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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 16 » 10:43:22

В Житомирской области количество больных коронавирусом приближается к 10 000

Вчера, 11:07:22 799 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области количество больных коронавирусом приближается к 10 000

 В Житомирской области по состоянию на 16 ноября 9 981 человек болеет COVID-19. Соответствующую информацию предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коровирусом 2 795 человек.

За прошедшие сутки подтверждено 622 новых случая, 221 человек выздоровел.



С начала года всего подтверждено 22 847 случаев в области, из них выздоровели 12 487 человек, 379 человек скончались. К сожалению, за прошедшие сутки произошло 11 летальных случаев.

В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 54,2% коек.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
Комментариев: 1
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1 Name Surname (viewer)   • 11:42:19, Вчера [Материал]
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Хороше коротке відео про профілактику
https://youtu.be/r7e17sJUzjg
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