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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 4 » 09:58:50

Более 3000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 4 декабря

Сегодня, 10:28:50 687 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 3000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 4 декабря

 В Житомирской области за минувшие сутки, 3 декабря, подтверждено 554 новых случаев заболевания коронавирусом, 171 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 31 184 случаев, из них выздоровели 20 907 человек (622 за минувшие сутки).

По состоянию на 1 декабря на Житомирщине 9 298 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 353 человека.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 3 пациента. С начала пандемии коронавирус унес жизни 524 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40% коек.
 

Статистика на 4 декабря

Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:38:05, Сегодня [Материал]
-2

Упродовж січня-вересня 2020 року в Житомирській області померло 14636 осіб, зокрема упродовж вересня зареєстрували 1602 смерті. Найпоширенішою причиною летальних випадків лишаються хвороби системи кровообігу – 71% від загальної кількості. https://www.zhitomir.info/news_196533.html
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:08:17, Сегодня [Материал]
0

За год от пантымии и сопутствующих заболеваний умерло 526 жителя житомирской обл. А сколько умерло от пантымии? Опубликуйте сколько умерло от рака, туберкулёза, гепатита, инфаркта, инсульта. Вот каждую неделю и публикуйте. Вы лучше опубликуйте ваши достижения в востановлении медучреждений в Житомирской области. За год не удосужились вернуть больницы (2 гор. больница им. Павлусенко в стадии "реформирования") , лекарства для больних ( по Конституции в Украине бесплатная медецина) Все эти люди умерли по вашей вине. У них небыло денег чтобы себья вылечить.
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