев.

Также стало известно, что 12 августа на Житомирщине зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных вирусом, умерла 65-летняя жительница Житомира. Женщина заболела 3 августа, диагноз подтвержден 4 августа. Пациентка имела сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни.

Это 49-й летальный случай от COVID-19 в Житомирской области.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:05:47, Сегодня [Материал]
0

Народ разьедется, разве можно жить с такими уродами.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus