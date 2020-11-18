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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 18 » 10:44:52

Житомирщина – в тройке областей с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

Сегодня, 11:07:52 1036 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина – в тройке областей с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

 В Житомирской области наблюдается одна из худших ситуаций в стране по темпам распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, по состоянию на 18 ноября в Житомирской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет - 647.

Хуже ситуация только на Буковине (648), также среди лидеров - Сумская область (633,9).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области (117,2), в Винницкой области (191,2) и в Луганской области (193,1).
 

Статистика за прошедшие сутки

 
  • Новых больных в Житомирской области: 541
  • Выздоровели за сутки: 487
  • Летальных случаев за сутки: 17
  • Количество активных больных: 10 026

В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 50,7% коек.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:19:10, Сегодня [Материал]
-1

Даю підказку: треба провести ще один "день житомирян".
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