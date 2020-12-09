COVID-19 на Житомирщине: за сутки выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело

В Житомирской области фиксируют положительную статистику относительно распространения COVID-19: выздоровевших за последние сутки в 4 раза больше, чем новых больных.
По информации Житомирского областного центра общественного здоровья
, в течение 8 декабря подтверждено 144 новых случая, вместе с тем выздоровели 594 человека.
По состоянию на 9 декабря на Житомирщине 8 434 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 072 человека.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 549 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 36,9% коек.
Статистика на 9 декабря