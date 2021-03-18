Суд избрал меру пресечения житомирянину, который разбил памятник Героям Небесной Сотни

В Житомире взяли под стражу 41-летнего местного жителя, который повредил памятник Героям Небесной Сотни. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
«Богунским районным судом подозреваемому применено содержание под стражей сроком на 60 суток, о чем выдано соответствующее решение»
, – говорится в сообщении
.
По информации следствия, мужчина 14 марта подошел к памятнику на площади Королёва, взял брусчатку, которая является частью композиции, и повредил ею скульптуру.
Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Напомним, полиция обнародовала видео с камер наблюдения
на площади Королева в Житомире, которые зафиксировали момент повреждения памятника.