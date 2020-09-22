Позитивная статистика: в Житомирской области от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей

В Житомирской области за минувшие сутки, 21 сентября, от коронавируса выздоровел 191 человек, что является рекордом с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром
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Больше всего людей, которые выздоровели, в Бердичевском (41), Коростенском (36) и Овручском (20) районах.
При этом, за минувшие сутки в области обнаружили 62 новых случая инфицирования коронавирусом, а 1 человек умер.
Всего на Житомирщине подтверждено 5121 случай COVID-19, 2701 человек выздоровел, 92 умерли.