В Житомире подростки пробрались в библиотеку и вынесли оттуда компьютеры

В Житомире трое подростков проникли в библиотеку, но не для чтения интересной литературы, а чтобы вынести оттуда компьютеры. Инцидент произошел 12 ноября в одной из библиотек города.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В Житомирский отдел полиции обратилась работница одной из библиотек областного центра с сообщением о том, что ночью кто-то побывал в заведении и похитил компьютерную технику. На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы, выяснили, что неизвестные "посетители" попали в помещение через незапертое окно. Из здания вынесли 2 системных блока и монитор", - отмечают правоохранители.
Полиции удалось оперативно найти воров - ими оказались местные парни в возрасте от 15 до 18 лет. Похищенную из библиотеки технику у них изъяли.
Расследование проводится по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Подобные действия по действующему законодательству наказываются лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.