В Житомирской области выздоровевших пациентов от COVID-19 больше, чем новых больных: суточная статистика

Вторые сутки подряд в Житомирской области фиксируют положительную статистику относительно распространения COVID-19: выздоровевших значительно больше, чем новых больных.
По информации
Житомирского областного центра общественного здоровья, в течение суток (1 декабря) подтверждено 133 новых случаев, вместе с тем выздоровел 691 человек.
По состоянию на 2 декабря на Житомирщине 9 603 активных больных
коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 247 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 510 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 41,9% коек.
Статистика на 2 декабря
поэтому и статистика такая, многие отлеживаются дома и тесты не делают...