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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 15 » 13:59:15

В Житомире повредили памятник Героям Небесной сотни. Опубликованные фото подонка

Вчера, 14:21:40 2161 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире повредили памятник Героям Небесной сотни. Опубликованные фото подонка

 В Житомире на площади Королева в ночь на 15 марта повредили памятник Небесной сотни. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

«В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память.

То, что произошло ночью, недопустим факт не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения нравственности. Даже трудно представить бесчестность данного поступка. Революция Достоинства - переломный момент нашей истории. Памятник Героям Небесной Сотни это место памяти о достоинстве и самопожертвование. Убежден, что за этот поступок каждый причастен должен нести высочайшую ответственность. Ход дела буду держать на личном контроле. Мною написано заявление к руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области в отношении этого вопиющего факта. Консолидируя усилия соответствующих служб, органов местного самоуправления и исполнительной власти, общественности и СМИ, сможем свести на нет подобные ситуации. Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел чья рука поднялась на национальный символ », - написал Федоренко.

Видео человека, который намеренно повредил памятник

Полиция обнародовала видео с камер наблюдения на площади Королева в Житомире, которые зафиксировали момент повреждения памятника Героям Небесной сотни.

«15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении памятного знака на площади Королева. Установлены видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, повреждения памятника обнаружили утром 15 марта работники коммунального предприятия по эксплуатации админзданий Житомирского областного совета и сообщили в полицию. С помощью камер видеоспостерження полицейские установили точное время правонарушения - 14 марта 8:59.

«На записях снято лицо мужчины. Сейчас продолжаются мероприятия для его установки. Уважаемые граждане, если вы узнали этого человека или владеете любой информацией о нем, сообщите об этом по телефонам «102» и 063 825 7888 или обратитесь в ближайшее отделение полиции », - просят правоохранители.
 
Тэги: памятник, вандализм, Небесная сотня, полиция
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Комментариев: 6
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 14:27:16, Вчера [Материал]

Самс?
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 18:12:48, Вчера [Материал]

Долбодятел. Надеюсь, получит по заслугам.
...кстати, когда будут восстанавливать, неплохо бы заодно убрать ржавчину , которой покрылся памятник.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:17:43, Вчера [Материал]

Гугліть "кортенова сталь".
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 19:29:56, Вчера [Материал]

Погуглил. Допустим, о ней придумыватель памятника не знал.
Но что не так было с старой доброй нержавейкой?.. Эх...Промолчу лучше.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:05:34, Вчера [Материал]

прелестно.....
9 утра
еврориентированные чиновники толпой валят на работу
а поломанную "святыню" заметил только дворник
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 00:30:01, Сегодня [Материал]

14 вроде ж воскресенье было. Вряд ли чиновники на работу ходили.
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