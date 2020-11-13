В Житомире подростки пробрались в библиотеку и вынесли оттуда компьютеры

"В Житомирский отдел полиции обратилась работница одной из библиотек областного центра с сообщением о том, что ночью кто-то побывал в заведении и похитил компьютерную технику. На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы, выяснили, что неизвестные "посетители" попали в помещение через незапертое окно. Из здания вынесли 2 системных блока и монитор", - отмечают правоохранители.