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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 13 » 17:31:44

В Житомире подростки пробрались в библиотеку и вынесли оттуда компьютеры

Сегодня, 17:40:27 187 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подростки пробрались в библиотеку и вынесли оттуда компьютеры

 В Житомире трое подростков проникли в библиотеку, но не для чтения интересной литературы, а чтобы вынести оттуда компьютеры. Инцидент произошел 12 ноября в одной из библиотек города.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В Житомирский отдел полиции обратилась работница одной из библиотек областного центра с сообщением о том, что ночью кто-то побывал в заведении и похитил компьютерную технику. На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы, выяснили, что неизвестные "посетители" попали в помещение через незапертое окно. Из здания вынесли 2 системных блока и монитор", - отмечают правоохранители.


Полиции удалось оперативно найти воров - ими оказались местные парни в возрасте от 15 до 18 лет. Похищенную из библиотеки технику у них изъяли.

Расследование проводится по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Подобные действия по действующему законодательству наказываются лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Тэги: кража, Житомир, библиотека
Комментариев: 2
ToniGRIM
1 Антон (ToniGRIM)   • 17:47:27, Сегодня [Материал]

Малолетнии утырки
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:01:28, Сегодня [Материал]

интересно как их нашли.
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