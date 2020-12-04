Более 3000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 4 декабря

В Житомирской области за минувшие сутки, 3 декабря, подтверждено 554 новых случаев заболевания коронавирусом, 171 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
С начала года всего подтверждено в области 31 184 случаев, из них выздоровели 20 907 человек (622 за минувшие сутки).
По состоянию на 1 декабря на Житомирщине 9 298 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 353 человека.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 3 пациента. С начала пандемии коронавирус унес жизни 524 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40% коек.
Статистика на 4 декабря