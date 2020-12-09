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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 9 » 12:13:10

COVID-19 на Житомирщине: за сутки выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело

Вчера, 12:13:10 919 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 на Житомирщине: за сутки выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело

 В Житомирской области фиксируют положительную статистику относительно распространения COVID-19: выздоровевших за последние сутки в 4 раза больше, чем новых больных.

По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, в течение 8 декабря подтверждено 144 новых случая, вместе с тем выздоровели 594 человека.

По состоянию на 9 декабря на Житомирщине 8 434 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 072 человека.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 549 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 36,9% коек.
 

Статистика на 9 декабря

Тэги: коронавирус, статистика
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 09:55:23, Сегодня [Материал]
0

К гадалке не ходи, ларчик легко открывается - меньше тестов сделали? :)
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