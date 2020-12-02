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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 2 » 10:19:37

В Житомирской области выздоровевших пациентов от COVID-19 больше, чем новых больных: суточная статистика

Сегодня, 10:37:37 294 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области выздоровевших пациентов от COVID-19 больше, чем новых больных: суточная статистика

 Вторые сутки подряд в Житомирской области фиксируют положительную статистику относительно распространения COVID-19: выздоровевших значительно больше, чем новых больных.

По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, в течение суток (1 декабря) подтверждено 133 новых случаев, вместе с тем выздоровел 691 человек.

По состоянию на 2 декабря на Житомирщине 9 603 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 247 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 510 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 41,9% коек.
 

Статистика на 2 декабря

Тэги: коронавирус, статистика
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:27:44, Сегодня [Материал]
0

у меня вот воспаление легких лечу, но тест не делал 480 грн. жалко
поэтому и статистика такая, многие отлеживаются дома и тесты не делают...
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