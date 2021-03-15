В Житомире повредили памятник Героям Небесной сотни. Опубликованные фото подонка

В Житомире на площади Королева в ночь на 15 марта повредили памятник Небесной сотни. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.
«В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память.
То, что произошло ночью, недопустим факт не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения нравственности. Даже трудно представить бесчестность данного поступка. Революция Достоинства - переломный момент нашей истории. Памятник Героям Небесной Сотни это место памяти о достоинстве и самопожертвование. Убежден, что за этот поступок каждый причастен должен нести высочайшую ответственность. Ход дела буду держать на личном контроле. Мною написано заявление к руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области в отношении этого вопиющего факта. Консолидируя усилия соответствующих служб, органов местного самоуправления и исполнительной власти, общественности и СМИ, сможем свести на нет подобные ситуации. Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел чья рука поднялась на национальный символ », - написал Федоренко.
Видео человека, который намеренно повредил памятник
Полиция обнародовала видео с камер наблюдения на площади Королева в Житомире, которые зафиксировали момент повреждения памятника Героям Небесной сотни.
«15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении памятного знака на площади Королева. Установлены видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом ", - говорится в сообщении.
По данным полиции, повреждения памятника обнаружили утром 15 марта работники коммунального предприятия по эксплуатации админзданий Житомирского областного совета и сообщили в полицию. С помощью камер видеоспостерження полицейские установили точное время правонарушения - 14 марта 8:59.
«На записях снято лицо мужчины. Сейчас продолжаются мероприятия для его установки. Уважаемые граждане, если вы узнали этого человека или владеете любой информацией о нем, сообщите об этом по телефонам «102» и 063 825 7888 или обратитесь в ближайшее отделение полиции », - просят правоохранители.