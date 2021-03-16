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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 16 » 09:19:47

Вандалу повезло. В Житомире полицейские первыми нашли подонка, который повредил памятник Героям Небесной Сотни

Сегодня, 09:19:47 2209 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вандалу повезло. В Житомире полицейские первыми нашли подонка, который повредил памятник Героям Небесной Сотни

 Как сообщал «Журнал Житомира», 15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении элементов памятника Героям Небесной Сотни, установленного на площади Сергея Королёва в г. Житомире. 

В рамках досудебного расследования полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения и получили информацию о мужчине, который вероятно причастен к уголовному деянию.



Вандалом оказался житель областного центра, 1979 г.р. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции при процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры задержали его. 

В настоящее время продолжаются следственные действия по ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.





Тэги: вандализм, памятник, Небесная сотня, полиция
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Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:57:33, Сегодня [Материал]

орлы Авакова на страже.....
а кто собачек на переходе возле Асклепия сбил?
predi
2 predi (predi)   • 11:01:09, Сегодня [Материал]

Вата "потеряла" іще одного свого дебіла.
Це добре.
Чим скоріше буде скорочуватись список цих неадекватів, тим скоріше прийде мир, спокій і добробут.
Кацап-це слуги д'явола і кара божа над цивілізованими народами.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 11:16:47, Сегодня [Материал]

"Чим скоріше буде скорочуватись список цих неадекватів, тим скоріше прийде мир, спокій і добробут."

Надеюсь Иванюк в списке первый.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 14:22:12, Сегодня [Материал]

Ну показали бы лицо красавчика, ПИБ его, город должен знать своих хероев в лицо.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:12:01, Сегодня [Материал]

а если там действительно херой, с корочкой УБД.
невдобно получицца....
andrey911
6 andrey (andrey911)   • 18:02:20, Сегодня [Материал]

Хочу видео где он объясняет, что он безмозглый идиот и его надо изолировать от общества.
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