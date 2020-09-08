Александр Коцюбко: «Готова ли Малёванка идти на выборы? Да!»

Нам нужен депутат не с бигбордов, не с экранов телевизора, а человек, которому можно дозвониться и прийти за помощью.
Вот яркий пример – попытка расформировать и уничтожить НВК № 11 на Малёванке. Люди были вынуждены обратиться ко мне, как к общественному деятелю за помощью. А депутат Житомирского горсовета Моисеев в это время и пытался расформировать НВК № 11, чем нарушал нормы Конституции Украины о бесплатном школьном и дошкольном образовании для детей.
Поэтому мы, жители Малёванки, чьи дети учатся, учились и будут учиться в НВК № 11, приняли решение на собрании, что мы найдём достойного кандидата от нашего района и будем выдвигать его в депутаты городского совета. Такого человека мы нашли. Это человек, который помогал отстоять НВК № 11 – он был со мной на сессиях, на встречах общественности с чиновниками. Но этот человек отстаивал интересы не только жителей Малёванки, но и других районов – активно участвовал в защите жизней жителей микрорайона гормолзавод – выступал против незаконной АЗС на проспекте Незалежности, 29.
Нам житомирянам и городу Житомиру очень важно, чтобы человек вошел в 5% от политической партии, чтобы это был наш народный депутат, а не Сухомлин и компания. Нам очень важно, чтобы партия, от которой он баллотируется преодолела 5% барьер. Нам очень важно, чтобы человек соответствовал тем критериям, которые нам нужны - это честность, это сила, это порядочность, это профессионализм, это настойчивость в достижении цели, это признание приоритета закона, это неравнодушие к проблемам города и умение отстаивать наши законные интересы.
Ведь сейчас нам не только нужно отстаять НВК № 11, но и сохранить для житомирян 2-ю городскую больницу имени Павлусенко, которую хотят столкнуть в долговую яму, а потом распродать. Вот пример, что может один человек. Ушёл Павлусенко – и больницу рвут на части, был бы он жив – компания Сухомлина на такое не осмелилась бы.
Сейчас все миллионеры с мешками денег побежали устраиваться в депутаты в разные партии. И даже на Малёванке, пристраиваясь к разным партиям, хотят, чтобы люди за них проголосовали. Я сразу задаю вопрос этим людям, когда они приходят и просят за них проголосовать:
- Где вы были, когда нас разрывали на части, когда НВК № 11 пытались расформировать и уничтожить депутаты Житомирского горсовета?
- Почему вы не защищали дошкольное образование наших детей?
- Почему ясельные группы не защищали?
А я вам скажу почему – вам всё равно. Вы купаетесь в жирном масле, живете далеко от реальности, от народа, не знаете ни проблем, ни перспектив города, области, Страны. И не хотите знать. Вы лезите в депутаты не ради людей, не ради города, на ради Страны, а лишь для того, чтобы сохранить свои деньги в мешках.
В древнем Риме, перед тем как стать сенатором, кандидат должен был снять с себя одежду и показать свои раны – защищал ли он свою страну.
Наш кандидат – участник боевых действий. В 2014 году молодым пацаном пошел защищать территориальною целостность Украины.
А эти, что сделали? Например, депутат Моисеев. На фронт не пошёл, защищать Украину не стал. Вечный депутат. Меняет партии, как перчатки – был помощником Дебоя, сейчас - помощник Сухомлина, был в партии Яценюка «Народный фронт», потом возглавил партию БПП. И вот, наконец, нашел достойное для себя место – партию «Пропозицию».
Общественный деятель Александр Коцюбко
Малёванка – это не район, это национальность. И наш район, и все остальные районы, и весь наш город, мы все хотим положить конец постоянному обворовыванию житомирян. Ведь наша жизнь во многом зависит от депутата. И вот пришло время выбрать в горисполком депутатов, которых мы действительно хотим там видеть.
чому пишуть ці мурчики ?
що немає достойних людей ?