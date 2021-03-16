Вандалу повезло. В Житомире полицейские первыми нашли подонка, который повредил памятник Героям Небесной Сотни

Как сообщал «Журнал Житомира», 15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении элементов памятника Героям Небесной Сотни, установленного на площади Сергея Королёва в г. Житомире.
В рамках досудебного расследования полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения
и получили информацию о мужчине, который вероятно причастен к уголовному деянию.
Вандалом оказался житель областного центра, 1979 г.р. В течение дня полицейские Житомирского районного управления несколько раз проверяли место жительства мужчины. Вечером, когда он появился дома, следователи полиции при процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры задержали его.
В настоящее время продолжаются следственные действия по ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.