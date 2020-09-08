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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 8 » 11:24:17

Александр Коцюбко: «Готова ли Малёванка идти на выборы? Да!»   PR  

Вчера, 11:32:56 999 10 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Александр Коцюбко: «Готова ли Малёванка идти на выборы? Да!»

 Нам нужен депутат не с бигбордов, не с экранов телевизора, а человек, которому можно дозвониться и прийти за помощью.

Вот яркий пример – попытка расформировать и уничтожить НВК № 11 на Малёванке. Люди были вынуждены обратиться ко мне, как к общественному деятелю за помощью. А депутат Житомирского горсовета Моисеев в это время и пытался расформировать НВК № 11, чем нарушал нормы Конституции Украины о бесплатном школьном и дошкольном образовании для детей.

Поэтому мы, жители Малёванки, чьи дети учатся, учились и будут учиться в НВК № 11, приняли решение на собрании, что мы найдём достойного кандидата от нашего района и будем выдвигать его в депутаты городского совета. Такого человека мы нашли. Это человек, который помогал отстоять НВК № 11 – он был со мной на сессиях, на встречах общественности с чиновниками. Но этот человек отстаивал интересы не только жителей Малёванки, но и других районов – активно участвовал в защите жизней жителей микрорайона гормолзавод – выступал против незаконной АЗС на проспекте Незалежности, 29.

Нам житомирянам и городу Житомиру очень важно, чтобы человек вошел в 5% от политической партии, чтобы это был наш народный депутат, а не Сухомлин и компания. Нам очень важно, чтобы партия, от которой он баллотируется преодолела 5% барьер. Нам очень важно, чтобы человек соответствовал тем критериям, которые нам нужны - это честность, это сила, это порядочность, это профессионализм, это настойчивость в достижении цели, это признание приоритета закона, это неравнодушие к проблемам города и умение отстаивать наши законные интересы.

Ведь сейчас нам не только нужно отстаять НВК № 11, но и сохранить для житомирян 2-ю городскую больницу имени Павлусенко, которую хотят столкнуть в долговую яму, а потом распродать. Вот пример, что может один человек. Ушёл Павлусенко – и больницу рвут на части, был бы он жив – компания Сухомлина на такое не осмелилась бы.

Сейчас все миллионеры с мешками денег побежали устраиваться в депутаты в разные партии. И даже на Малёванке, пристраиваясь к разным партиям, хотят, чтобы люди за них проголосовали. Я сразу задаю вопрос этим людям, когда они приходят и просят за них проголосовать:
  • Где вы были, когда нас разрывали на части, когда НВК № 11 пытались расформировать и уничтожить депутаты Житомирского горсовета?
  • Почему вы не защищали дошкольное образование наших детей?
  • Почему ясельные группы не защищали?

А я вам скажу почему – вам всё равно. Вы купаетесь в жирном масле, живете далеко от реальности, от народа, не знаете ни проблем, ни перспектив города, области, Страны. И не хотите знать. Вы лезите в депутаты не ради людей, не ради города, на ради Страны, а лишь для того, чтобы сохранить свои деньги в мешках.

В древнем Риме, перед тем как стать сенатором, кандидат должен был снять с себя одежду и показать свои раны – защищал ли он свою страну.

Наш кандидат – участник боевых действий. В 2014 году молодым пацаном пошел защищать территориальною целостность Украины.

А эти, что сделали? Например, депутат Моисеев. На фронт не пошёл, защищать Украину не стал. Вечный депутат. Меняет партии, как перчатки – был помощником Дебоя, сейчас - помощник Сухомлина, был в партии Яценюка «Народный фронт», потом возглавил партию БПП. И вот, наконец, нашел достойное для себя место – партию «Пропозицию».

Малёванка – это не район, это национальность. И наш район, и все остальные районы, и весь наш город, мы все хотим положить конец постоянному обворовыванию житомирян. Ведь наша жизнь во многом зависит от депутата. И вот пришло время выбрать в горисполком депутатов, которых мы действительно хотим там видеть.


Общественный деятель Александр Коцюбко
Тэги: Коцюбко, Малёванка
Комментариев: 10
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 12:44:31, Вчера [Материал]
+2

"Такого человека мы нашли. " за кого голосовать?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:59, Вчера [Материал]
0

Человек проходит спецпроверку, но человек - классный. Люди знают, кого они хотят
Zero_Tolerance
2 Орест (Zero_Tolerance)   • 13:17:34, Вчера [Материал]
+1

Цитаты великих общественных деятелей: "Ты мал еще и глуп, не видал больших залуп." (с) А. Коцюбко https://youtu.be/ulSke4x3_SU?t=36
Atillanta
8 Иванна (Atillanta)   • 19:00:57, Вчера [Материал]
0

С Пучичем там ещё культурно разговаривают. А можно было бы ещё в табло зарядить.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:36:43, Вчера [Материал]
+2

Краще вже депутат с бігбордов аніж алкогольний параноїд, який хотів Пєню поставити очільником МВС області
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:38:38, Вчера [Материал]
+5

"Малёванка – это не район, это национальность." Та аби не діагноз...
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:16:48, Вчера [Материал]
+5

йому треба дебати з ректором політеху провести, у одного — Малованська національність, у другого — національна ДНК
vovik-zt
10 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:00:49, Вчера [Материал]
0

МНР сцуко??! :)
master_zr
7 master (master_zr)   • 17:40:04, Вчера [Материал]
+1

скільки можна дивитись на цю рожу????
чому пишуть ці мурчики ?
що немає достойних людей ?
google
9 Гугиль (google)   • 20:01:20, Вчера [Материал]
0

на фото рожа очень уж похожа на "Астанавитесь!" (с)
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