В Житомирской области количество больных коронавирусом приближается к 10 000

В Житомирской области по состоянию на 16 ноября 9 981 человек болеет COVID-19. Соответствующую информацию предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коровирусом 2 795 человек.
За прошедшие сутки подтверждено 622 новых случая, 221 человек выздоровел.
С начала года всего подтверждено 22 847 случаев в области, из них выздоровели 12 487 человек, 379 человек скончались. К сожалению, за прошедшие сутки произошло 11 летальных случаев.
В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 54,2% коек.
https://youtu.be/r7e17sJUzjg