В Житомирской области стремительно растет количество больных COVID-19: уже более 7000

В Житомирской области за минувшие сутки, 2 ноября, подтвержден 471 новый случай заболевания коронавирусом, 128 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья
.
С начала года всего подтверждено в области 15 833 случаев, из них выздоровели 8 217 человек.
По состоянию на 3 ноября на Житомирщине 7 344 активных больных
коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 495 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 6 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 272 жителей Житомирской области.