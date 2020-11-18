Житомирщина – в тройке областей с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

В Житомирской области наблюдается одна из худших ситуаций в стране по темпам распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации Минздрава, по состоянию на 18 ноября в Житомирской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет - 647.
Хуже ситуация только на Буковине (648), также среди лидеров - Сумская область (633,9).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области (117,2), в Винницкой области (191,2) и в Луганской области (193,1).
Статистика за прошедшие сутки
- Новых больных в Житомирской области: 541
- Выздоровели за сутки: 487
- Летальных случаев за сутки: 17
- Количество активных больных: 10 026
В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 50,7% коек.