Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03.11.2020    13:04:35
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 3 » 10:56:15

В Житомирской области стремительно растет количество больных COVID-19: уже более 7000

Сегодня, 11:28:15 424 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области стремительно растет количество больных COVID-19: уже более 7000

 В Житомирской области за минувшие сутки, 2 ноября, подтвержден 471 новый случай заболевания коронавирусом, 128 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 15 833 случаев, из них выздоровели 8 217 человек.

По состоянию на 3 ноября на Житомирщине 7 344 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 495 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 6 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 272 жителей Житомирской области.

Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus