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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 22 » 16:19:46

Позитивная статистика: в Житомирской области от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей

Сегодня, 16:37:46 369 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Позитивная статистика: в Житомирской области от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей

 В Житомирской области за минувшие сутки, 21 сентября, от коронавируса выздоровел 191 человек, что является рекордом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

Больше всего людей, которые выздоровели, в Бердичевском (41), Коростенском (36) и Овручском (20) районах.

При этом, за минувшие сутки в области обнаружили 62 новых случая инфицирования коронавирусом, а 1 человек умер.

Всего на Житомирщине подтверждено 5121 случай COVID-19, 2701 человек выздоровел, 92 умерли.
Тэги: коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:15:45, Сегодня [Материал]
-2

какой успех все больные выздоровели от короновируса
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