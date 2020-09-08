Александр Коцюбко: «Готова ли Малёванка идти на выборы? Да!»

Малёванка – это не район, это национальность. И наш район, и все остальные районы, и весь наш город, мы все хотим положить конец постоянному обворовыванию житомирян. Ведь наша жизнь во многом зависит от депутата. И вот пришло время выбрать в горисполком депутатов, которых мы действительно хотим там видеть.