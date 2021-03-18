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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 18 » 10:32:09

Суд избрал меру пресечения житомирянину, который разбил памятник Героям Небесной Сотни

Сегодня, 10:40:47 1006 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд избрал меру пресечения житомирянину, который разбил памятник Героям Небесной Сотни

 В Житомире взяли под стражу 41-летнего местного жителя, который повредил памятник Героям Небесной Сотни. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

«Богунским районным судом подозреваемому применено содержание под стражей сроком на 60 суток, о чем выдано соответствующее решение», – говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчина 14 марта подошел к памятнику на площади Королёва, взял брусчатку, которая является частью композиции, и повредил ею скульптуру.



Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Напомним, полиция обнародовала видео с камер наблюдения на площади Королева в Житомире, которые зафиксировали момент повреждения памятника.
Тэги: Небесная сотня, памятник, вандализм
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Комментариев: 4
aptik
1 Артем (aptik)   • 10:57:38, Сегодня [Материал]

А где там могила, место захоронения или тело умершего?
bender123
2 vasya (bender123)   • 11:35:59, Сегодня [Материал]

эпичный деган... вот как себе проходя мимо ему пришла гениальная мысль.. а не отъехать ли мне в сизо на 60 суток.. а че.. как-то скучно жилось то.. а потом ещё реальную ходку впаяют..)) как по мне гражданин номенант номер 1 на премию деган в этом городе. ждем других претендентов, год только начался)
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:44:35, Сегодня [Материал]

Феноменальна оперативність! А що там з водієм, який на скаженій швидкості збив жінку з собачками?
google
4 Гугиль (google)   • 12:49:21, Сегодня [Материал]

может чуваку нет где жить....а теперь бесплатные апартаменты и еда )
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